Казанская спортсменка стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем

Во Дворце водных видов спорта в Казани прошел 4-й день чемпионата России по плаванию. Он принес сборной Татарстана еще одну медаль.

Золотую медаль и титул чемпионки России на дистанции 400 метров вольным стилем завоевала Софья Дьякова. В заплыве она показала результат 4.08,37 секунды, оставив позади Анну Егорову из ХМАО-Югры и Ксению Мишарину из Москвы.

Также Дьякова рассказала о своем участии в предстоящих Играх БРИКС, которые состоятся в Казани с 12 по 23 июня. По словам спортсменки и других татарстанцев, это отличная возможность посоревноваться со спортсменами не только из России, но и из других стран, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Можно посмотреть по прошлым первенствами Европы — Россия всегда была на первом месте. Поэтому я считаю, что Игры БРИКС для России тоже будут удачными, — говорит Дьякова.

Несмотря на серьезную конкуренцию, татарстанские спортсмены уверены, что покажут наилучшие результаты.

— Задача на всех главных стартах — выйти на наилучший результат. Эстафета — у нас неплохая команда. Мы все девочки были хорошо настроены и взяли золото. В этот раз тоже должен быть лучший результат, — говорит спортсменка.



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Рената Валеева