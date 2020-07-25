Без права на ошибку: как Росгвардия обеспечивает безопасность на акватории Татарстана
В канун Дня ВМФ России военнослужащие взвода катеров казанского специального моторизированного полка Росгвардии рассказали о своей работе
Только с начала 2020 года военнослужащие взвода катеров казанского специального моторизированного полка Росгвардии прошли более 7 тыс. километров по Волге и Каме, водолазы совершили 169 спусков под воду и в общей сложности проработали на глубине более 157 часов, обследовав при этом порядка 16,5 тыс. кв. метров поверхностей. О том, когда и для чего была создана служба, какие задачи она выполняет сегодня и что нужно для того, чтобы стать военным водолазом, в канун Дня Военно-морского флота России росгвардейцы рассказали и показали журналистам. Подробности — в материале «Реального времени».
Двойной юбилей
14 октября 2020 года исполнится 40 лет со дня образования Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. А чуть раньше? в августе, свое 15-летие отметит взвод катеров казанского специального моторизированного полка Росгвардии.
— Морская служба была организована в Казани к 1000-летию города: в 2005 году. Тогда в ее составе было всего 10 человек и 4 единицы техники. Одна из этих единиц до сих пор в строю, — рассказал сегодняшний командир взвода катеров лейтенант Росгвардии Димитрий Патрин.
Тогда, в начале пути, службу нес только плавсостав: иными словами, работали только с воды, совместно с профильными службами обеспечивая защиту стратегически важных объектов — дамб, мостов — от посягательств диверсантов.
Через некоторое время были подобраны личный состав водолазов, техслужба, штатный медперсонал. Отделение выросло во взвод, одновременно расширился и круг выполняемых задач.
— Плавсостав выполняет задачу охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности на акватории рек Татарстана. Водолазы проводят осмотр подводной части стратегически важных объектов и судов. Выстроено тесное взаимодействие со специалистами МВД, ОМОНом, СОБРом войск национальной гвардии. Это одна задача. Вторая — охрана государственных лиц нашей республики и Российской Федерации, когда они прибывают к нам, — поделился Дмитрий Патрин.
По заявкам ГИМС, линейного отдела полиции, МЧС, Госкомитета РТ по биоресурсам, организуются и проводятся рейды. В 2020 году в ходе такой совместной работы было досмотрено более 250 судов, выявлено 6 преступлений и 156 административных правонарушений, изъяты сотни метров браконьерских сетей.
Единственные в Поволжье
По прибытии десанта журналистов уже готовый к выходу на воду взвод взял курс на акваторию. Сегодня тренировочный выход сочетали со съемкой. Вообще же занятия, как рассказали сами военнослужащие, «для поддержания в тонусе и закрепления навыков» проходят не реже трех раз в неделю. Два раза — на воде, один — в передвижном барокомплексе: целом специализированном медцентре на базе шасси грузовика, способном отправиться за бойцами в любую точку на карте республики и за ее пределами. Чтобы, во-первых, помочь в тренировке работы на глубине: барокамера способна создать давление, имитирующее погружение на различные глубины, чтобы водолазам было проще адаптироваться к работе во время погружения. А кроме того, она позволяет пройти курс восстановления, если во время погружения или при подъеме возникли сложности с декомпрессией и водолаз получил баротравмы. Там же располагается профессиональный штатный медик, а также оборудование для «набивки» баллонов акваланга дыхательными смесями или просто воздухом, в зависимости от того, на какой глубине придется работать.
На воду отправились целой флотилией: противодиверсионный катер, выполняющий еще и функции флагмана — командно-штабного судна во время выхода, легкобронированный поисково-спасательный катер, гидроцикл и лодка обеспечения водолазных работ. Собственно, с ее борта и совершают погружение водолазы. Сегодня под воду уходила двойка. Легенда, которую им предстояло отработать, для журналистов так и осталась тайной.
Вообще, взвод катеров казанского специального моторизированного полка Росгвардии до прошлого года оставался единственным в Приволжском округе. В прошлом году появился еще один — в Саратовской области. Он обеспечивает перекрытие подходов к местной АЭС с воды. А таких многопрофильных отрядов, как в Татарстане, способных и готовых работать в любой точке любого водоема республики, пока больше нет.
Одними из первых были на месте крушения «Булгарии»
На все мероприятия, связанные с большой водой и скоплением людей, привлекаются специалисты взвода. Во время проведения масштабных спортивных и массовых культурно-развлекательных событий, благодаря в том числе внешне незаметной работе специалистов — плавсостава и водолазов взвода катеров — удалось избежать происшествий и инцидентов.
— Работали на 1000-летии Казани и Елабуги, практически на всех массовых мероприятиях: чемпионате по водным видам спорта, Red Bull Air Race, Универсиаде, Кубке конфедераций, чемпионате мира по футболу… На всех мероприятиях, где была необходимость обеспечить прикрытие с воды и под водой, мы работали. В период чемпионатов мы проверяли на безопасность надводные и подводные части стратегически важных коммуникаций и сооружений, — рассказал командир взвода катеров.
Одними из первых плавсостав и водолазы были и на месте крушения теплохода «Булгария». Сначала сами работали на глубине, позже обеспечивали работу федеральных специалистов.
Легко ли стать военным водолазом?
Не просто сложно, а очень трудно. То, что требования к военным водолазам мало чем отличаются от тех, что предъявляются к претендентам на полет в космос, во взводе не скрывают. Первое — здоровье. Оно должно быть идеальным: зрение, слух, мышцы, координация, — все в человеке должно работать эффективно и гармонично. Отсев претендентов еще на этапе военно-врачебной комиссии колоссальный.
Те, кто сумеет пройти сито ВВК, допускаются к следующему этапу испытания.
— После получения заключения врачебной комиссии о допуске направляем претендента в город Северобайкальск, где есть специальная воинская часть, в которой обучают морские подразделения войск национальной гвардии. Туда приезжают специалисты со всей России: от Крыма и Калининграда до Хабаровска. Соответственно, водолаз проходит спецподготовку: первоочередное — теория. Здесь, конечно же, тоже важно все: законы физики, математику нужно хорошо знать, чтобы правильно рассчитать время погружения, сколько можно и нужно работать под водой, как правильно провести режим декомпрессии и выход из воды, — поделился командир взвода.
Права на ошибку почти нет. То, что кажется мелочью на поверхности, может привести к фатальным последствиям на глубине. Только те, кто успешно сдает тесты, переходят к практике. В отработке практических навыков скидок тоже не делают: работа в разных режимах и в разных горизонтах, переход на составы дыхательной смеси, навыки самостоятельной декомпрессии при выходе с глубины. Затем — снова экзамен и центральная ВКК. Только после этого присваивается первая квалификационная ступень водолаза и право приступать к выполнению заданий.
Впрочем, новичка под воду одного сразу не отпустят. Уже по месту основной службы тренировки и отработка слаженных действий в команде занимают немалую часть времени. Действия должны быть отточены до автоматизма. О чем бы ни шла речь: обследование объектов, поиск чего-либо или кого-либо под водой, вплоть до навыков рукопашного боя или стрельбы из специального оружия на глубине. В конце концов, это не просто отряд, а подразделение военных водолазов.
Неожиданности — случаются
— Были моменты, когда выполняли задачи по охране общественного порядка, или полевые выходы, с целью улучшения навыков. Отрабатывали сложные задачи. Мы должны быть готовы работать в любых условиях — не только в светлое время суток, но и ночью. Находили погибших людей под водой. В таких случаях мы связываемся с профильными органами, Следственным комитетом, и дальше работаем во взаимодействии с ними. Был опыт нахождения лодки под водой, что позволило перезапустить замороженное уголовное дело, — рассказал Патрин.
Работаем круглый год
Задач для взвода хватает круглый год. Приходилось, и не раз, работать под ледяным настом. Но есть несколько табу: под воду запрещено спускаться в периоды ледостава и ледохода. Нельзя работать на глубине в одиночку, и никто не отправит водолаза на погружение против его воли. Если боец почувствовал себя плохо физически, или испытывает стресс, например после подъема с глубины тела погибшего человека, и не уверен, что сможет себя контролировать — его заменят. Прийти в себя помогут психологи.
Максимальные глубины водоемов в Татарстане достигают 56-60 метров. Они татарстанским водолазам, на счету которых десятки спасенных людей, вполне по плечу. Но чаще приходится погружаться не глубже 10-15 метров.
В числе военнослужащих взвода катеров немало ветеранов, проходивших службу в рядах ВМФ России. И потому приближающийся праздник — это и их день тоже. Сегодня они не просто продолжают работать, но и активно передают свой опыт более молодым специалистам группы.
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