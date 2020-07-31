«Старались усиливаться точечно»: бело-голубые «барсы» начали подготовку к сезону

Репортаж с тренировки казанских мастеров хоккея с мячом

Фото: пресс-служба клуба «Динамо-Казань»

У переименованного в «Ак Барс-Динамо» клуба появился новый логотип — грозный Белый барс на фоне клюшки для русского хоккея. Спасибо хоть зверь не перекусывает эту клюшку, как делает его собрат — Белый медведь на эмблеме челябинского «Трактора». А вот будут ли казанские русачи «перекусывать» своих соперников по ходу нового сезона, во многом зависит от того, какой фундамент будет заложен на летних сборах. На первый из них, который завершается в Дербышках, отправился корреспондент «Реального времени».

Нового в подготовке — только тест на Covid



Пандемия коронавируса и ограничения с ней связанные не отразились на планах подготовки команды Ильяса Хандаева к сезону. Чемпионат она (тогда еще под названием «Динамо-Казань») завершила в срок, игроки отправились на карантин и отдых и, как происходит на протяжении всех последних лет, собралась в середине июля в Казани, чтобы пройти медосмотр (новация одна — обязательный тест на Covid, который показал у всех отрицательный результат). С 20 июля на своей базе СОК «Ракета» команда начала первый сбор, носящий название втягивающего или подготовительного. В тот день, когда ваш корреспондент приехал в Дербышки, тренировочное занятие было посвящено выработке выносливости.

Тренировка началась ровно в 11:00. Бег трусцой по периметру поля, разминка, упражнения с барьерами, а затем рывки. Ввиду того, что вокруг травяного четырехугольника нет беговых дорожек, ускорения в максимальном темпе на 100, 200 и 400 метров были заменены рывками на время — на 25 и 55 секунд. Наставник «Ак Барс-Динамо» дал общую установку и контролировал выполнение заданий, непосредственно упражнения на скорость вели его помощники — Сергей Харитонов и Александр Косынчук.

После выполнения всего объема скоростной работы на этот день игроки собрались в середине поля, расстелили на газоне коврики для фитнеса и выполнили соответствующие упражнения на растяжку суставов. Появилась возможность рассмотреть динамовцев (или «барсов», или «динбарсов» — затрудняюсь правильно назвать) поближе. С основой тренируются молодые хоккеисты из второй команды, новички — Сергей Ган, Денис Петров и Максим Зубарев (последнего новичком можно назвать условно — это четвертое пришествие кировского воспитанника в Казань), а также свои воспитанники Азат Ахатов и Роман Фролов, уже выступавшие за ДК, но последний сезон проведшие, соответственно, в «Мурмане» и «Строителе».

Игроки отправляются на «дембельский аккорд» интенсивного занятия — бег на 12 минут, а мы присаживаемся в относительном теньке (полдень, и от палящего солнца не спасает даже скукожившаяся как шагреневая кожа тень от большой трибуны) с главным тренером команды Ильясом Хандаевым.

Эпидемия, к счастью, не повлияла на сроки отпуска и сборов — мы и в прошлом году начали первый сбор во второй половине июля

Ильяс Хандаев: «Хотелось бы подключать молодежь к основе планово»

— Ильяс Игоревич, первый вопрос традиционен: какой нашли команду после длительного периода самоизоляции и отпуска?

— Молодцы ребята. Фактически все знают наши требования, поэтому готовились самостоятельно, как обычно. Эпидемия, к счастью, не повлияла на сроки отпуска и сборов — мы и в прошлом году начали первый сбор во второй половине июля. Сбор этот — втягивающий, двухнедельный. Он не совсем в классическом виде — футбол, волейбол. Ребята пришли все более-менее подготовленные, поэтому нагрузки даже чуть выше средних. А сегодня вы присутствуете уже на второй неделе сборов, поэтому видите, что интенсивность на занятии по выносливости приличная. Кроме занятий на стадионе, в программе игровые виды спорта (их больше было на первой неделе), фитнес. Занимаемся пока раз в день, на втором сборе перейдем к двухразовым занятиям.

— Чему посвятите сбор в Зеленодольске?

— В санаторий-профилакторий «Волга» заезжаем 3 августа. Цикл будет практически таким же, просто нагрузки увеличим. Второй сбор также двухнедельный. Потом вернемся домой, несколько дней на восстановление. Далее ребята должны привыкнуть к конькам — выйдем на лед в Высокой Горе (ледовая арена «Биек Тау», — прим. ред.) на 4-5 дней. И где-то до конца августа — начала сентября в Ульяновске начинаем полноценные тренировки на большом льду «Волга Спорт Арены». 10 сентября там же стартуем в первом официальном турнире сезона — предварительном этапе Кубка России.

— По какому принципу приглашали новичков?

— Мы старались усиливаться точечно, и, считаю, исходя из нашего бюджета, это хорошие приобретения. Ган и Петров были одними из лидеров студенческой сборной России на зимней Универсиаде в Красноярске, там они были опытнее большинства партнеров — Сереже — 26 лет, Денису — 25, самый расцвет. Игроки, составлявшие костяк команды, Ган стал лучшим бомбардиром турнира. На них и на Зубарева мы очень рассчитываем.

— Трое — Обухов, Дашков, Козулин, не считая Неронова, который почти не играл, — ушли, трое пришли. Вспоминая прошлый сезон, когда были травмы у многих игроков основы и молодых ребят приходилось бросать в бой иногда в пожарном порядке, не стоит ли удлинить скамейку, чтобы не остаться без возможности кадрового маневра в решающих матчах?

— Там получилась такая ситуация, что серьезные травмы Серега [Обухов] и Ромка [Козулин] получили уже на Кубке, вследствие чего основная нагрузка легла на стартовый состав, и у них, соответственно, тоже пошли повреждения. А то, чтобы набирать больше... Да сейчас почти во всех командах примерно такое же количество трансферов, ну, может, в «СКА-Нефтянике» более многочисленная миграция. Так что должны пройти этим составом всю дистанцию.

В санаторий-профилакторий «Волга» заезжаем 3 августа. Цикл будет практически таким же, просто нагрузки увеличим. Второй сбор также двухнедельный. Потом вернемся домой, несколько дней на восстановление

— Как планируете подключать к основе молодежь?

— Хотелось бы, конечно, планово. И нагрузка в этом году на игроков должна распределиться более равномерно, за счет в том числе и того, что состав пополнили ребята, которые уже дают результат. Мы сделали тренерским штабом первые прикидки и видим, что 18 человек у нас практически равноценны. Жду большего прогресса от молодых, пример — Данияр [Самигуллин], который за год практически вырос до игрока основного состава.

— Вижу здесь Ахатова и Фролова…

— Это местные ребята, они нам хорошо известны, в прошлом сезоне они получили большую игровую практику в командах Суперлиги. Останутся ли они в нашей команде, зависит от них самих и от наших финансовых возможностей. Было бы глупо сейчас от них отказываться, чем можем поможем, а там посмотрим.

— Ушел Обухов. Кто может стать лидером команды? Ларионов? Савельев?

— Считаю, что каждый должен брать на себя бремя ответственности. Конечно, вы назвали самых опытных ребят, но есть еще ряд игроков, которые составляют костяк. Чем больше лидеров на поле, тем лучше для команды.

— Капитан останется прежним?

— Игореха [Ларионов] показал себя в прошлом году как настоящий капитан. Думаю, он продолжит исполнять эти функции и в новом сезоне.

— Предстоящий сезон будет нестандартным — только чемпионатов мира сразу два. Сборная, в штабе которой вы состоите, будет часто собираться, тренироваться, играть. Не возникнут ли в связи с этим сложности в управлении «Ак Барс Динамо»?

— Да, определенный отпечаток это будет накладывать. Но надеюсь, что ребята отнесутся к этой ситуации с должным пониманием, все-таки национальная команда всегда в приоритете. Во-вторых, мы постарались так спланировать нашу подготовку, чтобы мое совмещение не повредило этому процессу. К тому же, мои помощники компетентны и авторитетны, и игроки к ним относятся с уважением. Ну и наконец, современные технологии позволяют постоянно отслеживать содержание тренировочного процесса, подготовленность хоккеистов.

Мы постарались так спланировать нашу подготовку, чтобы мое совмещение не повредило этому процессу. К тому же, мои помощники компетентны и авторитетны, и игроки к ним относятся с уважением

— Как сами провели летний отпуск?

— Нормально. Единственное, не хватило общения с семьей. Они улетели в Турцию, я должен был к ним присоединиться через неделю, но не успел — авиасообщение перекрыли. Зато еще весной успел окончить ВШТ (Высшую школу тренеров, — прим. ред.) в Хабаровске, а в июне сел в машину и навестил своего старинного друга Мишу Бральгина. Мы с ним вместе играли еще в юношеской сборной, вместе служили, он, кстати, и в Казани успел поиграть. Он переехал в Севастополь и по его приглашению я посетил Крым. Так что в море, пусть не в Турции, но покупался.

Трио новичков

К «Ак Барс-Динамо» в межсезонье присоединились, как уже отмечалось, трое игроков. Воспитанники «Сибсельмаша» Денис Петров и Сергей Ган знают требования Ильяса Хандаева по совместной работе на золотой для сборной России Универсиаде-2018. Петров — чемпион мира среди юниоров 2014 года, в сезоне 2019/20 в 26 матчах за родную команду забил 5 мячей и сделал 10 передач. Ган стал чемпионом мира среди юниоров в 2012-м, на Универсиаде проявил себя настоящим лидером команды Хандаева, став с 17 (13+4) очками лучшим бомбардиром турнира. Кстати, в финальной игре со шведами (6:1) оба сделали по дублю. Последний сезон Ган провел в «Байкале-Энергии» и, несмотря на то, что принял участие всего в 13 играх, отметился семью забитыми голами.

Ну а 30-летний Максим Зубарев более чем хорошо знаком казанским болельщикам — он начинал в «Динамо-Казань» еще в 2011 году, завоевывал «серебро» и «бронзу» под руководством, соответственно, Владимира Янко и Андрея Стука, и дважды (в сезонах 2014/15 и 2016/17) выступал в Казани, когда команду возглавлял Сергей Фирсов. Между этими последними «приходами» в столицу Татарстана хавбек успел стать в 2016-м чемпионом России в составе «Енисея».

«Реальное время» поговорило со всеми тремя новичками.

Денис Петров: «Связываю с «Ак Барс-Динамо» свое будущее»

— Денис, какие надежды связываешь с «Ак Барс-Динамо», с Казанью?

— Связываю свое будущее. У меня контракт как минимум на год и хочется играть и побеждать.

— Как думаешь, казанское «Динамо» способно наконец-то преодолеть барьер четвертьфинала и поучаствовать в борьбе за медали?

— Мы все будем стараться сделать этот шаг вперед и занять место выше того, на котором команда остановилась в прошлом сезоне. Думаю, что и соответствующие задачи перед нами будут поставлены

Мы все будем стараться сделать этот шаг вперед и занять место выше того, на котором команда остановилась в прошлом сезоне

— Кто тебе знаком из твоей новой команды?

— Естественно, Сергей Ган и Влад Веселов, с которыми вместе играли на Универсиаде.

— Как тебе Казань как город?

— Приезжал сюда с новосибирской командой. Во время чемпионата много не посмотришь, но то, что я видел — улица Баумана, набережная Казанки — очень понравилось.

— Ты болельщик?

— Смотрю спорт в основном по телевизору, но здесь с удовольствием схожу на «Ак Барс», да и на интересные матчи других команд.

Ильяс Хандаев: «Если вспоминать Универсиаду, то Денис Петров проявил себя как один из самых креативных игроков сборной России. Полузащитник обладает высокой скоростью, у него хорошие руки, он видит поле. Собираемся использовать его в середине поля».

Сергей Ган: «К Кубку России должен успеть набрать форму»

— Я с 2010 года в «Сибсельмаше», и «Байкал-Энергия», куда я перешел летом 2019-го, стал моим вторым клубом. Сезон сложился непросто.

— Был шанс победить «Водник» и выйти в полуфинал?

— Трудно сказать. Сам я в плей-офф не играл, приболел. Смотрел за серией, лежа в больнице. «Водник» — тяжелый соперник, они здорово прибавили в последние годы.

— Ты и год назад, как я понимаю, мог очутиться в Казани?

— Ильяс Игоревич звал, но я подумал и решил поиграть поближе к дому. Так очутился в Иркутске. Там, конечно, амбиции всегда большие, цели высокие, но пока они не могут разобраться в том, что им надо.

— А почему твой родной «Сибсельмаш» с каждым годом все дальше от зоны плей-офф? Такая история у клуба, школа хорошо работает.

— Я начал играть за «Сибсельмаш» 10 лет назад. Застал еще старое поколение — Рогулев, Таранов. Постепенно все стало меняться на моих глазах. Когда пришел Олег Александрович Чубинский, ему поставили, как я догадываюсь, задачу делать ставку на своих воспитанников. Он резко омолодил команду — человек восемь-девять прервали трудовые соглашения, их места заняли молодые, перспективные, но что-то не срослось.

Полностью сосредотачиваюсь на себе — скоро Кубок России, и я должен подойти к нему в оптимальном состоянии

— Как тебя встретил коллектив в Казани?

— Замечательно. Многих я знаю — Александра Темникова застал, когда он выступал в Новосибирске, на выездах жили с ним в одном номере. Казань — красивый город, все чисто, цивильно, маленькая Европа, особенно центр.

— Какие цели перед собой ставишь?

— Надо полностью восстановить свои кондиции. Прошлый сезон получился так — ни шатко ни валко. С тренерским штабом «Байкала» не все сложилось, играл мало, бывало, на 3—5 минут выпускали, что здесь успеешь показать? Так что надо набрать форму. Полностью сосредотачиваюсь на себе — скоро Кубок России, и я должен подойти к нему в оптимальном состоянии.

— Как провел лето?

— Квартира, дача, рыбалка.

— В студенческой сборной ты был самым опытным?

— Да нет. Еще были Богдан Павецкий, Семен Чупин — красноярская школа, Влад Кузнецов. Хорошая у нас команда была.

— За казанским «Динамо» в сезоне следил?

— Конечно. Смотришь, как все играют, по таблице следишь, как идут соперники, с кем никак нельзя терять очки. Думаю, что если сейчас хорошо потренируемся, а потом будем, объединенные одной целью, выходить, биться друг за друга и с установкой на победу, с нами любому придется нелегко.

Ильяс Хандаев: «Сереге Гану предстоит доказать, что он может играть на самом высоком уровне. Он и инсайд, и нападающий, и мы будем его использовать и на той, и на другой позиции в зависимости от его состояния, от соперника, от того, дома играем или на выезде».

Город мне очень нравится. В команде многое поменялось, поживем — увидим

Максим Зубарев: «Вернулся в Казань с радостным чувством — как к себе домой»

— Максим, поздравляю тебя с новым возвращением в «Динамо». Как оценишь свой сезон в «Строителе»?

— В целом он сложился неплохо, хотя, конечно, заняли не то место, на которое рассчитывали. Еще туров за пять до финиша были шансы попасть в плей-офф, но не сложилось.

— У вас там что-то со стадионом было?

— Стадион в Сыктывкаре закрыли на реконструкцию к чемпионату мира. Каждый день ездили в Эжву, это в 25 км от города, там тренировались, там принимали и соперников.

— Как возник вариант с Казанью?

— Закончился контракт со «Строителем», меня пригласили в казанское «Динамо». Приехал с радостным чувством — уже не первый раз в клуб перехожу, все здесь знакомо. Как домой приехал. Город мне очень нравится. В команде многое поменялось, поживем — увидим.

— Все равно много знакомых лиц?

— С Ларионовым, Артюшиным, да со многими играл, местных ребят хорошо знаю. С почти всеми остальными встречался на льду.

— В каком качестве видит тебя Ильяс Хандаев?

— Предварительный разговор был, но все окончательно решится, когда выйдем на лед.

— Как даются нагрузки на сборе?

— Пока втягиваемся. Жарковато. Еще и отпуск прошел не так активно, как обычно. Карантин, провел почти все время в родном Кирове.

Ильяс Хандаев: «Макс Зубарев нам хорошо знаком. По тому, что я увидел в прошлом году, когда он играл у Павла Анатольевича (Франца, главного тренера «Строителя» и сборной России, — прим. ред.), он мне очень понравился. Не зря он прошел хорошую школу, выступая за большие команды, те же «Енисей», «Динамо-Казань» начала этого десятилетия.

Мне как, профессионалу, доверяют, и считаю, что подошел к сбору в не совсем разобранном состоянии

Дмитрий Савельев: «Мы еще пока только втягиваемся»

После ухода Сергея Обухова проводящий второй сезон в Казани 9-кратный чемпион мира и 12-кратный чемпион России Дмитрий Савельев в свой 41 год стал самым опытным игроком казанской команды.

— Дмитрий, соскучился по тренировкам?

— Психологически соскучился, а физически тяжеловато входить в ритм после такого большого перерыва.

— А как этот перерыв у тебя прошел?

— Как только у нас в Москве ввели самоизоляцию, я взял ребенка и мы уехали в деревню. Деревня в Тверской области, на границе с Псковской. Там все время занимался физической работой — лопата, дом строили, на велосипеде гоняли. Так что никакой изоляции у меня не было (смеется). В этом году отличная рыбалка — садился на велосипед и ехал по лесным дорогам на озера, ловил окуней. Места у нас отличные — неподалеку Западная Двина протекает. Родители живут в ста километрах, в Великих Луках, это их фазенда. Позже и остальная моя семья подъехала. Так что нормально все прошло, не жалуюсь. И родителям помог, и сам избежал самоизоляции.

— А программу самостоятельных тренировок вам на лето выдали?

— Мне сказали, что я свою программу знаю. Мне, как профессионалу, доверяют, и считаю, что подошел к сбору в не совсем разобранном состоянии. Сейчас втягиваемся, а уже в Зеленодольске пойдет базовая работа.

— Сейчас ты и Ларионов — самые опытные.

— Ну да, старшие ребята. Да, мы поопытнее.

— Могли в этом году преодолеть четвертьфинальный барьер?

— Всегда все можно преодолеть. Прыгнуть выше планки, тем более в одном матче, можно всегда. Другое дело, что не получилось. Может быть, кое у кого еще не хватает психологии победителей, кто-то выдохнул, подумал, что если первый матч выиграли и повели в серии, то дожмем. Опять же, переход с открытого на закрытый лед мог сказаться. Ну и давайте не будем лукавить, московское «Динамо» — хороший клуб, хорошая команда, и в целом они оказались амбициознее нас именно как команда.

Я полностью доверяю тренерскому штабу, плану подготовки и думаю, что эту силу мы наберем несколько позже, а пока делаем акцент на выносливости

— Как ты относишься к решению о том, что финальная серия будет сыграна осенью?

— Тут палка о двух концах. Хабаровск — уже другая команда с другим тренером. К финалу шли одни игроки, сейчас на их место пришли другие. Возможно, определить чемпиона надо было бы по итогам регулярки. Но как бы мы не рассуждали, я слышал, что финал будет. Вообще, нас ждет интересный сезон — в России пройдут и Кубок мира, и два первенства планеты. Будет что посмотреть.

— Как бы ты оценил на свой опытный взгляд рост наших молодых воспитанников?

— Хотя подчас молодежь «бросали под танки», они нам очень помогли. Без них мы вообще в каких-то матчах могли не сыграть — столько повреждений было у игроков стартового состава. Они выходили и очень старались, это однозначно. А вот судить о том, как они прогрессируют, по одному сезону рановато. В этом плане именно предстоящий сезон станет определяющим. В любом игровом виде спорта новичок в первый сезон может выстрелить, но именно на следующий год он должен доказать — прибавляет ли, топчется на месте или вообще идет вниз.

— Как тебе играется и живется в Казани?

— Меня здесь все устраивает. За этот сезон мне еще ближе стали и город, и команда, и окружение, и я чувствую себя еще более комфортно.

— У вас сегодня была очень интенсивная тренировка, а ты после нее еще крутил педали на велотренажере. Это и есть профессионализм?

— Все проще. Чувствую, что мне не хватает определенной кондиции, а именно силы ног. Я и делал упражнения на силу на велосипеде, потому что у нас отсутствует зал штанги. И пока я этой силы ног не добираю, знаю, что лучше сделать это сейчас, чтобы потом легче было. Жалко, что нет у нас зала штанги — ты силу ног набираешь либо на велотренажере, либо на штанге, а на всех других нагрузках, даже на беге, ты ее тратишь. Когда бежишь, выносливость вырабатываешь, а из ног сила уходит. Но я полностью доверяю тренерскому штабу, плану подготовки и думаю, что эту силу мы наберем несколько позже, а пока делаем акцент на выносливости. На базовом сборе пойдут кроссы, и мы еще будем подтягивать выносливость. Ну а пока втягиваемся (улыбается).

