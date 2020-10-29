Благотворительный Фонд Счастливые Истории
Общая информация
Благотворительный Фонд «Счастливые Истории» был основан в 2010 году.
Фонд осуществляет деятельность по трем направлениям:
- культура, образование, просвещение
- современное искусство
- спорт и здоровье
Руководитель — Валиева Гульшат Фановна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420081, ул Тулпар, 7
- Телефон: (843) 561-06-12
- Email: fond-happystories@mail.ru
- Сайт: https://happy-story.ru/
Дата последнего обновления: 29.10.2020