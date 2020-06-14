«Трамп решил, что все закончится само собой — в США так часто бывало»

Американист Борис Калягин — о волнениях в Соединенных Штатах и выгодах, которые могут извлечь из них действующие силы

С 25 мая многие крупные города США охвачены уличными волнениями — граждане протестуют против жестких действий полиции в отношении чернокожего населения. Акции протеста выглядят далеко не мирно, сопровождаясь поджогами и ограблениями. О том, когда закончатся беспорядки и что может за ними последовать, в интервью «Реальному времени» рассказал известный журналист-американист, корреспондент Центрального телевидения СССР в США в конце 1980-х годов Борис Калягин.

«Если Обама станет кандидатом в вице-президенты, шансы Байдена, конечно, повышаются»



— Борис Александрович, почему протесты в США захватили всю страну, но не везде приобрели мирный характер?

— Здесь произошло стечение обстоятельств. Во-первых, в США достаточно часто проявляются расовые противоречия, сопровождаемые столкновениями афроамериканцев с полицией. А здесь роль дополнительного катализатора сыграла фотография, которую показывали на всех телеэкранах мира, где видно, что полицейский коленом душит черного человека, — фото очень сильно воздействовало на людей.

Протесты прошли в широком спектре, и это говорит о том, что произошло слияние и расовых противоречий, и недовольства части населения происходящим в стране, в том числе уровнем жизни афроамериканцев и действиями полиции в отношении них. Кроме того, к афроамериканцам присоединились широкие массы левого направления. Но что еще важно отметить, именно в американском обществе всегда есть группы людей, которые готовы воспользоваться любым недовольством, чтобы пограбить, пожечь машины, разбить витрины. Эти люди никогда не выражают протеста и не идут с какими-то политическими требованиями, и таких людей в США оказалось очень много.

И наконец, еще один важный момент. Все протесты происходили в момент избирательной кампании к выборам президента страны, а также губернаторов, палаты представителей Конгресса США и трети Сената.

Фото rfi.fr

Большинство американцев по-прежнему положительно относится к Обаме

Все эти моменты — расовые, выборные, факторы левых и хулиганов — в эти майские и июньские дни соединились, а деятели борющейся за власть Демократической партии еще и умышленно подогревали настроения выступающих, чтобы потеснить электоральные позиции Дональда Трампа. Мне, да и многим другим, было очевидно, что многие деятели Демпартии, люди вполне достойные, такие как популярный у молодежи Берни Сандерс или успешный бизнесмен и экономист Майкл Блумберг, решили оставить борьбу на выборах, и в качестве кандидата в президенты США от демократов остался Джо Байден, который мог уступить Трампу. И деятели Демократической партии решили воспользоваться этими выступлениями для того, чтобы потеснить Трампа и подорвать его шансы на избрание. По новостям из США чувствовалось, что демократы просто-таки настраивали определенную часть общества на протестные выступления. Таким образом, они считали, что при поддержке протестов к власти непременно придет Байден.

Кроме того, в последние дни в США появлялись сообщения, что для того, чтобы обеспечить победу Байдена, в Демпартии решили найти привлекательную фигуру на пост вице-президента, и родилась мысль — а не уговорить ли на эту роль бывшего президента Барака Обаму, который очень успешно провел свой двойной президентский срок. Такой вариант мог бы понравиться черному населению США, успокоить его, да и большинство американцев по-прежнему положительно относится к Обаме. Я не знаю, удастся ли демократам уговорить Обаму, однако он может быть участником определенной интриги. Ему могут сказать, что благодаря Обаме может быть достигнута победа Демпартии, а также намекнуть, что 78-летний Байден не в лучшем состоянии здоровья, что через пару лет он попросит об отставке и вице-президент вновь станет президентом. Шансы Байдена, если Обама пойдет в вице-президенты, конечно, повысятся.

Но Обаму могут остановить моральные соображения. Он человек очень достойный и понимает, что станет участником интриги, — и нужно ли ему это? Я не решаюсь пока ничего сказать по этому поводу, тут все зависит от степени убеждения демократами самого Обамы.

Фото euronews.com

Шансы Байдена, если Обама пойдет в вице-президенты, конечно, повысятся

«У многих чернокожих нищенское существование, и законами это так просто не исправишь»

— Как раз избрание Обамы президентом в 2008 году могло заставить многих людей в мире подумать, что расовых противоречий в США не осталось. Однако, как вы сказали, это не так. В чем причина?

— Конечно, американское руководство постаралось сделать многое, чтобы смягчить расовые противоречия, но не стоит забывать, что еще в середине XIX века в США вовсю процветало рабство, которое было отменено только в результате войны между Севером и Югом. Только в 1865 году был принят закон об отмене рабства в виде поправки к Конституции. Но неравноправное положение черных в США продолжалось еще лет семьдесят: человек с черным цветом кожи не мог спокойно ехать в автобусе, в котором сидели белые, его запросто могли выбросить из него, такие случаи бывали очень часто. И огромную работу, чтобы добиться истинного равноправия черных и белых, проделал священник Мартин Лютер Кинг. Прежде всего своими яркими выступлениями, а кроме того, огромную роль сыграла его трагическая гибель в 1968 году. По всей стране тогда вспыхнули митинги, протесты, демонстрации. С конца 60-х и вплоть до сегодняшнего дня в США не было таких выступлений против расовой дискриминации.

— Но можно вспомнить протесты в Лос-Анджелесе в 1992 году, когда погибли 62 человека.

— Да, но такого, чтобы люди выходили по всей стране, не было.

— Почему же остались эти расовые противоречия в одной из самых демократических стран?

— Сохранилась обида за прошлые дела, за прошлую дискриминацию — она остается в сердцах, душах многих черных в США. Повторюсь, для чернокожего населения сделано многое, в том же Гарлеме ныне все чистенько и хорошо, а когда в США снимается художественный фильм, в одной из ведущих ролей обязательно должен быть человек с черным цветом кожи. Но факт остается фактом: чернокожие люди живут в США хуже. У многих из них нищенское существование, и законами это так просто не исправишь.

— Мы знаем, что в США довольно серьезное законодательство о проведении митингов и демонстраций, требующее согласований. И мы наблюдали их стихийное появление без всяких согласований. Почему власти не реагировали по закону, тем более в условиях пандемии коронавируса? Не проявление ли это некой слабости?

— Большую роль в поддержке демонстрантов сыграло общественное мнение. А кроме того, как я уже сказал, демократы рассчитывают на то, что благодаря протестам они придут к власти. Поддержу доказывает то, что демократы встают на колени, выражая солидарность с демонстрантами.

Фото russian.rt.com

Чернокожие люди живут в США хуже. У многих из них нищенское существование, и законами это так просто не исправишь

«Трамп так и не решил, как вести себя в этой ситуации»

— У вас не вызывает удивления тот факт, что происходящее на улицах городов США не привело к огромному числу жертв? Да, к сожалению, погибло больше 20 человек, но ведь могло быть гораздо больше. Акции с беспорядками прошли в крупных городах, где и численность населения велика.

— Могло, но полиция США ведет себя в эти дни очень сдержанно, несмотря на то, что на акциях протеста слышны требования «убрать» ее. Но простите — а как вообще в стране быть без полиции? Видимо, американские полицейские получают указания вести себя как можно тише и стараться не вступать в какие-то столкновения и не арестовывать людей в большом количестве.

— А вообще, полиции США действительно нужна какая-то реформа или мы видим просто эмоции людей, возмущенных убийством Флойда? Ведь разумных требований-то на акциях протеста нет. Значит ли это, что полиция в США в целом работает хорошо и причины тут социальные?

— Процент людей, совершающих преступные действия в США, среди чернокожего населения значительно выше, и никуда от этого не денешься. Почему это происходит? Чернокожим в первую очередь очень сложно получить достойное среднее и высшее образование, многие из них воспитываются в той среде, где происходят преступные действия. Отсюда и жизнь не в лучших условиях. Конечно, среди чернокожих есть много достойных людей, но если брать основную массу, то там очень много тех, кто совершает преступления — это и мелкое воровство, и преступления в нетрезвом состоянии. Все это неизбежно приводит к столкновениям с полицией. И создается впечатление, что во всем виновата полиция, которая относится с предубеждением к людям с черным цветом кожи.

Но для полиции США эти события — тоже урок. Поэтому они и решили, что не нужно делать так, чтобы на митингах было явное избиение людей. Опять же большую роль сыграла фотография с Флойдом — это же заставляет задуматься многих полицейских. Но понимаете — чернокожих-то людей убивали не раз и не два, и все довольно быстро «проходило», а здесь случилась вспышка гнева, которой воспользовались многие силы, желающие начать более широкое движение протеста. Те же левые радикалы с эдаким троцкистским мировоззрением.

Граффити с изображением портрета Джорджа Флойда в Мауэрпарке в Берлине. Фото wikipedia.org

Создается впечатление, что во всем виновата полиция, которая относится с предубеждением к людям с черным цветом кожи

— Кстати, что можно сказать о влиянии на чернокожих левых сил и левых идей? Захватила ли афроамериканцев идея социальной справедливости?

— Несколько очков левым силам добавляют их выступления против полиции, но если говорить в целом о левых, то их влияние сейчас ощущается больше в странах Европы, нежели в США. США в отношении поддержки левых сил всегда были спокойны, если так можно сказать.

— О чем говорит то, что Трамп, как президент, воздержался от жесткости по отношению к протестующим, но «пригрозил»?

— Трамп, на мой взгляд, так и не решил, как вести себя в этой ситуации. Изначально он делал вид, что ничего особенного не произошло: выразил соболезнования, сказал, что «мы наведем порядок, примем меры», и продолжил предвыборные выступления перед своей аудиторией. Скорее всего, Трамп не решил, что нужно делать радикального, чтобы что-то изменить. Думаю, что он решил, что все это завершится само собой, потому что так часто бывало в США — прошло одно выступление, второе, и вскоре все сходит на нет. Да и до выборов еще несколько месяцев, поэтому он выжидает.

«Особых действий по перестройке полиции не будет»

— Вы сказали, что ситуацией пользуются демократы, поддерживающие демонстрантов. Удалось ли демократам потеснить позиции Трампа за пять месяцев до выборов президента?

— С одной стороны, демократам удалось добиться в стране нестабильности. Все-таки такой картины в городах США не было очень давно, и это как бы означает для них, что Трамп избрал неправильную политику. Но, с другой стороны, есть другая часть населения Соединенных Штатов, которая живет в сельской местности и которая считает, что в стране происходят безобразия, если толпы людей на улицах громят витрины, и нужно навести какой-то порядок. И при этом они очень недовольны, что в этом принимают участие демократы.

Думаю, Трамп может сыграть на том, что беспорядки не утихают только «благодаря» Демократической партии. И такое его поведение устроит, скажем так, «нормальных» американцев, которые не хотят никаких подобных выступлений. В общем, тут все будет зависеть от поведения двух партий, от Трампа, от Байдена, потому что каждый их шаг сейчас находится в сфере внимания интернета и СМИ.

— Выступая с предвыборной речью в Далласе 11 июня, Трамп пообещал в качестве мер для улучшения положения чернокожих граждан увеличить им доступ к капиталу для запуска малого бизнеса, сделать более доступным медобслуживание и предоставить возможность выбирать школу для получения образования. От Байдена как кандидата и возможного президента можно ожидать большего?

— Думаю, Байден что-то сделает, если будет избран на высокий пост, и он об этих шагах еще скажет в предвыборных выступлениях. Наверное, в первую очередь это будут меры в сфере образования. Это самая больная тема для чернокожих. Думаю также, что что-то будет предложено им и для развития себя в спорте — все-таки в этой сфере черное население чувствует себя очень уверенно.

Фото russian.rt.com

Трамп может сыграть на том, что беспорядки не утихают только «благодаря» Демократической партии. И такое его поведение устроит, скажем так, «нормальных» американцев, которые не хотят никаких подобных выступлений

— А чего можно ожидать относительно полиции? 11 июня Трамп сообщил о работе над указом, который «побудит управления полиции в США соответствовать самым современным профессиональным стандартам в вопросах применения силы, включая тактику деэскалации конфликтов». О чем это говорит?

— Будет еще раз подтверждено, что полиция имеет право на многие вещи, а сейчас мы наблюдаем лишь отдельные нарушения при исполнении обязанностей, так как полицейские часто имеют дело с драками, распиванием спиртных напитков и так далее. Будет указано, что полиции не нужно лишний раз применять огнестрельное оружие первыми. Особых действий по перестройке полиции не будет, в этом плане там все нормально.

— Можете ли вы спрогнозировать, когда протесты в США сойдут на нет?

— Полностью картина успокоится после выборов, а до них осталось немного.

