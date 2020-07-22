Гульшат Валиева, «Счастливые истории»: «Вселенная» ребенка ему гораздо интереснее, чем пандемия»

Директор казанского благотворительного фонда — о проектах для одаренных детей

В седьмой раз татарстанский благотворительный фонд «Счастливые истории» проводит литературный конкурс «Глаголица», ставший международным. Директор организации Гульшат Валиева рассказала корреспонденту «Реального времени», когда Казань в очередной раз станет литературной столицей страны, может ли ребенок публиковаться в «Иностранной литературе» и как самому создать свою счастливую историю.

Как рождаются счастливые истории

— Гульшат, для кого и каких целей был организован фонд «Счастливые истории»?

— Наша миссия — помогать развитию и самоопределению ребенка, раскрывая его творческий потенциал. С этой целью мы и работаем вот уже 10 лет. Все наши проекты, а их было немало — и литфест «Бяки Буки», и «Слыханная щедрость», и независимая литературная премия «Глаголица», где как раз сейчас идет прием конкурсных работ юных писателей, — решают именно это задачу.

— А как в принципе появилось такое название? Из какой-то реальной счастливой истории?

— Именно это название идеально подходит под наше понимание миссии. Большое счастье — реализоваться, стать успешным, востребованным, раскрыть свои таланты. Мы помогаем в этом. Создаем среду для развития способностей и роста. «Счастливые истории» — и настоящие жизненные истории подростков, которые идут к своей цели, совершенствуются и развиваются.

100 путевок и 30 планшетов

— Можете выделить самый успешный проект?

— Об успешности проекта можно судить только через несколько лет, и все наши проекты долгосрочные. Литфест «Бяки Буки» проходил шесть лет подряд, ежегодная премия «Глаголица» проходит уже в седьмой раз. Но выделить какой-то самый успешный мне трудно, ведь по сути они все успешные, поскольку все достигли своих целей. Это ведь как с ребенком — разве можно сказать, кто из собственных детей самый любимый? Например, мы преобразили комнату в Детском республиканском психоневрологическом санатории. Как результат — мы увидели сияющие глаза детей, у которых появилось пространство для творчества, для занятий. Успешный проект? Безусловно. Если же говорить о самом масштабном, о конкурсе, который растет с каждым годом и собирает все больше поэтов и писателей из разных стран, то это «Глаголица». Сейчас наша литературная премия стала своеобразным магнитом для талантливых авторов в возрасте от 10 до 17 лет со всего мира, стартовой площадкой и большим событием.

Например, мы преобразили комнату в Детском республиканском психоневрологическом санатории. Как результат — мы увидели сияющие глаза детей, у которых появилось пространство для творчества, для занятий. Успешный проект? Безусловно

— Каков ее призовой фонд?

— Это 100 путевок на литературную смену с участием членов жюри, известных писателей, 30 электронных планшетов и многое другое. В денежном выражении — более полутора миллиона в год. Но главное, это уникальная среда, где подросток находит единомышленников среди сверстников и живое общение с профессионалами, которые добились результатов. Это бесценно.

— Сразу возникает вопрос — за счет каких средств существует фонд? Кто его благотворители и меценаты?

— На средства наших учредителей и меценатов. Компания «Баулюкс», основатель фонда, создатель и активный участник всех проектов Ирина Хуснутдинова и другие. Отдельно хотим поблагодарить бизнесмена Равиля Садыкова, который часто нам помогает .

— Кто может рассчитывать на помощь фонда и какой эта помощь может быть? Думается, не только материальной?

— Главная наша цель — раскрывать творческий потенциал одаренных детей. Мы поощряем литературное творчество, интерес к книге. Создаем среду, в которой ребятам будет проще реализоваться, проявить свои способности. Это — наш профиль.

«Глаголица» добралась до Австралии

— Если коротко сформулировать, что такое «Глаголица»?

— Премия «Глаголица» — один из лучших литературных конкурсов в нашей стране для подростков. Так считают и члены жюри, известные российские писатели. Например, Михаил Яснов, переводчик и поэт, говорит: «…я не знаю другой такой большой, яркой, красивой, умной и талантливой премии, как «Глаголица», поэтому она должна продолжаться обязательно…». Ольга Варшавер, переводчик англоязычной прозы, поэзии и драматургии, рассказывает, что мечтала о подобном проекте, «который даст юным литераторам шанс, позволит им расправить крылья». Она называет нас воплощением своей детской мечты.

«Глаголица» — это проект без территориальных границ, но имеет границы языковые: работы принимаются на татарском и на русском языках

— Премия вышла далеко за границы Татарстана. Многие считают, что это федеральный проект…

— Сейчас уже больше четырех тысяч ребят из 45 городов и районов Татарстана, 67 городов и регионов России и 12 зарубежных стран приняли в нем участие. Часто приходят работы из Казахстана, Узбекистана. Рекордсмен по «удаленности» — участник из Австралии. «Глаголица» — это проект без территориальных границ, но имеет границы языковые: работы принимаются на татарском и на русском языках. В этом году впервые мы проводим «конкурс в конкурсе» — специально для детей-билингвов (говорящих на двух языках как на родных), проживающих за рубежом. Он называется «В мире двух культур». Кроме того, у премии «Глаголица» есть номинации для поэтов, писателей, переводчиков с английского, французского, немецкого и татарского языков, эссеистика для юных журналистов.

Пять дней полного погружения в литературу

— Вы рассказали о жюри конкурса. Кто именно входит в него?

— Из года в год с нами известные писатели России, и за время совместной работы они стали нашими единомышленниками и соратниками! Это Виктор Лунин, Анна Русс, Сергей Махотин, Михаил Яснов, Ольга Варшавер, Надежда Ажгихина. Наши «союзники» и помощники — поэты и писатели Татарстана Галимьян Гильманов, Рустем Галиуллин, Рифат Салах. Отмечу, что они не только оценивают работы участников, но общаются с ребятами после конкурса, после окончания литературной смены. Кроме того, именитые литераторы принимают участие и в других наших проектах. В этом году в жюри впервые Наринэ Абгарян, Ольга Мяэотс.

— Наверное, и авторы из-за рубежа бывали в Казани по вашему приглашению?

— Когда проходит финальный этап, Казань, можно сказать, становится литературной столицей страны. Потому что здесь, в сердце Татарстана, собираются уникальные авторы. В этом году ведем переговоры с Али Бенджамин, американской писательницей, которая специализируется именно на молодежной литературе. В рамках литературной смены в Казани каждый день проходят брифинги, творческие встречи писателей, членов жюри «Глаголицы», для студентов, школьников, молодежи, просто для любителей литературы — это все бесплатно. Жизнь бурлит, события повсюду — и так пять дней. Мы можем говорить об этом бесконечно, но лучше загляните на сайт премии «Глаголица». Поближе познакомьтесь с проектом, расскажите о нем талантливым ребятам, и пусть они, не теряя времени, отправляют нам свои истории: стихи, рассказы, переводы.

— Получается, подать заявку на участие может любой ребенок, не только состоявшийся молодой автор?

— Да, школьник от 10 до 17 лет, интересующийся литературой, независимо от страны проживания. Главное — работа должна быть выполнена именно на русском или татарском языках и ранее нигде не опубликована. Мы открываем новые имена. А как их найти? Дать шанс каждому. Все, что присылают подростки, читают члены жюри. Именно они, профессионалы, могут разглядеть талант. Поэтому мы всегда говорим: пишите, участвуйте, дерзайте! Дедлайн в этом году — 15 сентября. Это очень просто, зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить анкету и прикрепить конкурсную работу.

В рамках литературной смены в Казани каждый день проходят брифинги, творческие встречи писателей, членов жюри «Глаголицы», для студентов, школьников, молодежи, просто для любителей литературы — это все бесплатно. Жизнь бурлит, события повсюду — и так пять дней

Те самые счастливые истории

— Вы могли бы на истории конкретного ребенка рассказать, как отразилось на нем участие в «Глаголице»?

— Ярких, счастливых историй очень много. Вот, например, Маша Иванова из Казани. В прошлом году она впервые отправила свой рассказ на соискание премии «Глаголица». И сразу — Гран-при. А вот другая девочка, Язиля: она пять лет подряд становилась победительницей. Но главный приз, статуэтка «Хрустальная сова», пока ей не дается. Говорит, будет участвовать и в этом году. Молодец же! Миляуша Гафурова писала стихи. Подала свою работу на соискание премии «Глаголица». В этом году у нее выпускается первая книга. А у Зарины Бикмуллиной, которая получила Гран-при в 2017 году, первая брошюра уже напечатана.

Или вот, VI сезон независимой литературной премии «Глаголица», номинация «Художественные переводы». Пришла работа очень зрелая, можно сказать, профессиональная. У жюри, откровенно говоря, даже появились некоторые сомнения, мог ли ее выполнить подросток? Конечно, автора пригласили на литературную смену, и все вопросы отпали — действительно большой талант и исключительное трудолюбие. Так Анна Чикурина из Зеленодольска получила Гран-при. Ее работа выйдет в журнале «Иностранная литература». Приезжают дети и с ограниченными возможностями здоровья, в частности с некоторыми трудностями передвижения. Мы рады, что наша премия открывает для них новые двери, включает в новый круг общения.

— Наверное, ребята в будущем и журналистикой начинают увлекаться?

— Немало работ наших ребят публикуют в прессе. «Идель», «Казан Утлары», «Иностранная литература», «Майдан», «Сююмбике», «Пионерская правда», «Мурзилка», «Костер» — вот список местных и федеральных СМИ, где можно встретить имена победителей. Многие выпускники идут в журналистику. Например, работают на телевидении: каналах «Россия-1» , ТНВ, «Мир». Тех, кто выбирает профессию, связанную со словом, с творчеством на родном языке очень много.

— У вас есть еще ряд интересных проектов. Например, «Слыханная щедрость», призванная привлечь неравнодушных людей к волонтерской работе в коррекционных организациях для детей. С какими именно школами работаете?



— Да, в поле нашего зрения — казанская школа-интернат №1, школа-интернат №172 для детей с ОВЗ, детский психоневрологический санаторий №2, детская городская больница №8.

Как ни странно, пока никто на тему коронавируса ничего не написал. А на тему самоизоляции была всего одна работа. Видимо, наш обычный мир, «вселенная» ребенка, с друзьями, перипетиями взаимоотношений, ему гораздо интереснее, чем ограничения и пандемия

— Что сейчас делается по направлению литературного фестиваля «Бяки Буки»?

— Раньше фестиваль был локальным и каждый год проходил только в Альметьевске. Очень успешно и ярко. Поэтому сейчас рассматриваем возможность организации фестиваля и в других городах Татарстана тоже, в случае взаимной заинтересованности.

— Внесла ли свои коррективы в работу фонда и проведение конкурса пандемия?

— Мы заметили, что активность у ребят действительно стала меньше. Руководители русских школ за рубежом прямо говорят, что «дистанционка» всех расслабила, рассредоточила. Даже самые неугомонные маленькие творцы не могут «собраться», хуже стали выполнять обычные школьные задания. В марте это было очень заметно, сейчас активность восстанавливается. Но, как ни странно, пока никто на тему коронавируса ничего не написал. А на тему самоизоляции была всего одна работа. Видимо, наш обычный мир, «вселенная» ребенка, с друзьями, перипетиями взаимоотношений, ему гораздо интереснее, чем ограничения и пандемия.

О сложностях и «трудных» вопросах

— Как вы относитесь к ставшему популярным типу «Яжмать»? Часто такие дамы обращаются к вам и как вы их вычисляете?

— С такими мы, к счастью, не сталкивались. О помощи принимаем взвешенное решение, после консультаций с профильными специалистами. Если это в наших силах, стараемся помочь.

— Как вы считаете — целесообразен ли ставший также популярным способ собирания денег через теле- и онлайн-обращения к обычным людям? Не обязанность ли это государства?

— Такие сборы помогают в сложной ситуации. И хорошо, что есть активные, неравнодушные люди, готовые собрать нужную сумму. Если бы эти вопросы решало государство, конечно, это было бы замечательно.

В этом году мы впервые за много лет подали документы на президентский грант. И получили его, выдвинув нашу «Глаголицу»! Мы были приятно удивлены тем, что по всем критериям оценки проекта у нас были очень высокие конкурсные баллы

Кто поможет благотворителям?

— Сотрудничаете ли с другими благотворительными фондами, есть ли общие проекты? Оказывает ли государство поддержку самим благотворительным фондам, если да — то какую именно?

— Благотворительные фонды все разные и точки соприкосновения найти непросто. У нас были попытки объединения с другими фондами для реализации проектов, но пока каждый идет своим путем . В то же время фонд сотрудничает с организациями, которые неравнодушны к будущему наших детей.

К государству обращаемся за поддержкой. В первую очередь в министерство культуры РТ, министерство образования и науки РТ. Именно с помощью профильных министерств мы можем развить проект до высокого международного уровня. Конечно, у нас далеко идущие планы, и мы рассчитываем на помощь государства.

— Может быть, подаетесь на гранты?

— Да, в этом году мы впервые за много лет подали документы на президентский грант. И получили его, выдвинув нашу «Глаголицу»! Мы были приятно удивлены тем, что по всем критериям оценки проекта у нас были очень высокие конкурсные баллы. Мы знаем наш уровень, но ведь это был «взгляд со стороны». Получается, наша работа востребована и на государственном уровне, об этом говорит само положительное решение Фонда президентских грантов.



Сергей Махотин российский поэт, прозаик, автор произведений для детей, член жюри Независимой детской литературной премии «Глаголица» Для меня «Глаголица» — это необыкновенно насыщенное творческое общение. Не только на мастер-классах, но и после. Споры, обсуждения… С некоторыми участниками мы поддерживаем связь и после окончания конкурса, пытаемся помочь талантливым ребятам. И потом, Глаголица — это еще один счастливый шанс побывать в Казани, городе, который я всем сердцем полюбил и каждый раз открываю в нем какие-то удивительные места.