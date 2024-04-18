Никита Кучеров стал первым русским хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим отдать 100 голевых передач за сезон

Никита Кучеров, нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», стал первым российским хоккеистом, который смог отдать 100 голевых передач в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Кучеров не только отдал голевую передачу, но и забил сам, что позволило ему набрать 144 очка в этом сезоне. Это стало новым рекордом «Тампы». Предыдущий рекорд также принадлежал ему — 128 очков.

Среди тех, кто поздравил нападающего с этим достижением, оказался даже легендарный Уэйн Гретцки. Сейчас Никита Кучеров опережает ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на шесть очков.

Уэйн Гретцки — лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги. В его активе 2857 очков в 1487 встречах — 894 гола и 1963 результативных передачи.

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