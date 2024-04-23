Хоккейный клуб «Нефтяник» стал обладателем кубка Петрова
Хоккейный клуб «Нефтяник» стал обладателем кубка Петрова. Альметьевская команда в финальной серии переиграла АКМ на домашнем стадионе. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
Первый гол в матче на 32-й минуте забил нападающий «Нефтяника» Артур Бровкин при игре в меньшинстве. Под занавес второго периода преимущество хозяев удвоил Семен Терехов. В третьем периоде гостям удалось сократить отставание до минимума, однако Артур Бровкин забросил победную шайбу в овертайме.
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