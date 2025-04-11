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Определены первые пары плей-офф Единой лиги ВТБ

08:18, 11.04.2025
Определены первые пары плей-офф Единой лиги ВТБ
Фото: Динар Фатыхов

Стали известны первые две четвертьфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/25.

Краснодарский «Локомотив-Кубань», занявший четвертое место в регулярном чемпионате, встретится с дебютантом плей-офф, екатеринбургским «Уралмашем». Несмотря на оставшиеся игры, «Локо» не сможет подняться выше, а «Уралмаш» — опуститься ниже пятой строчки, что гарантирует им очную встречу в первом раунде плей-офф.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В другой паре сойдутся казанский УНИКС, финалист прошлого сезона и обладатель третьего места, и саратовский «Автодор», закрепившийся на шестой позиции.

Напомним, Джален Рейнольдс, игрок казанского УНИКСа, вошел в число главных претендентов на награду лучшему обороняющемуся игроку сезона-2024/25 в Единой лиге ВТБ.

Рената Валеева

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