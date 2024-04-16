Более 20 тысяч человек подали заявки на участие в казанском марафоне

Более 20 тысяч человек подали заявки на участие в 10-м казанском марафоне. Более 70% из них не из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на заявление главы минспорта республики Владимира Леонова.

Он также отметил, что в этом году ожидается рекордное количество участников, а именно около 30 тысяч. В предыдущие годы их количество достигало 10—15 тысяч. Также в этом году в рамках марафона планируется чемпионат России. Мероприятие пройдет 11—12 мая. Старт состоится под стенами Казанского кремля. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, казанский марафон стал участником Лиги марафонов БРИКС, которая объединит его с Московским марафоном и марафоном «Белые ночи» из Санкт-Петербурга. Проект запустят уже в этом беговом сезоне. Лига марафонов БРИКС станет международной и будет аналогом World Marathon Majors.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин