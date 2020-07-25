Максим Шевченко: «Главная задача Дегтярева сейчас — расколоть Хабаровский край»

«Михаил Дегтярев, пока еще временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, предпринимает странные шаги. Поэтому надо еще раз попытаться понять, какой месседж, какое послание власть отправляет жителям края и всем гражданам России в связи с таким поведением Дегтярева», — заявил журналист, политик и политолог Максим Шевченко в очередном видео на своем YouTube-канале. Также он рассказал, кому на самом деле предназначаются 1,5 млрд рублей, выделенных Михаилом Мишустиным краю, и почему Кремль «действует умно». «Реальное время» публикует расшифровку речи Шевченко с минимальными сокращениями и стилистическими правками.

«В своей книге Дегтярев выделил, что Жириновский является родственником Дракулы»



Хабаровский вопрос продолжает оставаться самым острым и актуальным в России. Протест жителей края против бессудного и неподобающего, по их мнению, ареста губернатора Сергея Фургала, которого выбирал весь Хабаровский край, ареста, который больше напоминает расправу, сведение счетов, нежели правосудие, продолжает будоражить Хабаровск. Новый губернатор Михаил Дегтярев, пока еще временно исполняющий обязанности, делает странные шаги в Хабаровске. Поэтому надо еще раз попытаться понять, какой же месседж, какое послание власть отправляет жителям Хабаровского края и всем гражданам России в связи с таким поведением Дегтярева.

Там еще Вика Цыганова подключилась, заявив неожиданно, что хочет быть губернатором Хабаровского края. До выборов как минимум год, а она уже заявляет о своем желании. Естественно, понятно, что она сделала это не сама, что ее попросили. Актриса, певица Вика Цыганова вполне вторгается в эту повестку, по мнению политтехнологов, для того, чтобы ее абсурдизировать, превратить политический протест, который назревает в Хабаровском крае, в некий абсурд, в котором люди не будут знать, что говорить и на что опереться глазами и мозгами. Тут Вика Цыганова непонятно зачем. Да, понятно — местная певица, про русскую водку пела — но при чем тут она? Тут Дегтярев говорит, что надо укреплять вертикаль и работать, и что он не будет идти на поводу у тех, кто под окнами. Он ведь так и не вышел к жителям Хабаровского края, по большому счету, и не выйдет. Он сказал, что надо работать, что у него бумаг на столе с метр толщиной.

Неожиданно именно Хабаровскому краю Мишустин выделяет 1,5 млрд. Фото government.ru

Когда он изучал слюну Жириновского по гаплогруппам… Есть такое интересное интервью, где он рассказывает о своей книге. В ней он выделил в основном то, что Жириновский является родственником графа Дракулы, князей Боргезе. В общем, он пел осанну и всячески восхвалял своего вождя, который залезал ему пальцами в рот. Такая фотография тоже есть в интернете. Очевидно, что он хотел по-другому укреплять вертикаль власти. Но сейчас ему выпал реальный шанс.

Дегтярев приехал в Хабаровск понятно зачем. Не ради жителей Хабаровского края, а ради того, чтобы исполнить повеление Кремля. Кремль не знает, как справиться с протестом в Хабаровском крае. Дегтярев должен решить следующие задачи: во-первых, он должен создать некую точку притяжения для местных элит, и ему уже выделили на это достаточно большие деньги. Неожиданно именно Хабаровскому краю Мишустин выделяет 1,5 млрд. Это комментируют так: «Ну вот, смотрите, протесты. Жители добились своего». На самом деле эти деньги выделяются на подкуп местной элите, потому что власть же не верит в народ. Власть не считает, что народ сам вышел на улицы. Власть считает, что люди — это манипулятивное быдло. Власть так и относится к людям по всей стране. И что люди, мол, без стоящего за их спиной политтехнолога или какого-то криминального элемента, или бандита, не имеют ни воли, ни понимания, ни знания. Не могут жители Хабаровского края сами оскорбиться тем, как их губернатора лицом о машину били и крупным планом это показывали. Нет. Обязательно их должен кто-то подначить. И вот теперь тем, кто их подначивает, выделяют полтора ярда, а Дегтярев, по идее московских кукловодов, должен их распределять между вот этим, этим и этим, смотрящему за Комсомольском-на-Амуре, смотрящему за Хабаровском, смотрящему еще за каким-то регионом. И вот он это все урегулирует.

«ЛДПР уже давно предала Фургала»

На самом деле эта тактика издревле правильная, со времен еще крестьянских восстаний в Германии или движения гуситов в Чехии. Как подавляли такие восстания? Когда нельзя справиться с повстанцами, с бойцами Яна Гуса или Томаса Мюнцера на поле боя, надо выделить управленческую часть из повстанческого движения, подкупить ее, коррумпировать, пообещать разного рода баронские награды, пообещать земли и денежки. И как это и случилось во время упоминаемого мною восстания гуситов под руководством Яна Жижки. Рано или поздно они перейдут на сторону власти против народа.

Московская ЛДПР уже давно предала Фургала, между прочим, устами Жириновского, который заявил, что Сергей Иванович Фургал хотел написать [заявление] по собственному желанию. Фото Следственного комитета

Это и есть главная задача Дегтярева. Он должен сейчас расколоть Хабаровский край. Он должен демонстрировать некое представительство президента. Он постоянно упоминает Путина и постоянно говорит, что он представляет президента для того, чтобы на его сторону в погоне за этими бабками, которые туда передали, перебежала часть хабаровской элиты, которая в Москве видится как полукриминальная, чтобы в местном хабаровском ЛДПР образовалось устойчивое ядро предавших Фургала. Московская ЛДПР уже давно предала Фургала, между прочим, устами Жириновского, который заявил, что Сергей Иванович Фургал хотел написать [заявление] по собственному желанию. Никто об этом не слышал, даже родственники Фургала, с которыми я разговаривал. Это вообще шок и новость. Но Жириновский об этом знал, тем самым он показывает местным лдпровцам, которые связаны с Фургалом давними личными отношениями по бизнесу, по политической борьбе, что — давайте, переходите. Вам будет денежное вознаграждение за это. Вам будет статусное вознаграждение за это. И вообще регион отдали ЛДПР.

Смотрите, Кремль действует на самом деле умно. Кремль понимает, что Жириновский надежный партнер. Партнер, на которого всегда можно положиться в борьбе с народом. Жириновский всегда обманет народ, всегда придет на помощь власти в трудный момент, проголосует всегда за антинародное правительство, хотя до этого будет глотку рвать, торгуясь. Проголосует за любой антинародный закон, хотя до этого будет кричать, что мы за русских и мы не допустим… По итогу вся история голосований ЛДПР в Государственной думе практически полностью совпадает с «Единой Россией». Карьеристы, которые зарабатывают на скандалах и на этом всем.

ЛДПР в Хабаровском крае не то же самое, что вообще ЛДПР. В Хабаровском крае это партия, которая смогла консолидировать часть местной элиты и часть местного народа на основании лозунга: «Мы местные! Мы за местных!» Вот это: «Мы за местных» — власть хочет размыть. Дегтярев, как человек, которому Жириновский лазил пальцами в рот и все у него там изучил, именно послан от Путина и от Жириновского для того, чтобы:

разбить местные протестные движения, изолировать улицу от местной хабаровской буржуазии;

коррумпировать и подкупить местную буржуазию;

взять под свое управление отделение ЛДПР, сформировав в нем ядро предавших Фургала и после этого начать репрессии.

Не он лично. Сам он боится рот раскрыть и слово молвить, и шаг сделать, но, прикрываясь его именем, как врио губернатора, поверьте, начнутся репрессии против тех, кто ходит по улицам.

Кремль действует на самом деле умно. Кремль понимает, что Жириновский надежный партнер. Фото kremlin.ru

«Не надо бояться»

Что я могу посоветовать? Не надо бояться. Надо просто переходить от требований этических: «Как так? Не по понятиям нашего Сергея Ивановича арестовали!» — к требованиям политическим. Надо посмотреть, в чьих руках лес, в чьих руках вода, в чьих руках земля, в чьих руках предприятия, в чьих руках сельское хозяйство и инфраструктура, в чьих руках энергетика. Кто зарабатывает и становится миллиардером в то время как большая часть жителей Хабаровского края, да и всей страны, с трудом сводит концы с концами. Все эти миллиарды, которые прислали, не для людей. Они для узкого круга приближенных, тех, кого будут подкупать.

Кстати, те, кого будут подкупать, вы не думайте, что вам счастье привалило. Вам запомнят то, что было сейчас. И рано или поздно уголовные дела найдутся. Всегда можно что-то копнуть на человека, который занимался бизнесом и в 1990-е, и в 2000-е. Это важный момент, поэтому без перехода на новый уровень политического самосознания, политических требований протест неизбежно будет раздавлен, разогнан. Его участники будут противопоставлены друг другу и власть, как всегда, выиграет.



Подготовил Матвей Антропов