Видео недели: традиции Сабантуя, Лапенко пародирует Жванецкого и тизер сериала Fallout

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Сабантуй офлайн

Несмотря на решение властей провести Сабантуй в онлайн-формате, указ президента Татарстана разрешал небольшим населенным пунктам устроить праздник «по старинке». Этим и воспользовались жители одной из деревень Аксубаевского района РТ.

Лапенко о самоизоляции

Один из самых популярных российских комиков Антон Лапенко, прославившийся благодаря вайнам в Instagram, снял веселую пародию на одного из корифеев юмора в нашей стране Михаила Жванецкого. Он опубликовал кусок виртуального монолога под названием «Констатация». Одни восприняли его как реакцию на голосование по поправкам к Конституции России, другие — как сатиру на ограничительные меры времен коронавируса.

Сериал по Fallout

Гейм-студия Bethesda Softworks и Amazon готовятся выпустить сериал по культовой франшизе Fallout. В Сети уже появился тизер этого проекта, но пока он не дает никаких намеков на сюжет или визуальную составляющую сериала. Однако известно, что телеадаптацией знаменитого постапокалиптического мира займутся шоуранеры «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Конец прекрасной эпохи в Сиэтле

На этой неделе полиция Сиэтла разогнала «автономную зону», которую организовали активисты BLM. Сквот на нескольких кварталах стал досаждать властям перестрелками и другими преступлениями. В ходе разгона городка полиция задержала 32 человека.

Шторм

Просто красивая гроза в небе над Нью-Мехико, которую снял обычный пользователь и опубликовал в соцсети. Комментаторы сравнили это зрелище с кадрами фантастического боевика «День независимости».

Кран в Челнах

А вот гроза прошлого воскресенья в Набережных Челнах была менее зрелищной, но более драматичной. Ветер уронил два подъемных крана. Падение одного из них попало на видео.

Саша Барон Коэн и консерваторы

Автор «Бората» и «Диктатора» Саша Барон Коэн осуществил очередной остросоциальный розыгрыш. Он проник на митинг консерваторов и спел на нем ультранеполиткорректную песню, заставив зрителей подпевать. В тексте перечислялись призывы заразить Обаму «уханьским гриппом», нападки на ВОЗ и сомнения в существовании коронавируса.

Петергоф открыт для туристов

Музей-заповедник «Петергоф» возобновил работу. Теперь он принимает туристов при наличии у них масок и перчаток.

Драка курьеров

В Москве подрались около 30 курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Сlub. Утверждать, что они поделились по корпоративному признаку, нельзя, стычки происходили и между людьми в одинаковой униформе.

В какой-то момент на месте событий побывала полиция, однако после отъезда правоохранителей драка продолжилась.

Учения ВДВ

Минобороны показало видеозапись учений спецподразделений ВДВ. Участники десантировались на точность. Просматривая ролик, можно на несколько секунд почувствовать себя на месте парашютиста.