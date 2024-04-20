«Рубин» представил стартовый состав на матч с «Локомотивом»

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» объявила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

Ряд игроков не сможет принять участие в игре из-за дисквалификаций:

полузащитник «Локо» Марио Митай;

футболисты «Рубина» Игор Вуячич и Угочукву Иву.

Вместо Вуячича в обороне сыграет Александр Мартынович, а в центре поля вместо Иву будет играть Богдан Йочич.На фланге атаки выступит Дардан Шабанхаджай. В заявке «Рубина» на игру также присутствует польский футболист Мацей Рыбус.

В матче первого круга между этими командами была зафиксирована ничья 2:2. Оба коллектива выступали в одной группе в Кубке России. У себя дома казанцы одержали одну победу над «Локо», в Москве «Рубин» уступил.



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Анастасия Фартыгина