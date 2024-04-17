В Казани пройдет Кубок мира по бильярдному спорту

С 22 по 28 апреля в ИT-парке имени Башира Рамеева пройдет Кубок мира «Кубок раиса Республики Татарстан» по бильярду. В соревнованиях примут участие 48 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Призовой фонд турнира составит 2,5 млн рублей.

Среди участников — именитые спортсмены, в том числе двукратные чемпионы мира Никита Володин, Сергей Крыжановский, Иосиф Абрамов и Дастан Лепшаков. Также в турнире примут участие чемпионы мира Денис Колосов, Семен Зайцев, Дарья Михайлова и Элина Нагула.

Татарстан на соревнованиях представят восемь спортсменов: Максим Кочкин, Сергей Горыславец, Эйнар Замалеев, Илья Старосельский, Ильдар Вахитов, Юрий Шишонин, Элина Горыславец и 13-кратная чемпионка мира в личном зачете Диана Миронова.

Пресс-служба Минспорта Республики Татарстан сообщает, что матчи будут транслироваться онлайн со всех восьми бильярдных столов.

Напомним, Казань примет чемпионат России по плаванию с 14 по 19 апреля. Во Дворце водных видов спорта соберутся более 700 спортсменов, которые будут соревноваться за звание чемпиона страны и за право выступить в составе сборной России на международных соревнованиях — Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных Играх дружбы.

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Разиль Самигуллин