Тарасова назвала главную фигуристку России
По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, Елизавета Туктамышева является главной фигуристкой России. Об этом сообщает «Газета.ру».
В прошедшем сезоне Туктамышева стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России, набрав 241,72 балла.
Туктамышева — серебряный призер чемпионата мира в одиночном катании и чемпионка Европы.
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