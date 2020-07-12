Игровая неделя: релиз Mafia перенесли, Sony купила долю в Epic Store, а новый Far Cry выйдет в 2021-м

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Halo 3 выйдет через пару дней, а «Мафию» перенесли на месяц

Игра Halo 3 выйдет на компьютерах уже 14 июля. Об этом на неделе сообщило издание DTF. Анонсируется, что игра получит улучшенную графику и производительность — в ней, в частности, появится поддержка ультрашироких мониторов, разрешение до 4К и частота 60 fps. Известно, что до конца года разработчик планирует добавить в коллекцию Halo: The Master Chief Collection четвертую часть Halo и Halo 3: ODST, плюс к уже вышедшим Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 и Reach. Третья часть игры будет доступна в Microsoft Store и Steam.

А вот релиз Mafia: Definitive Edition,переделанной версии игры Mafia, состоится не 28 августа, как говорилось ранее, а почти на месяц позже — 25 сентября. Об этом сообщили в аккаунте проекта в «Твиттере». Перенос выхода связан с пандемией COVID-19. Разработчики пишут, что не хотят идти на компромиссы в вопросах качества продукта, потому были вынуждены сдвинуть сроки выхода игры. Тем не менее уже 22 июля будет показан геймплей новой «Мафии», что позволит оценить, как сильно изменилась игра.

Фото twitter.com

Новый Far Cry и «слив» Assassin’s Creed

Новость прошлой недели о работе Джанкарло Эспозито (известного по сериалу «Во все тяжкие») над компьютерной игрой получила продолжение. Мнение о том, что игра, о которой идет речь, — это новый Far Cry 6, подтвердилось. Как сообщает «Игромания», в азиатском PS Store появилась страница этой игры — она выйдет 18 февраля 2021 года, на обложке можно увидеть актера. Полноценный анонс намечен на воскресенье. Действие будет происходить в «застывшем во времени тропическом раю» под названием Яра.

Фото igromania.ru

В воскресенье же должна состояться и презентация Assassin’s Creed: Valhalla. На ней планируется показать актуальный игровый билд. А пока в интернете нашлась еще одна «порция» игрового процесса — на нем показано сражение, часть интерфейса с картой мира и экипировкой. Соответствующее видео выкладывает издание Playground.

Приложение для переноса мимики «в компьютер» и покупка Sony доли в Epic Games

Тем временем Epic Games выпустила мобильное приложение, которое позволяет захватывать и стримить мимику человека с iPhone, в реальном времени накладывая ее на персонажа в Unreal Engine. Об этом на неделе рассказал DTF со ссылкой на блог компании. Приложение под названием Live Link Face может быть использовано в студии полного захвата движений с несколькими актерами, а может применяться и одним человеком. Функция захвата мимики и передачи ее в «виртуальный мир» станет в результате выхода этого приложения более доступной для разработчиков.

Фото dtf.ru

На неделе состоялось и еще одно важное событие, связанное с Epic Games. Стало известно, что компания Sony вложила в разработчика компьютерных игр сумму в 250 млн долларов. Речь идет примерно об 1,4% акций. Инвестиции, как пишет Playground, в первую очередь направлены на улучшение сотрудничества. Планируется в частности создать открытую и более доступную экосистему, удобную и для пользователей, и для создателей контента. Отмечается, что все основные преимущества пятой версии движка Unreal Engine демонстрировались на Playstation 5, а сам Epic Games за последний раунд инвестиций привлек сумму в 1,83 млрд долларов.