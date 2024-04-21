Семья из Нижнекамска представит Татарстан на Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд

Фото: предоставлено Минспорта РТ

Региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд прошел 20 апреля на стадионе «Трудовые резервы». Фестиваль проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Участие в мероприятии приняли команды из 10 муниципальных образований Татарстана. В каждой команде было по четыре человека: папа, мама, ребенок и бабушка или дедушка.

Участники прошли шесть испытаний, входящих в перечень обязательных нормативов комплекса ГТО. Это подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 и 60 метров и стрельба из электронного оружия.

По итогам соревнований определилась тройка призеров:

1-е место — Нижнекамск

2-е место — Кукморский район

3-е место — Алексеевский район

Победители представят Республику Татарстан на Всероссийском фестивале среди семейных команд, который пройдет в августе этого года в Томске.

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Рената Валеева