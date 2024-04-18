«КОС-СИНТЕЗ» сыграет со «Спартаком» в финале чемпионата России по водному поло

Фото: предоставлено СК «Синтез»

В Волгограде 20 апреля начнется финальная серия чемпионата России по водному поло. В этом году за чемпионский титул сразятся действующий чемпион — команда «Спартак», и серебряный призер прошлого турнира — «КОС-Синтез».

В нынешнем сезоне команды уже встречались 4 раза, и каждая одержала по 2 победы на своем поле. Однако путь к финалу сложился для команд по-разному.

«Спартак» обыграл петербургскую «Балтику» со счетом 2:0 (14:10, 10:8). А вот у «КОС-Синтеза» серия с астраханским «Динамо» была более напряженной. Первый матч казанцы с трудом переводили в серию пенальти, где одержали верх со счетом 15:13. Во втором поединке в Астрахани «КОС-Синтез» уверенно победил со счетом 9:6.

Финальная серия пройдет до 2 побед одной из команд. Первый матч состоится 20 апреля в Волгограде, ответный — 27 апреля в Казани. При необходимости решающий матч будет проведен в Волгограде.



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Разиль Самигуллин