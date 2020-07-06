“Сетевая компания” своими силами установит щит учета в рамках технологического присоединения

С 1 июля большинство заявителей могут оставить онлайн-заявку и дистанционно получить все документы по технологическому присоединению в личном кабинете потребителя. При этом, все работы по установке узла учета выполняет ОАО «Сетевая компания»

Фото: ОАО «Сетевая компания»

Согласно вступившими в силу изменениям в федеральный закон, сетевые организации берут на себя обязательства по установке щитов учета при технологическом подключении, контролю за эксплуатацией и ремонту узлов учета электроэнергии. Что это значит и какие преимущества дает потребителям, ОАО “Сетевая компания” рассказала и показала на конкретном примере при проведении работ в поселке Вознесенское под Казанью. Подробности — в материале “Реального времени”.

Сетевиков обязали выполнять работы по установке приборов учета



С 1 июля вступил в силу 522-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ», согласно которому сетевые организации должны обеспечивать учет при электроснабжении объектов заявителей (за исключением многоквартирных домов)

Как объяснил Линар Сафин, начальник ОСТП ОАО «Сетевая компания», если раньше сами пользователи должны были устанавливать щиты учета и обеспечивать их правильную эксплуатацию, то теперь этим будут заниматься сетевые организации. Таким образом, при выходе прибора учета электроэнергии из строя, истечении срока его государственной поверки и (или) в случае нового технологического присоединения услугу до границы раздела оказывает ОАО “Сетевая компания”.

Вместе с тем, организация не стала дожидаться вступления в силу федерального закона и по решению ее генерального директора реализует подобную инициативу уже с октября прошлого года — на добровольной основе. Таким образом за это время было установлено более 5 тысяч интеллектуальных приборов учета.

организация не стала дожидаться вступления в силу федерального закона и по решению ее генерального директора реализует подобную инициативу уже с октября прошлого года — на добровольной основе

В целом в 2019 году компания получила 22 899 заявок на новое технологическое присоединение, заключила 19 169 договоров, 17 600 из которых исполнила. По словам Линара Сафина, данная процедура дает возможность ОАО “Сетевая компании” выполнять установку щитов учета, тем самым исключая время выполнения технических условий со стороны Заявителя, что в целом снижает общее время оказания услуги.

— Эти изменения коснулись не только физических, но и юридических лиц и ИП: магазинов, торговых помещений, административных зданий. То есть под закон попадают все заявители. По ним мы будем ставить учет собственными силами, освобождая потребителей от этих затрат, — пояснил начальник ОСТП ОАО «Сетевая компания».

Долговечный и “умный” прибор учета

Приборы учета находятся в щите из прочного стекловолокна, который устанавливают на опорах линий электропередач. Внутри короб представляет собой вводной автоматический выключатель, непосредственно прибор учета и отходящий автоматический выключатель, к которому подключаются абонентские провода. По словам Сергея Надысева, инженера ОСТП ОАО «Сетевая компания», срок государственной поверки прибора учета составляет 16 лет, а за его корректную работу, и в случае необходимости ремонт и замену, отвечает сетевая организация.

По словам Сергея Надысева, инженера ОСТП ОАО «Сетевая компания», срок государственной поверки прибора учета составляет 16 лет, а за его корректную работу, и в случае необходимости ремонт и замену, отвечает сетевая организация

По договорам технологического присоединения ОАО “Сетевая компания” устанавливает заявителям “умные” счетчики, благодаря чему все данные автоматически поступают в Компанию и абонентам не требуется постоянно снимать показания счетчиков. Вместе с тем, они имеют возможность отследить информацию по потреблению электроэнергии в реальном времени в личном кабинете на сайте организации, что позволяет при использовании тарифа, дифференцированного по зонам суток, скорректировать нагрузки и таким образом оптимизировать свои затраты.

Только онлайн и без бюрократии

Что немаловажно — для получения услуги пользователю не нужно идти в офис и писать заявление — все делается дистанционно в личном кабинете потребителя на сайте ОАО “Сетевой компании”.

— Взаимодействие с заявителями физическими лицами с максимальной мощностью энергопринимающего устройства до 15 кВт включительно, электроснабжение которых осуществляется по 3 категории надежности, и юридическими лицами с максимальной мощностью энергопринимающего устройства до 150 кВт включительно будет осуществляться только через личный кабинет. Подписание документов для технологического присоединения для данной категории заявителей не требуется. То есть с 1 июля для большинства заявителей достаточно зарегистрироваться в личном кабинете ОАО “Сетевой компании”, подать заявку, оплатить договор и ждать технологического подключения. Процедура максимально упрощена, — комментирует начальник ОСТП ОАО «Сетевая компания» Линар Сафин. Более того, заявителю не придется идти в АО “Татэнергосбыт” и заключать там договор энергоснабжения — договор энергоснабжения будет направлен в личный кабинет потребителя еще до завершения процедуры технологического присоединения.

С 1 июля для большинства заявителей достаточно зарегистрироваться в личном кабинете, подать заявку, оплатить договор и ждать технологического подключения, — говорит начальник ОСТП ОАО «Сетевая компания» Линар Сафин

Одним из тех, кто воспользовался такой возможностью, стал житель поселка Вознесенье Сергей Самохвалов.

— Это очень удобно — мне не пришлось ходить, подписывать документы, оформлять заявку — я все сделал удаленно в личном кабинете. Там ее рассмотрели в течение 10 дней, после чего прислали мне опять же в личном кабинете все документы, которые необходимо подписать. Потом ко мне приехали и все установили — в целом вся процедура заняла менее двух месяцев, — говорит Сергей Самохвалов.

По договору заказчик заплатил за услугу всего 550 рублей — именно столько стоит льготное технологическое присоединение к электрическим сетям. После вступления изменений в силу сумма не изменилась. Зато весь остальной комплекс услуг не потребовал ни затрат, ни непосредственно самой организации всех процессов.

— Мало того, что у меня появился “умный” счетчик, с которого не нужно ежемесячно передавать показания — они сами снимают и оформляют платежные документы.

Мне сделали работы бесплатно до границы раздела (установка щита учета), — резюмирует житель поселка.

Более подробную информацию о процедуре технологического присоединения можно получить по номеру телефона круглосуточной горячей линии 8-800-2000-878, а также на сайте ОАО «Сетевая компания». https://gridcom-rt.ru