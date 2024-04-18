«Металлург» выиграл у «Локомотива» первый матч финала Кубка Гагарина

«Металлург» из Магнитогорска победил «Локомотив» из Ярославля со счетом 2:1 в первом финальном матче серии Кубка Гагарина 2024 года. Игра прошла перед 7 500 зрителями на «Арене Металлург».

Счет в матче открыл форвард гостей Максим Березкин. Ему удалось отличиться лишь в начале третьего игрового отрезка. Однако уже на шестой минуте периода хозяева сравняли счет встречи. С передачи Александра Петунина шайбу забросил Никита Михайлис. Точку в матче поставил Александр Петунин — нападающему удалось забросить победную шайбу за полторы минуты до окончания встречи.

Вторая игра в серии пройдет в субботу, 20 апреля, также в Магнитогорске. Начало матча состоится в 14:00 мск. После этого серия переедет в Ярославль, где 22 апреля пройдет третий матч серии.

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Олег Исаков