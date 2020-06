Видео недели: парад в Казани, драка саратовских депутатов и Cyberpunk 2077

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Парад и салют

В среду Россия наконец провела парад Победы, отложенный из-за пандемии коронавируса. Прошел он и в Казани. Зрителям советовали посмотреть торжественное мероприятие по телевизору или в интернете. По площади Свободы прошествовали ровным строем не только военные, но также представители прокуратуры, Следкома и других силовых ведомств. Прошла и военная техника, в том числе танк Т-34 «Колхозник Татарии».

Вечером многие города страны озарили огни салюта. Самое грандиозное пиротехническое шоу было, конечно, в Москве, но и другие города не отставали.

Драка саратовских депутатов

Вся страна обратила внимание на неделе на Саратовскую областную думу, где подрались депутаты от «Единой России» и КПРФ. Это произошло на заседании, разбиравшем неэтичное поведение двух народных избранников. Причем оба они стали активными участниками потасовки.

Член фракции КПРФ Николай Бондаренко стал снимать коллегу из правящей партии Николая Бушуева, оглашавшего решение по проштрафившимся народным избранникам. Сосед Бушуева попытался отогнать оппозиционного депутата, бросив в него бутылку с водой.

В итоге завязалась потасовка, в которой успели поучаствовать несколько человек, в том числе и Дмитрий Чернышевский (правнук знаменитого писателя).

Трейлер Cyberpunk 2077

На этой неделе прошла закрытая презентация долгожданной игры Cyberpunk 2077, которую польская студия CD Projekt RED готовила почти 10 лет. Недавно выход нового блокбастера от авторов трилогии о Ведьмаке вновь перенесли, и новые материалы об игре подхлестнули интерес геймеров по всему миру. Критики остались довольны презентацией, а остальные полюбовались на тщательно воссозданную атмосферу киберпанка 80-х в декорациях выдуманного города Найт-Сити.

Казанские бомбардировщики

Минобороны РФ показало, как проходят учения стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые модернизируются на Казанском авиазаводе. Экипажи отработали задачи дежурства в небе над Калужской областью.

Самолет «Муса Джалиль»

В Казани в эти дни побывал другой самолет — Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот», который носит имя татарского поэта Мусы Джалиля. На борту лайнера находились помощник президента РФ Игорь Левитин, замгендиректора перевозчика Игорь Чалик, а также потомки татарского писателя.

Лукашенко про «Сашу 3 процента»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Брест встретился с представителями оппозиции. Он пообщался со своими идейными противниками и, что особенно отметила пресса, упомянул прозвища, которыми наградили его в протестной среде: «Саша 3 процента» и «Усатый Таракан». Прощаясь, Лукашенко заявил оппозиционерам: «А меня не надо перетягивать — вы и так мои».

Смертельная авария в Татарстане

В пятницу, 26 июня, в Пестречинском районе РТ столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли три человека. Момент аварии попал на запись видеорегистратора. По ней становится понятно, что грузовик внезапно вырулил на чужую полосу и буквально снес встречную машину.

Новый клип Blacpink

Корейская герл-группа Blacpink выпустила новый клип на композицию How You Like That, который за день собрал более 100 млн просмотров.

Серебренников на свободе

Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор по делу «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников, а также Алексей Малобродский и Юрий Итин признаны виновными в хищении 128 млн рублей и приговорены к условным срокам и штрафам.

Торнадо в Стамбуле

Мощный шторм у берегов Турции в начале недели повалил деревья и повредил автомобили и крыши зданий. И заодно подарил нам возможность увидеть еще один смерч, образовавшийся над Средиземным морем. Очевидцы успели заснять торнадо, который медленно двигался вдоль берега и так и не выбрался на сушу (что, безусловно, к лучшему).