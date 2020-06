Игровая неделя: геймплей Cyberpunk 2077, «старая» версия FIFA 21 для ПК и бесплатные игры на Xbox

Успех The Last of Us: Part II и Call of Duty: Mobile

Вышедшая на прошлой неделе долгожданная игра The Last of Us: Part II стала хитом номер один в России. Как сообщили представители сети «М.Видео-Эльдорадо», по итогам трех дней она стала абсолютным лидером среди всех игр, выходивших на платформах Playstation 3 и Playstation 4. Предыдущим лидером на PS4 была Death Stranding, а вообще на платформах Playstation — GTA V.

Ожидаемо успешна игра и в других странах. В частности, GfK сообщила о ее рекордах на физических носителях в Германии, что привело к самой успешной в году неделе по продажам в стране. Успехи зафиксированы и в Японии — The Last of Us: Part II с 15 по 21 июня продали в количестве почти 180 тысяч экземпляров, в то время как ближайшего «преследователя» — Animal Crossing: New Horizons (игра вышла, правда, уже довольно давно — 20 марта) — купили в количестве 74 тысяч штук (общие продажи в стране достигли 4,93 млн экземпляров). А уже в пятницу сама Sony сообщила о том, что за три дня продажи игры превысили 4 миллиона копий. Это, как отмечает dtf, рекорд среди эксклюзивов PS4.

Значительных успехов добилась и выпущенная в октябре 2019 года игра для Android и iOS Call of Duty: Mobile. Компания Sensor Tower оценила число загрузок игры в 250 миллионов. Эта цифра включает загрузки всех версий — как выпущенных самой Activision, так и международных партнеров. Компания отмечает, что по загрузкам за первые 265 дней после выхода Call of Duty опередила такие игры, как PUBG Mobile и Fortnite. Около 18% всех загрузок приходится на США, на втором месте — Индия, на третьем — Бразилия.

Новинки на Nintendo Switch, «старая» версия FIFA 21 для ПК и новые кадры из Cyberpunk 2077

На неделе стало известно сразу о нескольких новинках для набирающей популярность платформы Nintendo Switch. В понедельник для нее вышла игра Pokemon Café Mix — «пазл» на тему менеджмента кафе. Игрок должен перетаскивать и объединять в группу одинаковых покемонов, этим действием создавая напитки и еду для посетителей. Вся игра связана с франшизой — меню состоит из тематических блюд, оформленных в стиле «Покемонов», покемоны же будут являться сотрудниками кафе.

Само собой, эта игра — довольно нишевая и явно ориентирована на поклонников серии. А вот то, что явно будет интересно более широкой аудитории, — информация о планируемом ремастере для Nintendo Switch сразу семи игр Electronic Arts. О первых четырех уже известно — это вышедший 19 июня ремастер Burnout Paradise, осенью планируется Apex Legends, чуть позже — FIFA 21 и Lost in Random. А вот следующими двумя, по словам источника издания VentureBeat (на него ссылается «Игромания»), станут Plants vs Zombies и Need for Speed: Hot Pursuit. Также заявлен неизвестный проект от Velan Studios.

К слову, на неделе появилась и другая новость об упоминавшейся FIFA 21. EA подтвердила, что игра на компьютерах будет такой же, как на платформах текущего поколения — Playstation 4 и Xbox One. На приставках нового поколения же выйдет улучшенная версия — с быстрой загрузкой и поддержкой функций DualSense. Как отмечает dtf, такого же подхода Electronic Arts придерживалась на старте продаж PS4 и Xbox One — тогда игроки на компьютерах получили версию, аналогичную версии с приставок предыдущего поколения. Улучшенная версия, на новом движке, для компьютеров стала доступна лишь в случае со следующей версией футбольного симулятора — FIFA 15.

Тем временем CD Projekt RED в четверг показала много новых геймплейных кадров игры Cyberpunk 2077 от создателей «Ведьмака». Сама игра выйдет на компьютерах, PS4 и Xbox One 19 ноября, покупатели консольных версий получат бесплатный апгрейд до версии для некстген-платформ. На Sports.ru в пятницу рассказывали, как похорошел Найт-Сити, и раскрывали детали графики.

Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей на фоне раздачи игр, практику перенимает Microsoft

Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон на неделе сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 миллионов одновременных игроков. Этому, видимо, поспособствовала кампания под названием The Vault, в рамках которой сервис бесплатно раздавал Grand Theft Auto V, Civilization VI, Borderland: The Handsome Collection и Ark: Survival Evolved.

Практику подхватили и другие игровые сервисы: в конце мая, например, PS Store начал раздавать стартовое издание Final Fantasy XIV Online. А уже на этой неделе стало известно, что в акции с бесплатными раздачами начал участвовать и магазин Microsoft — там будет раздаваться ряд игр для Xbox, в основном, правда, старых или малоизвестных. Например, «Игромания» отмечает бесплатную раздачу сельскохозяйственных симуляторов Farming Simulator 14 и Farming Simulator 16. В то же время Playground пишет о бесплатных WRC 8, Dunk Lords, Saint Row 2 и Juju для подписчиков Xbox Live Gold. Последние две игры, кстати, — для предыдущего поколения приставки Xbox 360. Работать они будут в режиме обратной совместимости.

