«Уфа» недополучила обещанные властями Башкирии 800 миллионов рублей

Бюджет «Уфы» недосчитался порядка 800 миллионов рублей, обещанных властями Башкортостана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники в клубе.

«По футбольному клубу «Уфа» идет неисполнение бюджета, команда за этот год недополучила от властей региона порядка 80% бюджета. С учетом того, что бюджет клуба составляет чуть больше миллиарда рублей, на его счета поступило примерно 200 миллионов рублей», — сказал источник.

При этом в клубе пока нет задержек по заработной плате. «Уфа» на данный момент тратит собственные средства.

Председатель попечительского совета уфимцев Ростислав Мурзагулов сообщил, что в клубе рассчитывают на получение обещанных средств в полном объеме.

Накануне благодаря ничьей с «Уралом» у себя дома «Уфа» продлила свою беспроигрышную серию до шести матчей. После 26 сыгранных туров в активе уфимцев 33 очка, и команда Евсеева вышла на чистое шестое место в РПЛ.