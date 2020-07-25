Без права на ошибку: как Росгвардия обеспечивает безопасность на акватории Татарстана

В канун Дня ВМФ России военнослужащие взвода катеров казанского специального моторизированного полка Росгвардии рассказали о своей работе

Фото: Ринат Назметдинов

Только с начала 2020 года военнослужащие взвода катеров казанского специального моторизированного полка Росгвардии прошли более 7 тыс. километров по Волге и Каме, водолазы совершили 169 спусков под воду и в общей сложности проработали на глубине более 157 часов, обследовав при этом порядка 16,5 тыс. кв. метров поверхностей. О том, когда и для чего была создана служба, какие задачи она выполняет сегодня и что нужно для того, чтобы стать военным водолазом, в канун Дня Военно-морского флота России росгвардейцы рассказали и показали журналистам. Подробности — в материале «Реального времени».

Двойной юбилей

14 октября 2020 года исполнится 40 лет со дня образования Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. А чуть раньше? в августе, свое 15-летие отметит взвод катеров казанского специального моторизированного полка Росгвардии.

— Морская служба была организована в Казани к 1000-летию города: в 2005 году. Тогда в ее составе было всего 10 человек и 4 единицы техники. Одна из этих единиц до сих пор в строю, — рассказал сегодняшний командир взвода катеров лейтенант Росгвардии Димитрий Патрин.

Дмитрий Патрин: «Взвод выполняет задачи охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на акватории рек Татарстана». Фото Рината Назметдинова

Тогда, в начале пути, службу нес только плавсостав: иными словами, работали только с воды, совместно с профильными службами обеспечивая защиту стратегически важных объектов — дамб, мостов — от посягательств диверсантов.

Через некоторое время были подобраны личный состав водолазов, техслужба, штатный медперсонал. Отделение выросло во взвод, одновременно расширился и круг выполняемых задач.

— Плавсостав выполняет задачу охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности на акватории рек Татарстана. Водолазы проводят осмотр подводной части стратегически важных объектов и судов. Выстроено тесное взаимодействие со специалистами МВД, ОМОНом, СОБРом войск национальной гвардии. Это одна задача. Вторая — охрана государственных лиц нашей республики и Российской Федерации, когда они прибывают к нам, — поделился Дмитрий Патрин.

По заявкам ГИМС, линейного отдела полиции, МЧС, Госкомитета РТ по биоресурсам, организуются и проводятся рейды. В 2020 году в ходе такой совместной работы было досмотрено более 250 судов, выявлено 6 преступлений и 156 административных правонарушений, изъяты сотни метров браконьерских сетей.

Единственные в Поволжье

По прибытии десанта журналистов уже готовый к выходу на воду взвод взял курс на акваторию. Сегодня тренировочный выход сочетали со съемкой. Вообще же занятия, как рассказали сами военнослужащие, «для поддержания в тонусе и закрепления навыков» проходят не реже трех раз в неделю. Два раза — на воде, один — в передвижном барокомплексе: целом специализированном медцентре на базе шасси грузовика, способном отправиться за бойцами в любую точку на карте республики и за ее пределами. Чтобы, во-первых, помочь в тренировке работы на глубине: барокамера способна создать давление, имитирующее погружение на различные глубины, чтобы водолазам было проще адаптироваться к работе во время погружения. А кроме того, она позволяет пройти курс восстановления, если во время погружения или при подъеме возникли сложности с декомпрессией и водолаз получил баротравмы. Там же располагается профессиональный штатный медик, а также оборудование для «набивки» баллонов акваланга дыхательными смесями или просто воздухом, в зависимости от того, на какой глубине придется работать.

На воду отправились целой флотилией. Фото: Рината Назметдинова

На воду отправились целой флотилией: противодиверсионный катер, выполняющий еще и функции флагмана — командно-штабного судна во время выхода, легкобронированный поисково-спасательный катер, гидроцикл и лодка обеспечения водолазных работ. Собственно, с ее борта и совершают погружение водолазы. Сегодня под воду уходила двойка. Легенда, которую им предстояло отработать, для журналистов так и осталась тайной.

Вообще, взвод катеров казанского специального моторизированного полка Росгвардии до прошлого года оставался единственным в Приволжском округе. В прошлом году появился еще один — в Саратовской области. Он обеспечивает перекрытие подходов к местной АЭС с воды. А таких многопрофильных отрядов, как в Татарстане, способных и готовых работать в любой точке любого водоема республики, пока больше нет.

Одними из первых были на месте крушения «Булгарии»

На все мероприятия, связанные с большой водой и скоплением людей, привлекаются специалисты взвода. Во время проведения масштабных спортивных и массовых культурно-развлекательных событий, благодаря в том числе внешне незаметной работе специалистов — плавсостава и водолазов взвода катеров — удалось избежать происшествий и инцидентов.

— Работали на 1000-летии Казани и Елабуги, практически на всех массовых мероприятиях: чемпионате по водным видам спорта, Red Bull Air Race, Универсиаде, Кубке конфедераций, чемпионате мира по футболу… На всех мероприятиях, где была необходимость обеспечить прикрытие с воды и под водой, мы работали. В период чемпионатов мы проверяли на безопасность надводные и подводные части стратегически важных коммуникаций и сооружений, — рассказал командир взвода катеров.

Везде, что связано с большой водой и скоплением людей — привлекаются специалисты взвода. Фото: Рината Назметдинов

Одними из первых плавсостав и водолазы были и на месте крушения теплохода «Булгария». Сначала сами работали на глубине, позже обеспечивали работу федеральных специалистов.

Легко ли стать военным водолазом?

Не просто сложно, а очень трудно. То, что требования к военным водолазам мало чем отличаются от тех, что предъявляются к претендентам на полет в космос, во взводе не скрывают. Первое — здоровье. Оно должно быть идеальным: зрение, слух, мышцы, координация, — все в человеке должно работать эффективно и гармонично. Отсев претендентов еще на этапе военно-врачебной комиссии колоссальный.

Те, кто сумеет пройти сито ВВК, допускаются к следующему этапу испытания.

— После получения заключения врачебной комиссии о допуске направляем претендента в город Северобайкальск, где есть специальная воинская часть, в которой обучают морские подразделения войск национальной гвардии. Туда приезжают специалисты со всей России: от Крыма и Калининграда до Хабаровска. Соответственно, водолаз проходит спецподготовку: первоочередное — теория. Здесь, конечно же, тоже важно все: законы физики, математику нужно хорошо знать, чтобы правильно рассчитать время погружения, сколько можно и нужно работать под водой, как правильно провести режим декомпрессии и выход из воды, — поделился командир взвода.

Права на ошибку почти нет. То, что кажется мелочью на поверхности, может привести к фатальным последствиям на глубине. Только те, кто успешно сдает тесты, переходят к практике. В отработке практических навыков скидок тоже не делают: работа в разных режимах и в разных горизонтах, переход на составы дыхательной смеси, навыки самостоятельной декомпрессии при выходе с глубины. Затем — снова экзамен и центральная ВКК. Только после этого присваивается первая квалификационная ступень водолаза и право приступать к выполнению заданий.

Требования к претендентам на должность военного водолаза — как к космонавтам. Фото: Рината Назметдинова

Впрочем, новичка под воду одного сразу не отпустят. Уже по месту основной службы тренировки и отработка слаженных действий в команде занимают немалую часть времени. Действия должны быть отточены до автоматизма. О чем бы ни шла речь: обследование объектов, поиск чего-либо или кого-либо под водой, вплоть до навыков рукопашного боя или стрельбы из специального оружия на глубине. В конце концов, это не просто отряд, а подразделение военных водолазов.

Неожиданности — случаются

— Были моменты, когда выполняли задачи по охране общественного порядка, или полевые выходы, с целью улучшения навыков. Отрабатывали сложные задачи. Мы должны быть готовы работать в любых условиях — не только в светлое время суток, но и ночью. Находили погибших людей под водой. В таких случаях мы связываемся с профильными органами, Следственным комитетом, и дальше работаем во взаимодействии с ними. Был опыт нахождения лодки под водой, что позволило перезапустить замороженное уголовное дело, — рассказал Патрин.

Взвод должен быть готов к работе в любых условиях. Фото: Рината Назметдинова

Работаем круглый год

Задач для взвода хватает круглый год. Приходилось, и не раз, работать под ледяным настом. Но есть несколько табу: под воду запрещено спускаться в периоды ледостава и ледохода. Нельзя работать на глубине в одиночку, и никто не отправит водолаза на погружение против его воли. Если боец почувствовал себя плохо физически, или испытывает стресс, например после подъема с глубины тела погибшего человека, и не уверен, что сможет себя контролировать — его заменят. Прийти в себя помогут психологи.

В числе военнослужащих взвода катеров немало ветеранов ВМФ России. Фото: Рината Назметдинова

Максимальные глубины водоемов в Татарстане достигают 56-60 метров. Они татарстанским водолазам, на счету которых десятки спасенных людей, вполне по плечу. Но чаще приходится погружаться не глубже 10-15 метров.

В числе военнослужащих взвода катеров немало ветеранов, проходивших службу в рядах ВМФ России. И потому приближающийся праздник — это и их день тоже. Сегодня они не просто продолжают работать, но и активно передают свой опыт более молодым специалистам группы.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов