«Зенит-Казвнь» одержал победу в первом матче финальной серии кубка России по волейболу

«Зенит-Казвнь» одержал победу в первом матче финальной серии кубка России по волейболу. Сегодня казанская команда в стенах родного стадиона «Центр волейбола» одержала верх над московским «Динамо». Итоговый счет встречи 3:0 в пользу казанцев.

В начале первого сета «Динамо» показало очень хорошую игру, в какой-то степени захватив инициативу в матче, однако «Зенит-Казвнь» за счет розыгрыша первого темпа (быстрых атак) не давала москвичам оторваться. При счете 7:6 в пользу москвичей, была хорошая розыгровка, при которой один из игроков казанцев упал на площадку, однако в этот, момент Максим Михайлов вместо атаки решил помочь товарищу, проявив тем самым командный дух, однако счет все же был сравнен.

После этого активно начал работать блок казанской команды, который не замечал атаки «Динамо». Но стоит отметить, что к этому моменту игра была равной, словно в данном матче в большей степени решает не физические способности игроков, а их слаженность и поставленная тактика.

На протяжении долгого времени команды не отпускали друг друга дальше чем на два очка. Казанцы пытались ловить своих соперников на коротких подачах. И вследствие этого при счете 20:18 «Динамо» взял тайм-аут. Однако, данный перерыв пошел на пользу казанцам, поскольку «Зенит-Казань» начал активно ставить блок на все атаки москвичей, это привело к разрыву в 4 очка в конце сета.

«Динамо» несмотря на тяжелое для себя положение старалось догнать «Зенит-Казань», при счете 24:22 тренер московской команды берет просмотр эпизода на ошибку, чтобы зацепиться за сет. Однако, в последнем розыгрыше Александр Волков поставил точку в сете, забив мяч несмотря на блок.

Второй сет «Зенит-Казань» начала с эйса (подача на вылет), однако подобная силовая подача не оправдалась во второй раз, поскольку попала в сетку не перелетев на сторону москвичей. «Динамо» в этом аспекте были более уверенны, однако уступали в приеме казанской команде, проиграв розыгровку после подачи. Казанцы по прежнему использовали силовые подачи, которые не оправдывались и к счету 3:3,у казанцев было 2 ошибки при подаче мяча.

«Зенит-Казань» вновь начал использовать короткие подачи за счет этого и начал вырываться вперед, однако в начале сета команды демонстрировали равную игру ошибаясь и разыгрывая удачные атаки в равной степени. Ближе к середине сета хорошую игру продемонстрировал Артем Вольвич, создавая разницу в счете при помощи первого темпа и стабильной подачи, которые улучшили ситуацию казанцев на фоне частых ошибок на подаче. А после того, как на подачу пошёл сам капитан команды, казанцы вовсе оторвались от москвичей на 3 очка, это заставило тренера «Динамо» взять тайм-аут, который помог московской команде, поскольку разница была сведена к минимуму до 14:13. Этот факт заставил уже Алексея Вербова взять тайм-аут. После нее активизировались традиционно сильные стороны казанцев, а именно первый темп и непробиваемый блок. К концу матча счет составлял 20:15.

Концовка второго сета вышла интересной, в которой было много перебросов, почти без атак. Однако, не они решили судьбу партии, это сделала неудачная подача от «Динамо», общий счет второго сета 25:17.

Третий сет также был начат равной игрой команд. Однако, изредка повторяющиеся ошибки «Зенита-Казани» на подачах и эйс от москвичей сделали счет равным 3:5. Частые ошибки казанцев доводят счет до разницы в три мяча между командами, в этот момент Алексей Вербов берет тайм-аут. После советов тренера инициатива по-прежнему держится у москвичей, однако казанцы не отпускают их дальше чем на 2 очка. А доведя счет до 10:10 на поле выходит Андрей Сурмачевский, который усиливает команду в плане подачи, поскольку она сбивает прием москвичей, на фоне этого «Зенит-Казань» доводит счет до 14:12, после чего «Динамо» берет тайм-аут. После него москвичи стабилизируют свою игру и не отстают от казанцев дальше чем на два мяча.

Однако, с усилиями казанцев разрыв все таки доходит до 4 очков, и «Динамо» вновь берет тайм-аут. Ближе к концу сета москвичи допускают ошибки и счет доходит до 21:15. Однако, несмотря на это гости не бросают борьбу и блоком сокращают отставание на одно очко. Однако, Максим Михайлов сильной атакой возвращает инициативу казанцам, а блок при новом розыгрыше только укрепляет ее, счет 23:16. Последний розыгрыш «Зенит-Казань» завершает своим фирменным блоком, поставив точку в сете и в первом матче серии. Второй матч финальной серии состоится также в Казани, на стадионе «центр волейбола». Казанцам для титула необходима только одна победа.

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Разиль Самигуллин