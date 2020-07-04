«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 3-я: Нижний Новгород

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы Яндекса и Google. Сегодня мы отправляемся в третью «точку на карте» — Нижний Новгород.

В Нижнем сразу две улицы носят имя столицы Татарстана, и обе номинально не улицы — а «съезд» и «шоссе». Кроме того, в столице ПФО есть Казанская набережная и Казанская площадь. Но основное внимание мы уделим съезду.



«Устроенный по приказу Николая I Казанский съезд напрямую связывал юго-восточную часть города с волжским берегом. За площадью Сенной в то время заканчивались городские окраины и начинались сельские территории, так что Казанский съезд, как определил его функцию российский император, действительно оказался деловой дорогой не только к Нижнему посаду, но и к ежегодной Нижегородской ярмарке. Съезд назывался Казанским, поскольку выходил на Казанский тракт, но Храмцовский (Николай Храмцовский (1818—1890) — основоположник нижегородского краеведения, — прим. ред.) именовал его Печерским — по расположению рядом с Печерским монастырем», — объясняет нам «Открытая нижегородская энциклопедия».

Протяженность Казанского съезда — 1,1 км, и на большей его части «ничего не происходит», застройка имеется лишь в самом начале и ближе к концу. Но виды вполне живописные. Но не сразу.



Здесь, на перекрестке с улицей Минина, и начинается Казанский съезд. Слева Нижегородский гериатрический центр. Справа синий забор — запомним это.

Забор, не забыли?

Консультативная поликлиника.

Казанский съезд, он же «опасный спуск».

Поворот, и вот он, собственно съезд, прямой и гладкий. Вид на реку заслоняется понятно чем.

Все тот же исполинский забор.

По правую руку наконец видны Волга и часть Гребного канала. По левую почти на всем протяжении съезда зеленая зона, а чуть выше, на Верхне-Волжской набережной, — отдельно стоящие здания.

Дальнейший путь долго радует глаз социопата, пока, наконец, справа не появляется кафе-ресторан-отель.

Чуть дальше — продолжение владений кафе-ресторана-отеля: старое здание, замаскированное под рекламную конструкцию.

Еще немного нижегородской аутентики.

А это, судя по всему, задний фасад бывшего Курбатовского завода, «некогда знаменитого в Поволжье и крупнейшего в городе механического предприятия». И там же: «До наших дней немногое уцелело от старых заводских построек, находящихся на государственной охране в качестве памятника истории, архитектуры и градостроительства регионального значения».

Бизнес-центр.

«Александровский сад» на поверку оказывается гостиницей.

Развилка: теперь можно оценить еще и Георгиевский съезд, а также Нижне-Волжскую набережную.

Но мы остаемся верны Казанскому съезду.

Только здесь же он и заканчивается.

Вывод: на той самой развилке он превратился в Нижне-Волжскую набережную.

Съемка 2018 года

А это Казанское шоссе.



И в обратную сторону.

Казанское шоссе — магистральная улица, которая начинается от Подновья и переходит в федеральную трассу М7 «Волга». «Навстречу» нижегородскому Казанскому шоссе идет казанское Горьковское шоссе.

Съемка 2017 года

Казанская набережная с Соборной мечетью.



Съемка 2017 года



Казанская площадь с Ромодановским (Казанским) вокзалом (внизу). Вид с Метромоста.

Съемка 2019 года