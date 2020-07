Дети без имени: ужасающее положение детей с особыми потребностями в Казахстане

Казахстанские государственные центры для детей с особыми потребностями активисты называют «местом, где никто не хотел бы остаться», если бы у них был выбор. Около 1 700 детей с психическими отклонениями, проживающих в таких учреждениях в Казахстане, имеют ограниченный контакт с внешним миром.

Казахстанская активистка и адвокат Айгуль Шакибаева после посещения нескольких государственных учреждений рассказала «Радио Свобода» о бесчеловечном обращении с детьми и ужасающих условиях содержания.

«Вместо собственных имен детям присвоены номера, написанные на кроватях и их одежде», — говорит адвокат некоммерческой комиссии по защите прав людей с особыми потребностями.

«Это похоже на концентрационный лагерь, где у человека отнимают личность и сводят ее к простым цифрам», — сказала Шакибаева. Она говорит, что дети, которых она видела в этих учреждениях, почти не имеют ничего собственного и должны делиться всем, «включая даже нижнее белье».

Шакибаева была членом группы, которая посетила около 20 объектов для людей с особыми потребностями в течение 2019 года в рамках проекта, организованного Нурсултанским офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Уполномоченным по правам человека в Казахстане.

«В тот момент, когда вы входите в палаты для детей с психическими отклонениями в любой казахстанской области, вы видите страшную ситуацию, — говорит она. — Детей лечат психотропными препаратами. Их языки торчат наружу, а взгляд не фокусируется на окружающем».

Описаниям учреждений Шакибаевой вторят исследователи из Human Rights Watch.

Казахстанские власти между тем настаивают на том, что правительство серьезно относится к вопросу благополучия и защиты детей, содержащихся в подобных учреждениях. 18 июня Министерство труда и социальной защиты сообщило «Радио Свобода», что в последние годы правительство предприняло конкретные шаги по повышению качества медико-социальной помощи в учреждениях для инвалидов, наняло квалифицированный персонал, повысило заработную плату социальным работникам.

В Казахстане многие дети, рожденные с отклонениями в здоровье, не будут приняты родителями в первые дни своей жизни. Родители часто решают отказаться от таких детей; прежде чем покинуть родильные отделения больницы, они отказываются от своих родительских прав, поскольку узнают, что их новорожденный — инвалид.

На самом деле, в Казахстане высокий спрос на усыновление здоровых детей. Однако детей с особыми потребностями усыновляют редко. Из родильных домов таких новорожденных переводят в так называемые детские дома — государственные учреждения для содержания детей в возрасте до 4 лет. Затем, когда детям исполняется 4 года, их переводят в центры для людей с особыми потребностями.

Многие врачи и родители в Казахстане считают, что перспектива воспитания ребенка-инвалида пугает семьи и создает напряжение во многих браках.

Вспоминая свой собственный опыт, Шакибаева рассказала, что 10 лет назад, родив мальчика с синдромом Дауна, она столкнулась с трудным выбором. Шакибаева решила забрать ребенка домой. Но это стоило молодой матери ее замужества. Недовольный ее решением воспитывать ребенка, муж Шакибаевой ушел от нее через несколько месяцев после родов.

Она призывает государство и общество оказывать бо́льшую поддержку родителям, чтобы они не отказывались от детей с особыми потребностями.

«В Казахстане, когда ребенок рождается с ограниченными возможностями, никто не говорит матери: «Подожди, не сдавайся, давай мы тебе поможем», — говорит Шакибаева.

Отвечая на вопрос радиостанции «Свобода», заместитель министра труда и социальной защиты Ерлан Аукенов сообщил, что за последние годы для детей с ограниченными возможностями создано 72 специализированных детских сада. Исходя из своих потребностей, дети получают лечение у психиатров, логопедов, физиотерапевтов и других специалистов в течение всего дня, а к вечеру возвращаются домой. Чиновник также сообщил, что с 1 января правительство помогло найти работу 1 020 родителям детей-инвалидов.

Во всех казахстанских областях есть хотя бы по одному специализированному учреждению для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но многие из них значительно удалены от административных центров.

В Восточно-Казахстанской области специализированный детский дом располагается в небольшом городке Аягоз. Поездка туда на поезде из центра области города Усть-Каменогорска занимает 12 часов.Таксисты неохотно едут в Аягоз, ссылаясь на плохие дороги.

В Акмолинской же области учреждение расположено в далеком селе Купчановка. Однако в нем есть «комнаты ожидания», где посетители могут остаться на ночь, если это необходимо. Многие другие специализированные центры не позволяют посетителям оставаться на ночь. Некоторые из них ограничивают встречи с детьми всего двумя часами.

Многие детские дома имеют красивый внешний вид с аккуратно обустроенными приемными отделениями, украшенными яркими воздушными шарами и картинками. Но, по словам Шакибаевой, в большинстве случаев это просто обманчивый фасад, скрывающий мрачную и болезненную реальность внутри.

«В одном учреждении нам показали кабинет музыкальной терапии — вау! Шикарно, повсюду воздушные шары, тихо играет музыка, как это круто! — сказала она. — Но вскоре мы узнали, что детям, которые живут в этом детском доме, не разрешается входить в эту самую комнату. Помещение в основном используется для проведения терапевтических занятий для детей, поступающих из других реабилитационных центров».

Шакибаева рассказала, что детям, которые были отмечены детскими домами как «агрессивные», не разрешается покидать свои комнаты, кроме как для приема пищи, когда они направляются в общие столовые.

В некоторых учреждениях, по ее словам, воспитатели связывают детям руки, утверждая, что ограничения необходимы, чтобы они не причинили себе вреда. Чтобы оправдать такие меры, некоторые администрации одних детских домов сообщают, что дети бьют и царапают себя, если у них не связаны руки. Другие же пытаются найти решение, которое защищает детей, но позволяет им чувствовать себя комфортно.В детском доме в городе Талгаре детям, которые причиняют себе вред, выдают рубашки с варежками, прикрепленными к концам рукавов, — простое решение, которое положило конец болезненной практике связывания рук детей.

Администрация одного из учреждений заявила, что некоторые дети все время остаются прикованными к постели в своих комнатах, потому что они слишком больны, чтобы выходить на улицу. В другом детском доме администрации пришла в голову идея прикрепить к кроватям специальные колеса и регулярно выводить таких детей в сад, на улицу.

Шакибаева сказала, что медицинские записи по меньшей мере шести учреждений доказывают, что они дают психотропные препараты детям с «агрессивным» поведением в попытке успокоить их. Шакибаева говорит, что эти детские дома должны попробовать альтернативные, безвредные методы вместо психотропных препаратов. Она убеждена, что воспитатели должны сначала попытаться понять причину предполагаемой агрессии ребенка.

«Поскольку эти дети не могут говорить, они не могут сказать, что их беспокоит, — пояснила Шакибаева. — Может, у них зуб болит. Дети становятся агрессивными, потому что они не могут объяснить свою проблему, а другие не понимают их. Психотропные препараты — это не выход».

В большинстве случаев, утверждает Шакибаева, употребление психотропных препаратов еще больше задерживает развитие ребенка. «Дети с психическими отклонениями в детских домах еще более восприимчивы к жестокому обращению и жестокости», — добавила она.

Human Rights Watch (HRW) сообщает, что некоторые сотрудники казахстанских детских домов признаются, что дают детям психотропные препараты, чтобы успокоить их. Такие препараты обычно назначаются врачами для лечения шизофрении, расстройств сна и сильных болей. Седативные препараты усыпляют детей, в некоторых случаях до 24 часов, говорится в отчете HRW за 2019 год. Сотрудники также подтвердили HRW, что они отправляли детей в психиатрические больницы за такое поведение, как крик, вопли или отказ следовать указаниям персонала.

HRW также заявила, что дети в таких учреждениях «могут столкнуться с безнадзорностью и насилием и изолированы от семьи и общества». Несколько молодых людей, выросших в подобных учреждениях, рассказали HRW, что сотрудники избивали их костылями и швабрами, ударяли их или других детей о стены. Персонал также заставлял детей работать, например, мыть полы или кормить, купать и менять подгузники младшим детям.

Они не могут говорить, они не могут жаловаться, и «если с ними плохо обращаются, они даже не поймут, что это неправильно», констатирует Шакибаева.

Отвечая на вопрос «Радио Свобода» о лечении детей, Аукенов сказал, что министерство и его региональные департаменты регулярно проводят проверки, как плановые, так и внезапные, для обеспечения качества услуг, лечения и ухода в учреждениях для инвалидов, включая специализированные центры для детей с особыми потребностями.

Замминистра сообщил, что за последние четыре с половиной года было проведено около 2 500 таких проверок. По словам чиновника, инспекторы зафиксировали нарушения: в основном это несоблюдение социальных, медицинских, санитарно-эпидемиологических норм в десятках «детских домов». Он сказал, что администрации учреждений были оштрафованы за несоблюдение стандартов оказания услуг.

Фарангис Наджибулла, перевела Анна Николаева

Справка

