Казанский «КОС-Синтез» начал финальную серию Чемпионата России по водному поло с победы

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Казанские ватерполисты «КОС-Синтез» начали финальную серию матчей за первое место в Чемпионате России с уверенной победы над волгоградской командой «Спартак».

Финальная серия Чемпионата России стартовала в Волгограде. На протяжении всего матча казанские спортсмены вели в счете и продемонстрировали дисциплину в обороне, что позволило им обыграть соперников. Итоговый счет встречи — 10:5 в пользу «КОС-Синтез».

Счет в матче открыли казанцы — Адель Латыпов забил гол после молниеносной контратаки. Второй гол казанцев забил Николай Лазарев, замкнув отличный пас от Романа Шепелева. В итоге счет первого периода составил 3:1 в пользу казанских спортсменов.

В начале второго тайма Николай Лазарев забил еще один мяч, после чего «Спартак» взял тайм-аут. Соперники смогли отквитать один гол, но большего добиться не смогли. Лидеры «КОС-Синтез» Сергей Лисунов и Николай Лазарев вернули комфортную фору в три мяча для своей команды. Волгоградцы скорректировали счет лишь на последних секундах, установив итог первой половины — 6:4 в пользу казанцев.

Третий период прошел по аналогичному сценарию. Казанцы уверенно шли вперед и не забывали о защите. Голкипер «КОС-Синтез» Игорь Чирков выдержал большое давление. Иван Васильев и Эмиль Зиннуров увеличили преимущество заводчан до четырех мячей.

За четверть до финиша счет был 9:5. Отыграть сразу четыре мяча за оставшееся время хозяевам было уже не под силу. «Спартак» боролся до конца, но время теперь работало на гостей. Арслан Закиров забросил единственный мяч в четвертом периоде, и финальная сирена запечатлела на табло счет 10:5.

Второй финальный поединок Чемпионата России «КОС-Синтез» проведет 27 апреля в Казани. Серия продлится до двух побед одной из команд. В случае необходимости, третий решающий поединок состоится на площадке «Спартака».

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