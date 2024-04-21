Тарасова назвала главную фигуристку России

Фото: Максим Платонов

По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, Елизавета Туктамышева является главной фигуристкой России. Об этом сообщает «Газета.ру».

В прошедшем сезоне Туктамышева стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России, набрав 241,72 балла.

Туктамышева — серебряный призер чемпионата мира в одиночном катании и чемпионка Европы.



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Рената Валеева