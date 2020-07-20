Упростить систему установления инвалидности: быстро, заочно и с занесением в общий реестр

Депутат Госдумы Борис Менделевич о том, как сделать систему установления инвалидности проще, понятнее и эффективнее

Депутат Госдумы от Татарстана, доктор медицинских наук Борис Менделевич в авторской колонке для «Реального времени» рассказал о том, как может измениться система установления инвалидности в случае ее частичного переведения в дистанционную форму на постоянной основе. Соответствующее предложение парламентарий на этой неделе направил в федеральный Минтруд, на что получил ответ, что ведомство уже ведет работу по переводу процедур, связанных с оказанием мер социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями, в проактивный формат.

Что такое МСЭК?

Начну со статистики. Она позволит понять масштаб проблемы тем, кто не сталкивался с ней ранее. В России, по данным Федерального реестра инвалидов, на 1 октября 2019 года насчитывалось 11,95 млн инвалидов, в том числе 679,9 тысячи детей-инвалидов. При этом большинство из них вынуждены периодически обращаться в бюро Медико-социальной экспертизы для повторного установления инвалидности. Любой, кто хотя бы раз проходил этот путь, знает, что он не начинается и не завершается за день, а требует как минимум терпения и выносливости. Потому как поход в бюро МСЭК — это скорее финальный аккорд после посещения и получения документов в медицинских учреждениях. Надо понимать, что если до пандемии переосвидетельствование проводилось очно, то с 1 марта вступил в силу упрощенный порядок продления инвалидности. Им уже воспользовались более 460 000 человек! Это инициатива пока действует до 1 октября 2020 года.

При этом надо понимать, что само бюро МСЭК не является медицинской организацией, а вся работа проводится в рамках документарной оценки: эксперты бюро оценивают, проводят экспертизу и принимают решение о назначении или не назначении инвалидности. Если говорить на законодательном языке, то, согласно Федеральному закону, медико-социальная экспертиза — это признание лица инвалидом и определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.

Непосредственно сама экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Само бюро МСЭК не является медицинской организацией, а вся работа проводится в рамках документарной оценки. Фото prav.tatarstan.ru

В чем проблемы?

Лично я выделил для себя ряд проблем, которые опишу в колонке.

Во-первых, для обращения в бюро нужно собрать пакет документов с медицинскими заключениями. И если, например, медучреждение забыло предоставить какую-то справку, то человека, обратившегося в МСЭК, направят обратно из-за нехватки документов. Учитывая, что некоторые люди для посещения бюро преодолевают 4-, 5-часовой путь (а некоторые и более!), то согласитесь, не самый благополучный исход событий. В случае введения дистанционного переосвидетельствования, даже на предварительном этапе можно сделать так, что пакет документов будет направлен только полностью, для этого нужно всего лишь единожды корректно настроить систему. А в случае нехватки документов программа будет оповещать пользователя. Во-вторых, необходимость обращения в МСЭК исчезает в принципе. Для прояснения ситуации подчеркну, что визиты в медучреждения, сдача анализов и медосмотр у специалистов остаются в силе. На дистанционное переосвидетельствование должна быть переведена только часть категорий граждан. На мой взгляд, в случае успешной реализации это будет большая экономия времени и иных ресурсов как граждан, так и участников сферы здравоохранения.

Второй проблемный момент — взаимодействие между бюро МСЭК и медучреждениями. В частности, у медицинских документов есть так называемый срок действия, и в зависимости от анализа он может быть как несколько месяцев, так и пару дней. К примеру, для установления инвалидности пациенту необходимо пройти высокотехнологичное обследование, на которое очередь может быть уже далеко не на день и не на два. При этом если человек сдал и уже получил результаты всех остальных анализов и их срок действия короткий, то может произойти ситуация, когда он будет вынужден сдавать их повторно. В случае же сбора документов для дистанционного осмотра система может быть налажена таким образом, что создаст некие подсказки, где, когда и какого специалиста лучше проходить.

Третий момент — в ряде субъектов региональные бюро МСЭК, к сожалению, критично относятся к исследованиям, которые проводятся в разных медицинских организациях. В частности, региональный МСЭК может потребовать медицинские заключения только от республиканских или федеральных медицинских учреждений. В результате нагрузка на такие клиники вырастает. При этом огромный поток пациентов приходит в медучреждение не за консультацией врача по лечению конкретного заболевания, а только для того, чтобы получить заключение, так как справку, сформированную в районной больнице, бюро не рассматривает. На мой взгляд, этот вопрос тоже требует внимания и систематизации.

Создание баз данных позволяет по-другому проводить изучение проблемных вопросов и предоставить более эффективные варианты их решения. Фото depzdrav.tomsk.gov.ru

Четвертый аспект — научно-исследовательский компонент. Создание баз данных позволяет по-другому проводить изучение проблемных вопросов и предоставить более эффективные варианты их решения. В частности сейчас профильные специалисты знают количество инвалидов в стране, а также их заболевания и ряд других количественных критериев, но мало кто знает (а возможно и вообще никто!), насколько эффективны проводимые за счет бюджетных средств лечение и госпитализация. Этих данных нет, так как фактически нет единой информационной системы, которая бы все это позволяла оценить действительно качественно.

К тому же, считаю, что можно будет более эффективно проводить экспертизу самого процесса установления инвалидности и качества предоставляемых документов. Например, федеральное бюро МСЭК сможет проверить обоснованность отказа в установлении инвалидности региональным бюро. Таким образом федеральное бюро будет иметь возможность дистанционной оценки эффективности работы территориальных подразделений, так как до этого момента документы хранятся в регионах, а для проверки необходимо выезжать в субъект.

Пятая составляющая — мобильность граждан. Не секрет, что сейчас достаточно часто люди в связи с теми или иными обстоятельствами меняют как город, так и субъект проживания. И здесь снова кроется проблема: документы хранятся в одном территориальном органе и от того, как оперативно они будут переданы зависит качество жизни инвалида, в том числе своевременность получения тех или иных препаратов и медицинских услуг. С формированием единой базы данных проблема должна решиться автоматически. Это должно быть очень прозрачно и понятно.

Систематизация и прогнозирование — как фундамент успешного развития системы

Завершая свою колонку, отмечу, что перевод в дистанционную плоскость и формирование единой базы данных должны позволить проводить исследования в области big data. Изучая большой объем данных, можно выявить скрытые механизмы, что поможет построить математические модели, которые позволят спрогнозировать нужды инвалидов, в частности объем необходимых лекарственных препаратов и реабилитационных программ, что позволит обеспечить людей с инвалидностью всем необходимым.