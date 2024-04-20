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Татарстанский «Нефтяник» начал финал Кубка Петрова с двух побед

08:40, 20.04.2024
Татарстанский «Нефтяник» начал финал Кубка Петрова с двух побед
Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Нефтяник», представляющий Республику Татарстан, начал финальную серию Кубка Петрова с уверенных побед над командой АКМ из Тулы. Счет в серии стал 2-0 в пользу татарстанской команды.

В стартовом матче «Нефтянику» удалось одержать верх со счетом 4:3. Шайбы в ворота соперника забросили:

  • Семен Ионов;
  • Степан Терехов;
  • Данил Гизатуллин;
  • Ислам Хасанов.

Во второй встрече «Нефтяник» снова оказался сильнее, одержав победу со счетом 3:1. Точными бросками отличились Дмитрий Кателевский и Кирилл Крутов, поразивший пустые ворота дважды.

Серия переезжает в Альметьевск, где 22 и 23 апреля «быки» примут своих соперников на домашней арене. У «Нефтяника» есть отличный шанс завершить противостояние досрочно и в свою пользу.

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Анастасия Фартыгина
СпортХоккей Татарстан

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