Список компаний

Благотворительный Фонд Счастливые Истории

Общественные организации

Общая информация

Благотворительный Фонд «Счастливые Истории» был основан в 2010 году.

Фонд осуществляет деятельность по трем направлениям:

  • культура, образование, просвещение
  • современное искусство
  • спорт и здоровье

Руководитель — Валиева Гульшат Фановна.

    Контакты

    • Регион: Татарстан
    • Город: Казань
    • Адрес: 420081, ул Тулпар, 7
    • Телефон: (843) 561-06-12
    • Email: fond-happystories@mail.ru
    • Сайт: https://happy-story.ru/

    Дата последнего обновления: 29.10.2020

    Прикрепленные материалы


    Если вы нашли ошибку, напишите нам