Игровая неделя: актер из Breaking Bad в игре, «М.Видео» сообщил о выходе Xbox, скрины игр теперь в фотобанках

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

NBA 2K21 будет стоить по-разному, а актер из «Во все тяжкие» поучаствовал в создании игры

Издатель баскетбольного симулятора NBA 2K21 — 2K Games — рекомендовал продавать игру по разной цене для приставок старого и нового поколений. В розничных магазинах США и других стран Северной Америки цены должны быть равны 60 и 70 долларам соответственно. В Европе стоимость для PS4 и Xbox One составит 70 евро, для PS5 и Xbox Series X — 75 евро. Премьера игры на приставках старого поколения состоится 4 сентября, а на консолях нового поколения — в день запуска. Как сообщает dtf, предзаказать цифровую версию для PS4 в России можно по цене 4 тысячи рублей.

Фото dtf.ru

Тем временем Джанкарло Эспозито, звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» (сыграл в них Густава Фринга), а также «Мандалорец» (сыграл Моффа Гидеона) рассказал на неделе, что поучаствовал в разработке компьютерной игры. Что именно это за проект — неизвестно, но Эспозито подчеркнул, что он «масштабный». Как сообщает gamespot, в работе была применена некая «новая технология», в рамках участия в разработке игры Эспозито пришлось «использовать другой стиль». Аналитик Дэниел Ахмад утверждает, что анонс неизвестной игры должен состояться в июле, по мнению некоторых игровых журналистов, это может быть Far Cry.

Презентация игр Microsoft пройдет 23 июля, а «М.Видео» афишировал месяц выхода Xbox Series X

Июльская презентация Xbox и показ игр от Microsoft состоятся 23 июля. Об этом сообщает издание Video Game Chronicles, на которое ссылается «Чемпионат». Мероприятие должно стать заменой традиционной конференции на отмененном E3 2020. В рамках презентации должны быть показаны проекты от студий производителя, которые будут доступны только на компьютерах и Xbox Series X. По данным сайта, точно будет показан первый геймплей шутера от первого лица Halo Infinite, а также новые проекты от команды, работающей над новой частью Fable. При этом утверждается, что презентация Xbox Series S (более дешевая версия Series X) состоится позже — возможно, в августе.

Когда ожидать начала продаж приставки от Microsoft нового поколения — вопрос по-прежнему открытый. Речь точно идет о конце текущего года. Но, например, на сайте «М.Видео» на неделе появлялась информация о начале продаж в России в декабре 2020 года. Правда, чуть позже в Microsoft сообщили, что дата «декабрь 2020» — ошибочная, и речь идет по-прежнему о размытом «конце года». Как отмечает dtf, обычно новые консоли запускают в начале или середине ноября, что позволяет им попасть под распродажу «Черная пятница» в США.

Фото dtf.ru

Фото из Gran Turismo появятся в базе фотоагентства, а плохие отзывы на скриншоты Crysis отложили выход ремастера

Известное американское фотоагентство Getty Images и компания Polyphony Digital Inc., создатель франшизы гоночных симуляторов Gran Turismo, анонсировали сделку, в соответствии с которой на хостинге будут размещаться фотографии из игры. В частности, на Getty Images эксклюзивно будут размещаться фотографии из чемпионатов по игре. По задумке, партнерство должно «соединить виртуальный и реальный миры, демонстрируя красоту симулятора гонок более широкой аудитории». Отметим, что у Getty Images сейчас — один из крупнейших в мире банков изображений (более 200 миллионов), при этом предоставляются они на основе как платного, так и бесплатного лицензирования.

Тем временем на днях было объявлено о том, что релиз ремастера Crysis состоится позже, чем предполагалось. Изначально планировалось, что ремастер выйдет 23 июля, но за несколько дней до премьеры геймплейного трейлера в сети появилось довольно много трейлеров и скриншотов новой версии. Поклонниками они были встречены прохладно — по мнению многих пользователей, игра стала выглядеть хуже. В результате производитель отменил и премьеру трейлера, и сам выход ремастера — разработчики, как сообщает «Игромания», хотят «взять дополнительное время на полировку игры». Предполагается, что новая дата премьеры — конец августа.