«Стрела» пронзила броню «Локомотива»

Исход поединка по регби решился в дополнительное время

Казанская команда выиграла в матче Кубка страны у пензенского «Локомотива» — 31:28 и прошла в следующий круг розыгрыша почетного трофея. Подробности в репортаже «Реального времени».

За Казань порадовались даже Чебоксары

Второй подряд регбийный матч знаменует спад жары и теплый летний дождик, спасающий от духоты всех, кто приходит на уютный стадион «Тулпар». А таковых в четверг оказалось немало, хотя параллельно проходила домашняя игра «Рубина». Были даже гости из Чебоксар, судя по флагу местной регбийной команды «Молот», и коллеги из мини-футбола, представляющие профессиональную команду «Ядран», где ранее трудился врачом нынешний шеф медицинской службы «Стрелы» Дмитрий Цуриков.



Нашим собеседником, помогающим смотреть игру и разбираться в правилах регби, на этот раз стал Дамир Байбурин, 25-летний воспитанник московской «Славы», при этом уроженец Казани — того самого Кировского района, где долгое время была база татарстанского регби.

— Поначалу я немного позанимался карате, даже не запомнил каким стилем, поскольку это было на начальном этапе, и больше напоминало ОФП, — пустился в воспоминания Байбурин. — А уже потом перешел в регби, что неудивительно — жил в Кировском районе, а это было место обитания казанского регби еще в советские годы, как рассказывают. Меня друг позвал в секцию, я пришел, увидел мяч, команду, решил, что это может быть интересно. Потому и оставался, когда друзья-приятели потихоньку покидали секцию. Я всегда играл в «пятнашку», поскольку на тот момент московская «Слава», благодаря поддержке одного из коммерческих банков, во-первых, возродилась сама, а во-вторых — основала по России сеть филиалов, где детские коллективы играли под эгидой команды «Слава».



Фото instagram.com/strelarugby

«Мусульмане, вперед»

Эти слова крикнул кто-то на трибунах, и регбисты «Стрелы» бросились в первую атаку (но связано это было, конечно, со стартовым свистком судьи — просто так совпало). Поскольку матч был запланирован один и в следующий круг проходил только его победитель, то разницы от того, кто был хозяином поля, практически не было. Хозяева открыли счет со штрафного, и именно штрафные стали на некоторое время единственным элементом игры, приносившим очки. На табло значился сет 6:6, пока наконец-то хозяева не провели первую попытку. Со стороны это выглядело забавно: запулив мяч к угловому флажку, хозяева переместили игру на фланг атаки — и кружились там как рой пчел у флажка, пока, наконец, Якобус Мараис не осуществил попытку (11:6), тут же реализовав ее (14:6).

— Хорошая попытка, — оценил результативное действие Байбурин. — Наши стянули защищающихся на один фланг атаки и провели эту атаку на «преимуществе». Мараис «исполнил». Для него это очень значимо, поскольку Якобус в этом сезоне набирал очки со всех возможных результативных действий: тут и реализация попыток, и штрафные, и дроп-гол забил в Красноярске, и теперь.

Если кто не понял набор регбийных терминов, добро пожаловать на следующий матч «Стрелы» на «Тулпаре». Визуализировать слова Байбурина можно только на игре.

А вот ответную попытку «Локомотива», увы, представить можно и без визуализации на месте. Неудачный отскок мяча привел к тому, что регбист «Стрелы» вместо «дыни» поймал руками воздух, и соперник из «»Локомотива» исполнял свою попытку, как автомобилист по пустынному шоссе. Наш фланг защиты оказался открытым, и гости впервые вышли вперед — 19:13.

— Ничего страшного, игру мы ведем, — успокоил Байбурин, и продолжил экскурс по биографии — своей и казанского регби — благо, они серьезно переплелись.

«В регби важен дух, характер. А на моей позиции — еще и скорость»

В предыдущей игре с Краснодаром Байбурин сделал две попытки и сейчас отдыхал, поскольку каждой команде необходима серьезная перестановка состава. Подобные перемены произвел в составе пензенцев главный тренер команды Александр Янюшкин, легенда российского регби.

Кстати, глядя на уже ушедшего из жизни легендарного Владимира Боброва, на прекрасно выглядящего 37-летнего Янюшкина и на нашего собеседника Байбурина, практически невозможно угадать в них регбистов. Фактурно они все трое напоминают мини-футболистов…

— В регби находится место людям разных весовых категорий, я лишний тому пример, — убеждал Байбурин. — Важна позиция игрока на поле. У меня позиция крайнего игрока, для которого максимально важна скорость, хотя и сила, и выносливость тоже — но это уже второстепенно. Хотя мы сдавали специализированный тест, когда последовательно бежали по 20, затем 40 и, наконец, 60 метров туда и обратно — то есть челночный бег, пять раз подряд. Это главные нормативы для нас! Игроков моего амплуа всего на поле трое, находимся в постоянном взаимодействии, каждый по своему флангу.

Регби затягивает… Потом я достаточно рано понял, что в игре я слишком вспыльчивый, что в футболе могло сказываться негативно. А в регби подобное качество нивелируется. Тут важны дух, характер. К примеру, я с физической подготовкой, заложенной в регби, служил в армии, и не где-нибудь, а в морской пехоте. Да и материальный фактор на начале моих тренировок сказался, чего тут скрывать. Мы достаточно рано начали ездить с пацанами по стране, лично я в первый раз выбрался в Липец, дальше пошло-поехало. Интересно же все в детстве. И это ничего не стоило моим родителям, у нас в секции регби все было бесплатно. Если бы играл в футбол — максимум, выбирался бы на турниры «Кожаный мяч» из Кировского района в Авиастроительный…

Кстати, из нашей секции сразу несколько человек сейчас в «Стреле». Айдар Гафаров, Артем Карамышев, Саша Тихонов. Правда, с Карамышевым мы какое-то время были соперниками, когда подросли, и я перешел в команду «Агроуниверситет», дубль мужской команды «Стрела-Агро», а он начал выступления за «Динамо-Энергию». Вместе играли только за команду Татарстана. Это где-то в 2012-2013 годах, когда я стал привлекаться к тренировкам основной команды «Стрела-Агро», и из родного Кировского района начал ездить сюда, на другой конец города.

Фото rugby.ru

Решающий перелом

Второй тайм «стреловцы» начали куда активнее гостей и провели еще две попытки, которые в итоге и стали решающими в матче. Максимальное преимущество казанцев составляло шесть очков — 25:19, поскольку вторую попытку Мараис не смог дополнить реализацией — слишком неудобным было место для удара. Тем временем пензенцы систематически продолжали добывать очки со штрафных, и двумя точными ударами сравняли счет — 25:25.Иными словами, их очковый багаж был составлен из шести точных штрафных, поскольку были еще и неточные, и единственной попыткой. Поскольку казанцы в защите играли настолько цепко, что пару раз не дали занести попытки, хотя до заветной линии оставались уже даже не метры, а дециметры.

Игру коллег в защите отметил и Байбурин: «Попытки казанцев были более системными, а вот пензенцам откровенно повезло».

Кто нам мешал — тот нам и поможет, снова вспомним мы классику советского кино. Эта фраза из «Кавказской пленницы», точно охарактеризовала концовку тяжелого, нервного и очень ровного поединка двух претендентов на самые высокие места по итогам сезона. Казанцы заработали штрафной, и Мараис забил решающие три очка — 31:28.

— У нас отличная команда, — резюмировал Байбурин. — Находим общий язык, даже с иностранцами. Здесь надо сказать спасибо школе, там я заложил отличный фундамент английского, теперь могу изъясняться и на общие темы, и, конечно, игровые термины мы все понимаем. Теперь дело за легионерами учить и русский, и татарский, мы поспособствуем. А в целом, я очень рад восстановлению моей родной команды в моем родном городе. Было время, когда она развалилась, я уходил из регби, играл только по любителям, за ту же Пензу, кстати, съездил поиграть, и мы тогда стали вторыми. Не играл, пока в прошлом году не позвали из «Стрелы» — и я восстановил и физические качества, и игровые.

Теперь «Стрела» прицеливается на… все тот же «Локомотив». Только на поле соперника, в Пензе, и это будет матч из календаря чемпионата России. Запланирован он на 24 июля, а на родной газон казанцы вернутся 30 июля, чтобы принять самую «славную» во всех смыслах команду отечественного регби-15 — московскую «Славу».

