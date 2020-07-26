Видео недели: намаз Эрдогана, трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и смытая Казань

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Первый пятничный намаз в «Айя-Софии»

В пятницу, 24 июля, президент Турции Реджеп Эрдоган принял участие в первом за 86 лет джума-намазе в стамбульском соборе Святой Софии, которому на прошлой неделе вернули статус мечети (до этого с 1934 года он был музеем).

Богослужение транслировалось по телевидению. Полная запись была выложена на YouTube-канале Эрдогана, она длится почти 4 с половиной часа.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Выхода второй части культовой игры S.T.A.L.K.E.R. геймеры ждали более 10 лет. Впервые о работе над ней украинская студия GSC Game World объявила еще в 2009 году. И вот в четверг разработчики показали первый трейлер шутера, основанного на знаменитом «Пикнике на обочине» братьев Стругацких. Официально дата релиза игры еще не названа.

Это знаковое событие для современной культуры — независимая студия с постсоветского пространства завоевала сердца миллионов геймеров по всему миру. Игроки вновь ощутят давящую атмосферу Зоны, увидят пейзажи опустевшей Припяти и встретят мутантов. Разработчики обещают полностью открытый мир и возможность запустить игру на ПК, Xbox Series X и Game Pass.

Смытая дорога в Казани



За прошедшую неделю в Казани произошло минимум два потопа из-за проливных дождей. В соцсетях появилось немало записей, запечатлевших затопленные улицы столицы Татарстана.

Так, после воскресного ливня в поселке Нагорный смыло дорогу. Видео в редакцию «Реального времени» прислал очевидец.

Устал быть птицей

На уходящей неделе одним из самых вирусных роликов стало видео от американского дизайнера Пабло Роша из Сан-Франциско. Он показал объявления для голубей. Автор приклеил к столбу листок бумаги с вопросом «Устал быть птицей?». Нижний край листа был порезан под телефонные номера.

На видео голуби подходят к объявлению и отрывают «лепестки» с номерами. Подписчики предположили, что креативный Роша приклеил к ним зернышки, которые и пытались склевать птицы.

Очередь в казанскую «Икею»

В понедельник в Казани открылся магазин IKEA. В него тут же отправились толпы покупателей, вскоре очередь выстроилась и на улице. Автор ролика утверждает, что только до двери ТЦ «Мега» длина очереди составляла около 0,5 км.

Дроздов в Gucci

Телеведущий и натуралист Николай Дроздов снялся для Vogue вместе с комиком Александром Гудковым. Знаменитый ведущий программы «В мире животных» не изменил себе и просто рассказал на камеру о лекарственных свойствах некоторых растений. При этом на нем были галстук и кеды от итальянского бренда Gucci.

Самые высокие качели

В Китае открылись самые высокие качели в мире. 100-метровая арка, на которой качаются любители экстремальных развлечений, расположена на утесе высотой 700 метров. Чтобы раскачать группу пассажиров, используется отдельно стоящая башня высотой 108 метров.

Желающие пощекотать себе нервы должны лечь на специальное полотно. Их поднимают на 88 м и подтягивают к башне. Затем снаряд с экстремалами отпускается, и они раскачиваются до скорости 130 км/ч.

Комета Neowise

Одна из самых ярких за последнее десятилетие комет Neowise приблизилась к Земле на минимальное расстояние. На этой неделе ее можно было увидеть невооруженным глазом. У многих пользователей получились вполне качественные фотографии.

Горящий грузовик

В Тольятти пользователи соцсетей сняли на видео грузовик, в кузове которого что-то горит и взрывается. Комментаторы вспомнили фильм «Безумный Макс» и песню Highway to hell.