Игровая неделя: бесплатная GTA V, переделанная Mafia и рекорд скачиваний у Playrix

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Бесплатные GTA V, Civilization VI и «экскурсионка» по древнему миру в рамках Assassin’s Creed

Сайт Epic Games Store «рухнул» после начала бесплатной раздачи игры Grand Theft Auto V. Такая возможность была предоставлена пользователям в рамках регулярных бонусов от магазина. Бесплатно можно скачать GTA V Premium Online Edition — с миллионом виртуальных долларов, оружием, одеждой, недвижимостью и несколькими видами транспорта. В комплекте с игрой идет многопользовательский режим GTA Online. На следующий день после начала бесплатной раздачи сайт восстановился, успеть скачать игру можно до 18 часов московского времени 21 мая. Помимо этого, по слухам, в ближайшие недели бесплатно раздавать будут Civilization VI, Borderlands The Handsome Collection и Ark Survival Evolved.

Фото playground.ru

В другом сервисе — Uplay — компания Ubisoft также запустила бесплатную раздачу. Речь идет об интерактивных турах «Древний Египет» и «Древняя Греция», реализованных в рамках Assassin’s Creed. Discovery Tour — это познавательный режим, который позволяет исследовать соответствующие локации, не вступая в бой и не заботясь об условностях игрового процесса. Сообщается, что наличия основной игры не требуется.

Полностью обновленные «первая» Mafia и симулятор скейтборда, а также «Железный человек» в виртуальной реальности

Студия 2K собирается выпустить сборник Mafia: Trilogy. В него войдут все три части популярной серии «бандитских» игр с открытым миром, где действие происходит в начале и середине XX века. Сборник будет выпущен на PC, а также на Playstation 4 и Xbox One. До этого первая и вторая части Mafia не выходили на приставках нынешнего поколения. При этом «оригинальная» Mafia: The City of Lost Heaven вышла в 2002 году, для сборника ее полностью переделали, воссоздав на новом движке. Вторая часть, вышедшая в 2010 году, получит улучшенную графику, а в третью часть войдут все дополнения. Релиз планируется на конец августа.

Ремейк в ближайшее время выпустит и Activision. Компания представила обновленную версию симуляторов скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater 1 и 2. По словам разработчика, в игре будет полностью переработано управление под нынешние геймпады, адаптировано меню, а на классические уровни добавят больше контента. Игра, которую уже можно приобрести за 1100—1500 рублей на PC, будет также доступна на Xbox One и Playstation 4 Pro — консоли с поддержкой 4К.

А вот игра о Железном человеке Marvel's Iron Man VR выйдет 3 июля 2020 года. Изначально релиз планировался на 28 февраля, его перенесли на 15 мая, но в апреле и эту дату «подвинули» из-за сложностей, возникших в связи с пандемией COVID-19. Релиз планируется на платформе Playstation VR — она представляет собой шлем виртуальной реальности, рассчитанный на совместную работу с Playstation 4. Перед официальным запуском планируется выход демо-версии.

Фото dtf.ru

Тестирование многопользовательской версии GRID Autosport и миллиард скачиваний у компании родом из Вологды

Студия Feral Interactive объявила о начале открытого бета-тестирования многопользовательского режима GRID Autosport на другой платформе — Android. В совместных заездах, по сообщению Playground, могут также участвовать владельцы устройств на iOS. Для участия в бета-тестировании на Android достаточно скачать GRID Autosport с Google Play. В случае с iOS нужно скачать приложение, а затем синхронизировать тестирование. GRID Autosport — автосимулятор, выпущенный на разных платформах в 2014—2017 годах. В Google Play игра стоит 749 рублей.

Фото playground.ru

Тем временем суммарное количество загрузок игр компании Playrix превысило 1,1 миллиарда. Об этом в среду сообщил dtf со ссылкой на данные аналитической фирмы Sensor Tower. Около 800 миллионов загрузок контента Playrix приходится на Google Play, около 300 миллионов — на App Store. Основная масса загрузок была осуществлена из США, за ней идут Индия и Россия. Сама компания Playrix — разработчик мобильных игр — базируется в ирландском Дублине, но основана она в 2001 году братьями Игорем и Дмитрием Бухманами в Вологде. Годовая выручка холдинга, по данным Bloomberg, составляет 1,2 миллиарда долларов. При этом апрель 2020 стал самым успешным месяцем для компании — она заработала на внутриигровых покупках 200 миллионов долларов, тогда же компания решила выплатить всем сотрудникам по 50 тысяч рублей для поддержки в период карантина.

Фото dtf.ru