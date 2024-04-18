Казань примет финал регионального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Фото: Динар Фатыхов

С 24 по 27 апреля 2024 года в Казани состоится финал регионального этапа фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан четвертой и пятой ступени.

На фестивале ГТО выступят 38 команд муниципальных образований республики. Отбор на региональный финал проходил в рамках Фестиваля ВФСК «ГТО», посвященного Году семьи, среди семейных команд.

Участники фестиваля сдадут нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на стадионе «Трудовые резервы» и в бассейне «Ракета». За право участвовать во всероссийском этапе фестиваля поборются 152 спортсмена. Всероссийский этап фестиваля пройдет в октябре 2024 года на базе международного детского центра «Артек» в Республике Крым.

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Олег Исаков