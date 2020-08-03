Рестарт НХЛ сложился неудачно для россиян: почему не идет у Панарина и Бобровского?

Первые итоги возобновления сезона за океаном

Национальная хоккейная лига наконец-то вернулась, но для российского зрителя хороших новостей не так уж много — ни одной шайбы от наших, а надежда отечественной вратарской школы Сергей Бобровский вновь проиграл. Но есть и лучи света в квалификационной серии Кубка Стэнли — в первую очередь это относится к игре Свечникова и Варламова, которые помогли своим командам повести в их сериях. «Реальное время» рассказывает, в каком виде вернулась главная хоккейная лига, как стартовали наши хоккеисты и почему Драйзайтль и Макдэвид превратились из спасителей в проклятие «Эдмонтона», а не пригодившийся «Салавату» Кубалек стал самым результативным игроком плей-офф на данный момент.

Свечников лучше Панарина прямо сейчас

Самый главный вывод, который можно сделать после стартового матча «Рейнджерс» — «Каролина», состоит в том, что Артемий Панарин, в общем-то, на льду замечен не был. Разве что «транзитом» поучаствовал во второй шайбе своей команды. Понятно, что претендент на «Харт Трофи» мог подрастерять голевое чутье за четырехмесячный перерыв, но времени на то, чтобы наверстать, у него не так много — «рейнджеры» могут вылететь из квалификационного раунда уже от «Каролины».

Следует отметить, что Панарину противостояла одна из лучших оборон в НХЛ с Джейкобом Слэвином, умеющим и любящим намертво закрывать лидеров соперника, а также Сами Ватаненом, способным нейтрализовать юрких «игровиков». Но ведь Мике Зибанежаду это не помешало открыть счет своим голам в плей-офф.

Другое дело Андрей Свечников. Да, форвард «Каролины» тоже заброшенными шайбами не отметился, зато сделал голевую передачу, да и в целом здорово проявил себя — от него исходило много угрозы и в борьбу он вступал с охотой. Так что пока Свечников выглядит предпочтительнее Артемия Панарина. Зарплата последнего, кстати, в два раза выше.

Отдельно отметим, что не смог отличиться в своем матче (против «Монреаля») и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, хотя игрового времени у него было достаточно — 25 минут на льду. За это время он нанес 8 бросков и поучаствовал в создании пары неплохих моментов.

Итоги для российских вратарей пока нерадостные

Самые неприятные для россиян новости приходят из стана все того же «Нью-Йорк Рейнджерс». Игорь Шестеркин, сумевший по ходу сезона вытеснить из рамки и «Короля Нью-Йорка» Хенрика Лунквиста, и Александра Георгиева, к его возобновлению неожиданно оказался в лазарете — еще не так давно он тренировался с остальной командой. Еще неприятнее то, что тренеры и врачи ньюйоркцев не называют причину этого. Версия заражения Covid отметается присутствием Игоря на трибунах Scotiabank Arena (в защитной маске, разумеется). Тренеры «Рейнджерс» то говорят, что Шестеркин может вернуться со дня на день, то заявляют, что он, скорее всего, не появится и во втором поединке против «Каролины».

Вернувшийся в основу Лунквист, конечно, сотворил пару виртуозных сейвовов, но кто знает, пропустил бы Игорь те три шайбы, что не позволили ньюйоркцам выиграть в первом матче серии?

Другой российский (и самый высокооплачиваемый) вратарь Сергей Бобровский, который так ужасно отметил свое возвращение на лед в контрольных поединках, умудрившись напропускать пять шайб от «Тампы», в первой официальной игре с «Айлендерс» все-таки получил от Джоэля Кенневилля аванс и место в основе. И опытный специалист не прогадал — Бобровский провел отличный матч, совершив 26 сейвов из 28 бросков, но спасти свою «Флориду» от поражения не сумел. Такое количество моментов у ворот Сергея — верный признак того, что оборона команды помощником в этом матче ему не была. Бобровского много раз раскатывали на пятаке вдвоем, и тот умудрялся спасать, пока защитники «смотрели хоккей».

Вот и нападающий «Пантер» Джонатан Юбердо отметил игру российского вратаря.

«Боб сегодня был хорош. Он, по сути, держал нас в игре до последнего момента, нам лишь не хватило удачи впереди. Уверен, что и в дальнейшем Боб сыграет на высочайшем уровне. Хотелось бы поддержать его голами», — сказал Юбердо.

«Наши защитники навязывали сопернику борьбу в каждом эпизоде, при этом позволяя мне хорошо видеть шайбу при бросках. Думаю, мы играли хорошо — и я, и команда. Однако нам нужно поднять свой уровень еще выше, если мы хотим победить в серии», — подвел итог первому поединку сам Сергей.

При этом стоит отметить, что «по другую сторону баррикад» был еще один представитель российской вратарской школы — Семен Варламов, который вышел на лед в матче плей-офф впервые с 2014 года. Он отразил 27 бросков из 28-ми. Всего у Варламова на данный момент 14 побед в розыгрышах Кубка Стэнли, и это пятый показатель среди российских вратарей в истории НХЛ. Бобровский идет следом с одиннадцатью победами.

Сенсацию старта плей-офф сотворил оказавшийся ненужным «Салавату Юлаеву» чех

Уже в первом матче квалификационной серии зрители увидели сумасшедшую личную статистику — это чешский форвард «Чикаго» Доминик Кубалик набрал сразу 5 (2+3) очков в своем дебютном матче Кубка Стэнли.

В регулярке, между прочим, он тоже был хорош, набрав 46 очков (30 шайб и 16 передач) в неполном сезоне. Чех претендует на приз лучшему новичку сезона.

Стоит ли напоминать, что этот хоккеист был на контракте у уфимского «Салавата Юлаева», но в итоге так и не сыграл за Уфу — ему просто не нашлось легионерского места и соглашение с ним было расторгнуто тем же летом.

Правда, рекорд по наибольшему количеству очков в матче (не дебютном) плей-офф для новичка он все-таки побить не сумел — до него финн Микко Лейнонен из «Рейнджерс» набрал шесть очков в 1982 году. Да и забросил Кубалик не совсем в плей-офф, а в квалификационном раунде, призванном «очистить» Кубок Стэнли от последних команд.

«Эдмонтон» стал заложником своих звезд

Матч «Эдмонтона» и «Чикаго» показал, что канадцы так и не придумали, как делать результат, когда не идет игра у двух их суперзвезд. Несомненно, Драйзайтль и Макдэвид — игроки высочайшего класса, способные создавать моменты самостоятельно. Однако у «нефтяников» по-прежнему отсутствует баланс. Никуда не делись проблемы в обороне, а забрасывать хотя бы близко к Леону и Коннору никто в команде не умеет.

Вот и в матче против «индейцев» все прошло по сценарию соперника. Чикагцы знали заранее, как играть с командой двух игроков, и здорово воспользовались этим дисбалансом.

«Недооценка соперника? Это команда, у которой в прошлом были огромные успехи. Они прошли много битв. Сегодня они вышли и делали именно то, что мы от них ожидали, но мы просто были не готовы», — прокомментировал поражение капитан «Эдмонтона» Макдэвид.

Своим мнением о матче поделился и чемпион мира, а ныне скаут «Чикаго» Андрей Николишин, поработавший в свое время главным тренером в КХЛ:

«Победа «Чикаго» меня не удивила, я еще до начала серии считал «Чикаго» фаворитом, в первой игре они удачно реализовали свои моменты.

У «Эдмонтона» очень сильные молодые игроки, Макдэвид и Драйзайтль являются лидерами лиги. Вчера они это и доказали, организовав три шайбы в большинстве, но для успешной игры в плей-офф нужен более глубокий состав, с двумя игроками «Чикаго» по силам справиться», — сказал Николишин.

Если наставник «Эдмонтона» Дэйв Типпет не придумает, чем еще брать соперника, кроме как «выйдите, Леон и Коннор, и сделайте мне шайбу», эта серия для него уже закончена.