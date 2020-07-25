«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 6-я: Владивосток

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня мы отправляемся в шестую «точку на карте» — Владивосток.

Самая восточная Казанская улица в стране находится на полуострове Шкота, он же микрорайон Эгершельд. Это не центр Владивостока, до центральных улиц Алеутской и Океанский проспект — около 4 километров по прямой. Казанская невелика — всего около 300 метров — и вливается (или, наоборот, вытекает, поскольку здесь ее начало) в Казанский же мост. Мост проложен над железнодорожными путями. Другой его конец выходит на Верхнепортовую улицу.



На Верхнепортовой располагается Церковь Казанской иконы Божией Матери (Казанская церковь), которая, судя по всему, и дала имя интересующей нас улице.

Первоначальный Казанский храм, сообщает энциклопедия «Древо», был освящен в марте 1908 года на территории военного кладбища в четырех километрах за тогдашней чертой города. В 1938 году церковь была разрушена, а через 20 лет на ее месте построили кинотеатр «Вымпел». В годы перестройки он оказался заброшен и начал ветшать, а в 1999-м здание было передано местной епархии.

Но перейдем к Казанской улице.

Вот такой вид открывается с Казанского моста в одну сторону.

Такой — в противоположную.

А вот так выглядит начало Казанской.

Дорожное покрытие не идеальное, но сносное.

На первом же доме (Казанская, 1), судя по вывеске, со временем превратившейся в ребус, было что-то «китайское»

Китайского в городе хватает. К дому пристроено кафе с китайской «очень вкусной» кухней и огороженным (наверное, от вандалов) кондиционером.

Мусорная урна без дна.

Таблички с номерами домов здесь вот такие. На всякий случай поясним, что это «1».

С самодельными рекламными объявлениями во Владивостоке борются методом срывания.

Покидаем насыщенный угол дома и двигаемся дальше. Обнаружена скамейка.

И это, между прочим, остановка общественного транспорта «Торговый порт». Здесь проходят маршруты 6 автобусов.

На другой стороне улицы цветы и... евро.

Перекресток с улицей Стрельникова.

Кто-то догадался забраться на киоск, чтобы написать на доме «СИЗО».

Опасный участок.

За деревьями — школа №6.

В этом доме детский сад и сауна.

Поднимаемся чуть выше. Впереди маяк.



Точнее, торговый центр «Маяк». А в 12-м доме (по улице Крыгина) располагается рынок, на котором продаются в основном морепродукты. Здесь же, на перекрестке с Крыгина, Казанская заканчивается.

Вид напротив.

Отметим, что во Владивостоке есть также Татарская улица.

