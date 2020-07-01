«Использовал парик и гранату»: за попытку подрыва Infiniti в Лениногорске судят рецидивиста из Армавира

В числе свидетелей по уголовному делу — миллиардер Тукаев и саперы

В Лениногорске начался суд над 62-летним директором армавирского ООО «Гамми» Михаилом Галкиным. В прошлом он сидел за кражи, дачу ложных показаний и побег. Сейчас обвиняется в покушении на трех бизнесменов с установкой гранаты на растяжке под их авто. По данным Следкома, с опасным устройством иномарка проделала путь от Лениногорска в Бугульму и обратно. И не взорвалась. Теперь она стала вещдоком по уголовному делу. Вместе с париком, изъятым в авто обвиняемого.

Бдительный бугульминский агроном и «растяжка»



Расследование этого дела началось 15 октября 2019 года. Утром трое остановившихся в Лениногорске бизнесменов из Ростова-на-Дону съездили в Бугульму, но не застав директора компании «Агропродукт» на месте, вернулись. И недалеко от городской мечети пересеклись для разговора с агрономом той же фирмы. «Тут у тебя под задним колесом — ветки зацепились», — сказал тот управлявшему Infiniti Андрею Шепилову.

«Да веревки какие-то», — глянул сбоку тот, присел пониже и в шоке выдал: «Тут граната с веревкой». Спутники не поверили, но заглянули под колесо и кинулись прочь от иномарки.

Шепилов порывался разминировать авто сам — отговорили. Как позже выяснилось, под днищем иномарки с помощью изоленты, крючков и веревок была установлена самодельная мина осколочно-фугасного действия из боевой гранаты Ф-1 и запала: преступник рассчитывал, что при движении авто чека вылетит и прогремит взрыв.

Но одна из веревок не сработала и первоначальный план сорвался. А дальше водителя и пассажиров спасло чудо — случайный камень на дороге, искра под капотом, и граната могла взорваться... Разлет осколков при начинке 50 граммов тротила достигает 200 метров.

Расследованием этого резонансного дела занимались сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

Как позже выяснилось, под днищем иномарки с помощью изоленты, крючков и веревок была установлена самодельная мина осколочно-фугасного действия из боевой гранаты Ф-1 и запала. Фото unian.net

Миллиардер от гранаты открестился

Жизнью в машине рисковали трое. А потерпевшими признали четверых — директора и владельца оптовой фирмы по торговле зерном и кормами «С В Маис» Сергея Пироженко, его помощников Саида Висхаджиева и Андрея Шепилова, а также не ездившую в Лениногорск гражданскую супругу Шепилова — собственницу уцелевшего Infiniti.

Версия о бизнес-конфликте приезжих предпринимателей с местными проверялась в числе первых. Выяснилось, «С В Маис» прописалась в Лениногорске в 2018-м, однако по факту работает в нескольких регионах, так что до приезда в Лениногорск в конце сентября 2019-го Пироженко с товарищами проехал по кукурузным полям своей фирмы в Ульяновской и Оренбургской областях.

На следствии звучали показания, что от бугульминского «Агропродукта» южане ждали возмещения задолженности в 60 млн рублей — по крайней мере так говорили на следствии. Однако у бугульминцев были встречные ожидания на 30 млн рублей — должок за арендованные комбайны.

Как утверждают источники «Реального времени», по делу, как основатель «Агропродукта», допрашивался лениногорский миллиардер Ильшат Тукаев и заявил — к гранате никакого отношения не имеет, с Пироженко не конфликтовал и долгов друг перед другом нет. Допрашивали и Михаила Исаева — на тот момент директора «Агропродукта», который уверял — никакой выгоды от смерти партнеров он бы не получил.

Подозреваемого в покушении нашли среди знакомых Пироженко. Михаил Галкин ранее был его личным водителем.

По делу, как основатель «Агропродукта», допрашивался лениногорский миллиардер Ильшат Тукаев и заявил — к гранате никакого отношения не имеет. Фото tatarstan.ru

Парик со следами тротила

Михаилу Галкину — 62. Родился в Вологодской области, прописан в Краснодарском крае в городе Армавир, однако в последнее время проживал в Лениногорске. За плечами — три погашенных судимости. В первый раз посадили 35 лет назад — за кражу и хищение госсобственности и сразу на 8 лет. Затем еще кража с дачей ложных показаний и четырехлетний срок, а через три года — новая судимость, за побег из мест лишения свободы, и оборот имущества, добытого преступным путем.

С нынешним владельцем «С В Маис» Галкин был знаком почти десять лет, еще по Краснодарскому краю. С его помощниками познакомился позже. На следствии потерпевшие вспоминали о неоднократных претензиях со стороны Галкина — дескать больше пяти лет назад он на одной из общих встреч попросил Шепилова продать ему 200 мешков семян кукурузы, говорил, что на этот товар есть покупатели. Пироженко и Шепилов, узнав, что речь идет о предложении неких черкесов стали отговаривать — мол, кинут они, не заплатят. Но Галкин якобы настоял, оплатил Шепилову 280 из 500 тысяч за семена, а его, действительно, кинули. По версии водителя выходило, что платить ему покупатели отказались, заявив, будто бы его шеф является их должником. Пироженко на встречах уверял — это не так.

Потерпевшие вспоминали, что Галкин периодически звонил с претензиями, требовал деньги у Шепилова. В последний раз — в августе 2019-го прислал сообщение: «Пришлите мне деньги и не говорите, что вас не предупреждал». Об этой угрозе бизнесмены вспомнили после обнаружения гранаты. Более того, Шепилов поделился с силовиками, что видел Volkswagen Jetta бывшего водителя Пироженко с узнаваемыми вологодскими госномерами по приезду в Лениногорск.

Уже 16 октября — на следующий день после возбуждения дела следователи установили квартиру, которую Галкин снимал в Лениногорске. Отправились на место и увидели, как во двор заезжает тот самый Volkswagen Jetta. Оперативник полиции показал водителю удостоверение и попросил выйти, но тот резко нажал на газ, и догнать его силовикам не удалось. Задержали беглеца в тот же день, правда, уже без машины. Ее нашли через два дня — на даче директора «Агропродукта». Тот подтвердил — с Галкиным знаком, но никакого отношения к его делам не имеет и не знает, почему тот решил спрятать свой автомобиль в его хозяйстве.

Примечательно, что в машине этой силовики обнаружили парик с каштановыми волосами, полотенце и салфетку. На всех — следы тротила. Еще одним доказательством обвинения стали изъятые с места преступления изолента и веревки. Потожировые следы на них совпали с образцами задержанного Галкина.

Сам же водитель поначалу написал чистосердечное признание в покушении на бывшего босса с партнерами, затем на судебном заседании по аресту покаялся, а потом на вопросы о причастности к преступлению отвечать перестал. Зато выдвинул версию, якобы один из потерпевших по делу не хотел делиться деньгами с другим и просил его подыскать тех, кто сможет «решить проблему». Также Галкин рассказал, что в свое время по просьбе шефа зарегистрировал в Армавире свою фирму ООО «Гамми».

Потерпевших в суде пока не допрашивали

В суд дело Галкина ушло за подписью заместителя прокурора Татарстана. Обвинения водителю-рецидивисту предъявлены по четырем статьям УК РФ:

ч. 3 ст.30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 — покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом (до 15 лет лишения свободы)

ч. 1 ст. 222.1 — незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых устройств (максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей)

ч. 1 ст. 223.1 — незаконное изготовление взрывных устройств (до 5 лет лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей)

ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 — покушение на умышленное уничтожение имущества путем взрыва (до 3 лет и 9 месяцев)

От признания вины Михаил Галкин отказался еще в ходе следствия. На старте судебного процесса в Лениногорске также заявил — вину не признает. В прокуратуре Татарстана и Следкоме по РТ полагают — доказательств против уроженца Армавира достаточно. В их числе — данные о местонахождении мобильника обвиняемого и записи с лениногорских камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». На камеры водитель попал в ночь на 14 октября. С 11-го до 15 октября на Infiniti никто не ездил.

На прошлом заседании суд успел допросить трех свидетелей. На следующем ждут потерпевших.