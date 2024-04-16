В греческой Олимпии зажгли огонь в честь летней олимпиады в Париже

В Древней Олимпии в Греции прошла церемония зажжения огня летних Олимпийских игр в Париже. На мероприятии присутствовали около 600 высокопоставленных лиц, включая президента Греции Катерину Сакелларопулу и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

В ходе церемонии зажжения огня участвовали актрисы, выступающие в роли древних жриц, под руководством хореографа Артемис Игнатиу, под музыку Димитриса Пападимитриу. Мэри Мина, сыгравшая верховную жрицу, зажгла факел для старта эстафеты Олимпийского огня в Греции и Франции.

Эстафета на греческой земле продлится 11 дней, закончившись 26 апреля, после чего церемония передачи огня в Париж, где пройдут летние Олимпийские игры 2024 года, состоится на Панафинейском стадионе в Афинах. Важно отметить, что в этот раз зрители могут присутствовать на мероприятиях эстафеты огня, что является первым случаем с 2019 года из-за пандемии COVID-19.

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Анастасия Фартыгина