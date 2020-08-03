У Инцинь: «США поддерживают бунтовщиков Гонконга, а у себя борются с акциями протеста»

Генконсул КНР в Казани о двойных стандартах американской политики

Фото: Максим Платонов

Принятый в Китае Закон о национальной безопасности Гонконга вызвал массу упреков на Западе. Однако данный документ даст импульс к процветанию специального административного района, считает генеральный консул КНР в Казани У Инцинь. В авторской колонке, написанной специально для «Реального времени», китайский дипломат заявляет, что курс «Одна страна, две системы» сохранится для Гонконга (Сянган). Американцев, которые поддерживают акции протеста в специальном административном районе, генконсул обвинил в двойных стандартах. По словам нашего колумниста, США своими действиями против Китая наносят вред в первую очередь себе.

«Гонконг фактически уже стал антикитайским передним фронтом Запада»

30 июня 2020 года на 20-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва путем голосования был принят «Закон о защите национальной безопасности Специального административного района Гонконг КНР». Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписал указ об опубликовании закона и вступлении его в силу.

Целью введения закона является защита национальной безопасности, предотвращение, пресечение и наказание преступлений, связанных с сепаратизмом, подрывом государственной власти, организацией и осуществлением террористической деятельности и сговором с иностранными силами, которые угрожают национальной безопасности. Закон также направлен на поддержание процветания и стабильности в САР Гонконг, а также обеспечение законных прав и интересов его жителей.



Гонконг перестал быть внесудебной территорией для подрывной деятельности, направленной против Китая. Фото pixabay.com

Гонконг фактически уже стал антикитайским передним фронтом Соединенных Штатов Америки и других западных стран. Опубликование Закона о национальной безопасности наносит серьезный удар по подрывной деятельности иностранных шпионов против Китая. Таким образом, Гонконг перестал быть внесудебной территорией для подрывной деятельности, направленной против Китая. Существующих законов в Гонконге недостаточно для того, чтобы сдержать вандализм, поджоги, штурм Законодательного совета и другие виды насилия. Защита национальной безопасности всегда была и будет обязанностью центрального правительства.



«Более 70 стран поддержали принятие китайского закона»

Стабильность — это предпосылка развития. Прошлогодние беспорядки серьезно помешали развитию Гонконга, что привело к первой за десятилетие рецессии в экономике этого административного района, а безработица достигла рекордно высокого уровня за последние 10 лет. Суровые факты свидетельствуют о том, что без обеспечения национальной безопасности не приходится говорить о процветании и стабильности Гонконга. В этот критический момент Всекитайское собрание народных представителей откликнулось на мощное стремление всего китайского народа, включая гонконгских соотечественников, положить конец насилию, прекратить безобразие и восстановить социальный порядок и приняло решение уполномочить Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей на разработку Закона о национальной безопасности Гонконга.

Введение упомянутого закона вовсе не означает изменение китайской политики «Одна страна, две системы», «Гонконгом управляют сами гонконгцы» и высокой степени автономии. Закон о национальной безопасности Гонконга направлен только против преступлений, связанных с государственной изменой, расколом страны, подстрекательством к мятежу, подрывом Центрального народного правительства и похищением государственных секретов. Нет никаких корректировок относительно существующего Основного закона о капиталистической системе Гонконга, равно как и нет никакого влияния на принцип «Одна страна, две системы».

8 июля президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российская сторона твердо поддерживает усилия китайской стороны по обеспечению национальной безопасности в САР Гонконг. Фото kremlin.ru

Введение Закона о национальной безопасности в Гонконге получило твердую поддержку со стороны основного общественного мнения Гонконга и справедливых сил международного сообщества. Почти 3 млн гонконгских жителей участвовали в мероприятии совместного подписания для поддержки Закона о национальной безопасности, более 1,28 млн гонконгцев активно участвуют в онлайн-кампании, ставя подписи «против вмешательства со стороны США и других внешних сил». Все общественные круги Гонконга один за другим высказывали свое мнение в поддержку установления закона.

Совсем недавно, на 44-й сессии Совета по правам человека ООН, более 70 стран выразили поддержку принятию вышеупомянутого китайского закона и призвали соответствующие страны немедленно прекратить использование Гонконга для вмешательства во внутренние дела Китая.

8 июля президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российская сторона твердо поддерживает усилия китайской стороны по обеспечению национальной безопасности в САР Гонконг, выступает против любых провокаций, подрывающих суверенитет Китая, и считает, что Китай полностью способен поддерживать долгосрочное процветание и стабильность в Гонконге.

«Действия США наносят ущерб собственным интересам»

Как известно, американские политиканы используют двойные стандарты для вмешательства во внутренние дела других стран. Несмотря на серьезное обращение китайской стороны, президент США Дональд Трамп на днях подписал так называемый законопроект «Об автономии Гонконга», он в одностороннем порядке отменил льготный режим Гонконга и самовольно вмешался во внутренние дела Китая. Массовые протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда, свидетельствуют о том, что многолетняя, систематическая и серьезная расовая дискриминация в Америке привела к тому, что представители этнического и расового меньшинства уже «не могут дышать».

Президент США Дональд Трамп на днях подписал так называемый законопроект «Об автономии Гонконга», он в одностороннем порядке отменил льготный режим Гонконга и самовольно вмешался во внутренние дела Китая. Фото facebook.com/WhiteHouse

Американские политиканы открыто поддерживают незаконные беспорядки бунтовщиков Гонконга, а сами активно борются с акциями протеста американского народа в защиту права на жизнь, не щадя сил и привлекая военных. США называют беспорядки в Гонконге «прекрасным зрелищем», тогда что же такое сопротивление американского народа? Кроме того, США открыто прибегают к незаконным методам подавления компании Huawei, пытаясь сдержать развитие Китая. В то время как план наблюдения американского правительства уже хорошо всем известен: инцидент с PRISM давно показал всему миру истинное лицо США. Действия США не только разрушают торговые отношения между двумя сторонами, но и наносят ущерб их собственным интересам.

С внедрением Закона о национальной безопасности Гонконг откроет новую историческую возможность перехода от хаоса к упорядочиванию и возвращению к руслу нормальной жизни, откроет новую устойчивую и долговременную главу в истории курса «Одна страна, две системы». Мы уверены, что с реализацией закона правовая система Гонконга станет более совершенной, социальный порядок станет более стабильным, бизнес-среда станет еще благоприятнее. От этого выиграют как жители Гонконга, так и иностранные инвесторы, в том числе и из России. Мы абсолютно уверены в том, что Гонконг ждет яркое будущее.

У Инцинь