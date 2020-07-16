«Ак Барс» подписал Доуса и Хованова, но не вписывается в потолок зарплат

Как будет решаться вопрос?

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб официально вышел из отпуска. Плановый медосмотр «барсы» провели у себя на базе, там же будут проходить тренировочные занятия в ближайшие дни. Никаких заграничных сборов у хоккеистов в этом году не будет, за пределы Татарстана «Ак Барс» будет выезжать летом только в Москву на несколько контрольных матчей. Также на днях было объявлено о двух громких сделках: состав команды пополнили канадец Найджел Доус, который в КХЛ не считается легионером из-за наличия у него казахстанского паспорта, а также собственный воспитанник, один из самых талантливых молодых центрфорвардов страны Александр Хованов. О том, как казанцы теперь могут решить вопрос с превышением потолка зарплат и заявкой на сезон — в материале «Реального времени».

Не все пошло по плану

13 июля хоккеисты казанского клуба официально вышли из отпуска и прошли углубленное обследование. В соответствии с медицинским регламентом Континентальной хоккейной лиги игроки побывали на осмотре у 11 врачей-специалистов (терапевта, невролога, кардиолога и т. д.) и провели ряд необходимых исследований (УЗИ органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы, ЭКГ, велоэргометрию), чтобы определить общее состояние здоровья и функциональную готовность к нагрузкам.

Из-за пандемии коронавируса медосмотр организовали непосредственно на клубной базе в центре города, чтобы избежать поездки игроков в медицинские учреждения и минимизировать любые контакты. Игрокам раздали фирменные маски с логотипом «Ак Барса».

— Я стал еще мощнее, предупредите всех, — обратился через клубное видео нападающий «барсов» Михаил Фисенко.

Вратарь Адам Рейдеборн, защитники Микаэль Викстранд, Кристиан Хенкель, нападающие Стефан Да Коста и Виктор Тихонов, вернувшиеся в Россию из-за границы, пройдут необходимые медицинские процедуры после окончания двухнедельной самоизоляции. Североамериканские легионеры Джастин Азеведо и Патрис Кормье прилетят в Казань позднее, как и недавний новичок клуба Найджел Доус.

Из-за пандемии коронавируса медосмотр организовали непосредственно на клубной базе в центре города

Тренировочный процесс команда начала 15 июля, и на этот день были запланированы открытые онлайн-тренировка и видеоконференция с представителями СМИ. Но не все пошло по плану — рано утром накануне стало известно, что эти мероприятия пришлось перенести на более поздний срок. Официальная причина: «это связано с неготовностью тестов на COVID-19 у съемочной бригады».

Насколько полезен окажется Доус?

Еще в середине прошлой недели появились слухи о том, что «Ак Барс» намерен подписать контракт с 35-летним нападающим Найджелом Доусом. При этом состав «барсов», казалось, был полностью укомплектован еще в мае. В итоге стороны договорились, и канадец с казахстанским паспортом, который не считается в КХЛ легионером, стал игроком команды Квартальнова на один год.

Несмотря на солидный возраст, Доус по-прежнему остается топовым игроком для нашей лиги. За девять сезонов в КХЛ у Найджела 501 набранное очко (267 шайб + 234 передачи) при коэффициенте полезности +80. Он — третий снайпер и пятый бомбардир за всю 12-летнюю историю КХЛ. При этом он играл всего в двух командах: 7 лет провел в казахстанском «Барысе», где и получил местный паспорт, и еще 2 года был одним из лидеров и капитаном «Автомобилиста» из Екатеринбурга, имея на руках сумасшедший по нынешним временам контракт на 150 миллионов рублей за сезон. В прошлом чемпионате в регулярке Найджел принял участие в 59 матчах, набрав 50 (20+30) очков. В плей-офф сделал одну передачу в пяти играх.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание хоккеиста так:

— Это очень опытный игрок и большой мастер, который в каждом из шести последних сезонов набирал больше 50 очков. Он усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как нам хотелось. Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах. В новом сезоне Доус будет заявлен по казахстанскому паспорту, благодаря чему он не будет считаться легионером в КХЛ.

Доус 7 лет провел в казахстанском «Барысе», где и получил местный паспорт, и еще 2 года был одним из лидеров и капитаном «Автомобилиста». Фото hc-avto.ru

Безусловно, подписание такого игрока усиливает «Ак Барс» на бумаге, но в то же время возникает целый ряд проблем, который еще предстоит решить. Например, зарплата хоккеиста составит 60 миллионов рублей за сезон. Это раздувает платежную ведомость казанского клуба и заставляет выходить ее за допустимый порог в 900 миллионов. До подписания Доуса у «барсов» под потолком еще даже оставалось несколько свободных десятков миллионов рублей. Но теперь надо откуда-то высвободить несколько десятков миллионов. Придется или договариваться с некоторыми игроками об удешевлении их контрактов, либо избавляться от кого-то.

В случае с первым вариантом может получиться не совсем корректно, ведь этой весной большинство хоккеистов КХЛ и без того пошли на сокращения своих окладов из-за введения зарплатного лимита. Гораздо реалистичнее второй вариант. У «Ак Барса» сейчас очень насыщенный ростер. Понятно, что с приходом Найджела не все будут довольны ролью в команде, ведь амбициозных хоккеистов в ней хватает. Может повториться история с Эмилем Галимовым, который в прошлом году свой шанс в Казани использовал на все сто, громко заявил о себе — и в межсезонье уже настаивал на контракте на других финансовых условиях. В Казани ему навстречу не пошли, поэтому хоккеист в итоге оказался в СКА. Потолок зарплат активируется только за неделю до первого официального матча сезона, поэтому у тренерского штаба Квартальнова еще будет время на предсезонных играх определиться, кто из игроков может оказаться не нужен.

Но есть и третий вариант решения проблемы. Игроков с двусторонними соглашениями можно свободно перегонять в фарм-клуб, и их контракты не будут учитываться в платежной ведомости. Например, такой договор у защитника Дмитрия Юдина, который получает 25 миллионов в год. Есть Кирилл Воронин, Владислав Кара, Никита Дыняк, Николай Аверин, Камиль Фазылзянов, которые пока не видятся стопроцентными игроками основы. Плюс не стоит исключать фактор травм.

Помимо вопроса с превышением потолка зарплат встают еще две потенциальные проблемы, которые предстоит решать уже лично Дмитрию Квартальнову. Во-первых, это низкая результативность казахстанского канадца в матчах плей-офф. В «Автомобилисте» он буквально провалил оба розыгрыша Кубка Гагарина, и главный тренер команды Андрей Мартемьянов одной из главных причин неудач клуба называл именно слабую игру легионеров во главе с Доусом в решающих матчах. Во-вторых, это запросы по игровому времени хоккеиста и его характер, который наверняка будет проявляться в раздевалке «Ак Барса». Пожалуй, эти две проблемы, если они возникнут, окажутся гораздо более трудно решаемыми, чем вопрос с потолком зарплат.

«Мы считаем плюсом возвращение Хованова, контракт которого к тому же не будет учитываться в потолке зарплат из-за его возраста», — говорит Рафик Якубов

Хованов — приятная головная боль Квартальнова

Зато никаких потенциальных хлопот не видится с другим уже объявленным переходом: «Ак Барс» подписал контракт с 20-летним нападающим Александром Ховановым — двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21. Хоккеист, несмотря на то что родился в Саратове, является воспитанником казанской хоккейной школы. Минувшей зимой он был одним из лидеров молодежной хоккейной сборной России, которая завоевала серебряные медали, уступив в финале канадцам. Хованова называют одним из самых талантливых молодых центрфорвардов России.

Прошлый сезон Александр провел в «Монктон Вайлдкэтс» в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Нападающий сыграл 51 матч и набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности +58. На молодежном уровне играл за казанский клуб МХЛ «Ирбис» (2016/17), а в 2017 году перебрался в Канаду.

Подписание Хованова Рафик Якубов объяснил следующим образом:

— Александр имеет трехлетний контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд», потому мы вели переговоры с заокеанской стороной. После плодотворного обсуждения всех деталей мы пришли к соглашению об однолетнем сроке контракта с «Ак Барсом» — это компромиссный вариант для всех сторон. Мы считаем плюсом возвращение Хованова, контракт которого к тому же не будет учитываться в потолке зарплат из-за его возраста.

Действительно, подписание контракта с этим молодым хоккеистом становится лишь приятной головной болью для главного тренера «барсов». Теперь в распоряжении Дмитрия Квартальнова целый набор разноплановых центральных нападающих. Плюс нынешний главный тренер «Ак Барса» известен своей плодотворной работой с молодежью, он всегда дает шанс талантливым игрокам. Хованов обязательно получит свой шанс в основе и дальше все будет зависеть только от него. Перед глазами прошлогодний пример 20-летнего Артема Галимова, о котором летом знали даже далеко не все болельщики «Ак Барса». А в регулярном чемпионате он большую часть времени играл во втором звене, принося большую пользу и забросив 13 шайб. По итогам сезона он был признан КХЛ лучшим молодым игроком чемпионата.

Хованова называют одним из самых талантливых молодых центрфорвардов России. Фото: theqmjhl.ca

Параллельно с Ховановым решался вопрос о возвращении и другого воспитанника «Ак Барса», 23-летнего Евгения Свечникова. Его брат Андрей уже закрепился в НХЛ и сейчас является одной из главных звезд «Каролины». А вот Евгений большую часть времени провел в АХЛ, так и не став важной частью «Детройта». Хоккеист уже принял принципиальное решение остаться в Северной Америке, так как с «Ак Барсом» договориться не удалось. Казанцы хотели бы видеть игрока минимум на два сезона, но Свечников-старший настроен заиграть в НХЛ в новом сезоне.



Шесть пятерок и один предсезонный турнир

Скорее всего, трансферные новости из «Ак Барса» до предполагаемого старта чемпионата (2 сентября) еще появятся. Сейчас в расположении Дмитрия Квартальнова практически полтора состава: 18 нападающих, 11 защитников и 3 вратаря. Многое будет зависеть от того, как решится проблема с платежем из-за подписания Доуса, а также как проявят себя сами хоккеисты на предсезонном сборе.



План подготовки «барсов» на сегодняшний день выглядит так:

С 15 по 30 июля — тренировки на клубной базе на льду и земле.

Первые контрольные матчи казанцы проведут против «Нефтехимика» на своей домашней арене 31 июля и 1 августа.

После этих игр команда продолжит тренировки в Казани, а 4 августа встретится в Альметьевске с «Нефтяником».

Следующие контрольные матчи запланированы в Москве: «Ак Барс» 10 и 11 августа сыграет с «Динамо», а 13 августа — с ЦСКА.

Предсезонка команды продолжится тренировками в Казани и турниром TANECO Кубок чемпионов, который пройдет с 19 по 23 августа в столице Татарстана. В нем примут участие обладатели Кубка Гагарина разных лет: «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев» и СКА.

Игровая часть подготовки к сезону завершится двумя контрольными играми 26 и 27 августа. Соперник, место и время проведения матчей еще уточняется.

Впервые за много-много лет в планах у казанской команды участие лишь в одном предсезонном турнире. Зато в каком — Кубок чемпионов в Казани по составу участников будет, пожалуй, лучшим за все лето в КХЛ.

Впервые за много-много лет в планах у казанской команды участие лишь в одном предсезонном турнире

Что касается старта нового сезона, то ничего конкретного пока сказать нельзя, так как до сих пор даже не презентован календарь. По нынешнему регламенту он должен появиться в свободном доступе не позднее 19 июля, однако, скорее всего, появится не раньше середины следующей недели. Да, запланирована официальная дата первого игрового дня, 2 сентября, и уже известно, что заполняемость трибун в первых матчах сезона точно будет ограничена (от 10 до 50% — в зависимости от региона). Однако во времена пандемии предсказать ничего нельзя, да и делать публичные заявления довольно рискованно. Так президент КХЛ Алексей Морозов 13 июля дал интервью официальному сайту КХЛ, в котором заявил, что казахстанский «Барыс» не собирается отказываться от основных мероприятий предсезонной подготовки и проведения традиционного Кубка президента Казахстана. Но на следующий день команда из Нур-Султана опубликовала официальное заявление, что переносит дату начала сборов на 3 августа, а президентский турнир отменен из-за эпидемиологической обстановки в стране.