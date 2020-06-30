Власти США признали Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности

Фото: flickr.com / Federal Communications Commission

Согласно решению Федеральной комиссии по связи США (FCC) китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. вошли в список компаний, угрожающих нацбезопасности Соединенных Штатов.

В первую очередь это влечет за собой запрет на ряд операций с компаниями для американского бизнеса: закупать продукцию Huawei и ZTE на сумму более $8 млрд нельзя, если используются средства фонда для развития телекоммуникационных услуг в сельской местности.

«Как Huawei, так и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая и военными органами страны. Мы даем четкий сигнал: правительство США и FCC не могут позволить и не позволят китайской Компартии использовать уязвимости американских телекоммуникационных сетей», — цитирует «Интерфакс» сообщение главы FCC Аджита Пая.

Региональные американские компании, работающие в сельской местности, активно использовали дешевое оборудование Huawei и ZTE, однако после решения FCC им придется заменить оборудование китайских компаний в своих сетях.

В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.

Ранее власти США обвинили Huawei в «присвоении интелектуальной собственности».