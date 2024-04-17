Парашютисты Татарстана завоевали медали Всероссийских соревнований

В Саратове прошли Всероссийские соревнования по парашютному спорту в дисциплине «точность приземления». Турнир был посвящен 63-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Участниками соревнований стали 46 спортсменов, 14 команд из разных регионов России: Саратовской, Самарской, Смоленской, Курской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской областей, Ставропольского края, республик Татарстан, Марий Эл и Луганской Народной Республики.

Республику Татарстан на турнире представляли два спортсмена: Анджела Говорова — мастер спорта международного класса и Ильнур Хуснуллин — кандидат в мастера спорта.

Анджела Говорова стала победительницей в женском зачете и в смешанном ветеранском зачете, обойдя представителей сильного пола. Она показала высокий результат — 8 сантиметров в сумме пяти прыжков.

В командном зачете спортсмены из Татарстана заняли третье место, уступив лидерам всего лишь 3 сантиметра.

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Рената Валеева