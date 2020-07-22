«Даешь молодежь» или что связывает Загитову и Анисимову, Трусову и Гауфф?

Их ограничили в раннем дебюте из-за двух американок Каприати и Липницки

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В этом сезоне фигуристы и теннисисты успели провести только по одному крупному старту: чемпионату Европы у фигуристов и Открытому чемпионату Австралии у теннисистов. Но исторически эти виды спорта объединяет и излишне молодой возраст лидеров, когда на какое-то время он из женского превращается в подростковый. «Реальное время» находит параллели в двух таких разных и, как оказывается, таких схожих видах спорта.

Быстрый взлет, как предпосылка быстрого завершения карьеры

Из мира двух популярных видов спорта, фигурного катания и тенниса пока доходят только самые ужасные слухи. Слухи глобальные, связанные с тем, что в теннисе все близко к закрытию, после того, как турнир Adria Tour, организованный Новаком Джоковичем принес случаи массового заражения. Или же с тем, что в фигурном катании отменили этапы юниорского Гран-при, и все близится к тому, что вслед за этим будет отменен сезон взрослых турниров Гран-при. Так и локальные, связанные с самоубийством российско-австралийской парницы Екатерины Александровской.

А все потому, что женское фигурное катание вновь резко помолодело, превратившись в девичье. Впрочем, как и теннис. Там фанаты взахлеб судачат о юных американках: 16-летней Кори Гауфф, 18-летних Уитни Осигве, и янки русского происхождения Аманде Анисимовой. Более старших теннисисток роднит с более юными коллегами из фигурного катания то, что о них заговорили еще в детском возрасте: к примеру, Анисимову как спортсменку упоминали уже в 8-летнем возрасте. Но реализация их перспектив дело будущего, насколько недалекого — покажет время. Однако и в прошлом юные спортсменки врывались в элиту, как теннисную, так и элиту фигурного катания.

Конкретно у нас 12-летняя Елена Водорезова в 1975 году выиграла чемпионат СССР по фигурному катанию. Да, достойных конкуренток у нее не было, лучшие из них не попадали в число призеров даже чемпионатов Европы, но зато сама Водорезова и стала первым призером европейского чемпионата из числа советских фигуристок, завоевав бронзу ЧЕ в возрасте 14 лет. Опередив, кстати, великую Дениз Бильман из Швейцарии и ее известным «элементом Бильман». Опередив Санду Дубравчич, которая годом ранее дебютировала на чемпионате Европы в 12 лет. Ставшую затем единственным в истории Югославии призером чемпионата Европы-1981, уступив, кстати, все той же Бильман.

Конкретно у нас 12-летняя Елена Водорезова в 1975 году выиграла чемпионат СССР по фигурному катанию. Фото twitter.com

Теннис на стыке 70-80 годов, о которых идет речь, также вдруг, практически в одночасье, стал молодежным. В него хлынуло подрастающее поколение из-за океана. Трэйси Остин стала профессиональным игроком в возрасте 14 лет 28 дней. Андреа Джегер в 14 с половиной дошла до полуфинала турнира Большого шлема, а в 14 лет 8 месяцев стала профи. Кэти Ринальди в 14 лет 91 день победила в матче первого круга Уимблдона, а в 14 лет 4 месяца начала профессиональную карьеру. В итоге две из трех девочек очень быстро закончили свои карьеры, поскольку детские организмы просто-напросто не выдержали нагрузок, свалившихся на них очень рано. Джегер получила страшную травму плеча в 19 лет, Остин стали преследовать болячки, из-за которых ее карьера пошла на спад уже с 21 года.

«Омолаживающий эффект» от Станислава Жука

В главной и единственной спортивной профильной газете тех лет «Советском Спорте» была статья в середине 80-х, льющая крокодиловы слезы по поводу украденного детства американских теннисисток.

Пафос журналиста был бы оправдан, если бы рядом не было таких же юных советских спортсменок. Тогда советский спорт прославляли пловчихи Юлия Богданова (13 лет), Светлана Варганова (14 лет) и Лина Качюшите (15 лет), выигрывавшие всевозможные титулы, и заканчивавшие карьеры еще до окончания средней школы.

— Тогдашняя тенденция развития советского и мирового спорта, особенно среди женщин, была такова, что считалось, что девушки могут прогрессировать лет до 18, — рассказывал олимпийский призер Владимир Предкин. — Если кто-то оставался в бассейне до 20 лет, она уже считалась «старухой», которая должна освободить место 14-летним, по примеру спортивной и художественной гимнастики. Наверняка, сказывались сумасшедшие нагрузки, которым юные спортсмены подвергались, и не все выдерживали. К 18–20 годам организм превращался в лохмотья.

В фигурном катании за «омолаживающий эффект» спорта отвечал знаменитый наставник Станислав Жук, у которого, помимо одиночницы Водорезовой, были еще и две пары юниоров. На чемпионат мира 1976-го года поехала 11-летняя Марина Черкасова, выступавшая с Сергеем Шахраем, который старше ее на шесть лет. У них разница в росте составляла 35 сантиметров. Через год к ним присоединились ровесники Марина Пестова и Станислав Леонович, только им на момент дебюта на ЧМ на год больше (12 и 18 лет). У Америки, кстати, был рожден адекватный ответ в лице 13-летней Тай Бабилонии и 15-летнего Рэнди Гарднера, будущих чемпионов мира 1979 года.

Ведущие «птенцы гнезда» Этери Тутберидзе могли бы смотреть снизу вверх на «жучков» Станислава Алексеевича и американских вундеркиндов, которым тогдашние правила не мешали выводить на лед учеников средних классов.

Все бы ничего, только карьеры пар завершились очень рано. Черкасова дотянула до 17, Пестова и Бабилония до 19 лет, и они с партнерами ушли из спорта, формально не расставшись со статусом юниорок. Продолжать практику «скороспелок-скорострелок» оказалось нецелесообразно.

Немка Штеффи Граф перешла в профи в 13 лет и 4 месяца. Фото imago images/ Pressefoto Baumann

Японка на чемпионате Европы

Тренд с юными теннисистками начали в Америке, а подхватили его, в целом, в Европе. Немка Штеффи Граф перешла в профи в 13 лет и 4 месяца, Моника Селеш из Югославии в 14 лет. С ними конкурировала Габриэла Сабатини из Аргентины, которая по достижении возраста в 15 лет и три недели дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Единственная в этой компании американка Мэри Джо Фернандес стала профи в 15, хотя начала играть со взрослыми уже с 13. В Америке на то время «поплохело» с вундеркиндами…

Исторически законодателями тренда с привлечением детей в фигурное катание стали японцы. 11-летняя Эцуко Инада стартовала на чемпионате Европы (!) 1935 года, а через год выступила на Зимней Олимпиаде в Берлине. Насчет чемпионата Европы не ошибка, это была распространенная практика тех лет. В те годы фигуристок-вундеркиндов хватало в сборных Австрии, Англии, Голландии, Венгрии, США, Чехословакии, как бы странно не выглядело это в нынешних реалиях. Объяснения столь ранней специализации стоит поискать в том, что в те годы еще не было института спонсорства, Олимпиады не были коммерциализированы, как сейчас, и затраты ложились зачастую на плечи родителей. Вот и тратились они на детей, а те, вырастая, пытались монетизировать свои детские увлечения.

Но с наступлением семидесятых фигурное катание резко «постарело», и в элите перестали появляться девочки до 15 лет. Возможно, это связано с тем, что с 1976 года начали проводиться чемпионаты мира среди юниоров, и уже не было смысла сразу выставлять крошек на взрослые старты, на которых с конца 60-х резко выросла нагрузка. Появились в обиходе тройные прыжки, с 1972 года была введена короткая программа, дети тех лет не были готовы к столь возросшей нагрузке.

За «детский» спорт в фигурном катании стала отвечать государственная машина спорта в ГДР, где заработал конвейер по производству юных чемпионок знаменитого тренера Ютты Мюллер. Оттуда вышли Соня Моргенштерн и Аннет Петч, дебютировавшие в 12 лет, Кристина Эррат и Катарина Витт, которые стартовали в 13, и затем все они стали чемпионками и призерами Олимпиад и чемпионатов мира. Кстати, Эррат вышла замуж за теннисиста Ульриха Треттина. Ну и упомянутая советская девочка-вундеркинд Водорезова.

Именно ее скандальная карьера послужила стимулом для WTA, Международной ассоциации теннисисток-профессионалов, к изменению правил, ограничивающих возможность юным играть среди взрослых. Фото vault.si.com

«Папины дочки»

Очередной этап омоложения в теннисе связан с новой историей: «Папа-мама-я — спортивная семья». Американка Дженнифер Каприати и Мартина Хингис из Швейцарии стали профессионалками до наступления 14-ти. Анна Курникова, Мария Шарапова и Мэри Пирс в 14 лет, Елена Докич из Австралии — в 15. У Курниковой и Хингис были расчетливые мамы, у Каприати, Пирс, Шараповой и Докич — алчные отцы. Наконец, три сестры Малеевы стали гордостью болгарского тенниса: Магдалена перешла в профи в 14 лет, Мануэла Малеева в 15 лет, Катерина в 16 лет. Их мама Юлия Берберян, бывшая теннисистка, как и Мелани Молитор, мама Мартины Хингис.

Малеевы, Докич, Хингис, Каприати и Курникова так или иначе стали денежными мешками для своих родителей. При этом отец Мэри Пирс — Джим Пирс избивал и тиранил свою дочь. Это привело к тому, что американская федерация перестала спонсировать девушку, и семейство переехало во Францию. Папа Докич также избивал дочь, а за счет Каприати вообще жила вся их немаленькая семья, что вызывало нервные срывы, после чего Дженнифер стала интересоваться наркотиками больше, чем спортом.

Именно ее скандальная карьера послужила стимулом для WTA, Международной ассоциации теннисисток-профессионалов, к изменению правил, ограничивающих возможность юным играть среди взрослых. По нынешним правилам играть до 14 лет вообще нельзя, затем можно заявиться лишь на 8 турниров, и только в 18 лет спортсменка получает право выступать столько, сколько ей заблагорассудится. Правило было введено в 1994 году, и по данным WTA оно позволило поднять среднюю продолжительность карьер теннисисток.

Новый всплеск омоложения в фигурном катании был связан с появлением конкурентных азиаток. Вначале американка китайского происхождения Тиффани Чин уже в 15 лет стала восьмой на чемпионате мира, а через год 14-летняя японка Мидори Ито стала седьмой на ЧМ-1984. На Олимпиаде того года он не принимала участие из-за ограничения в возрасте. Китаянка Лю Чен в 15 лет стала бронзовым призером чемпионата мира.

Последним ребенком-чемпионом стала также американка Тара Липински. Фото youtube.com

Последним ребенком-чемпионом стала также американка Тара Липински. В 12 лет она дебютировала на чемпионате мира, а в 13 лет и 9 месяцев выиграла чемпионат мира. Причем, годом ранее чемпионат мира выиграла 14-летняя Мишель Кван. Вместе они разыгрывали золото олимпийского Нагано-1998.

Появление двух старлеток в сборной США получилось несколько неожиданным. После январского нападения 1994 года на лидера сборной 24-летней Нэнси Керриган, инициированное ее конкуренткой 23-летней Тони Хардинг, и ухода из спорта 22-летней Кристи Ямагучи, выигравшей все и вся, Америка осталась без звезд.

Но свято место пусто не бывает, особенно, если это касается американского фигурного катания. Потеряв в одночасье трио лидеров, американки быстро восполнили провал юными крошками Кван и Липински. Глядя на это, международная федерация конькобежного спорта в том же году ограничила участие во взрослых соревнованиях спортсменок до 15 лет. Получается, что с разницей в два года две международные федерации меняли свои внутренние правила, прежде всего, из-за американских спортсменок: теннисистки Каприати и фигуристки Липницки. Не будь этого правила, 14-летняя Алина Загитова дебютировала бы на чемпионатах Европы и мира еще в 2017 году, поскольку она заняла второе место на чемпионате России, и отобралась на международные старты.