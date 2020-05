Игровая неделя: бесплатная Civilization VI, успех Nintendo Switch и новый Serious Sam

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Раздачи Final Fantasy и Civilization VI, а также успех GTA V

В PS Store в пятницу началась раздача стартового издания Final Fantasy XIV Online. Премьера игры состоялась в конце сентября 2015 года. В издание входит 30 дней бесплатного периода, а также сюжетная кампания основной игры. Не входят в него аддоны — такие, как Stormblood и Shadowbringers, сообщает dtf. Для получения игры потребуются регистрация и подписка на сервис.

Тем временем в Epic Games Store, как и утверждалось в слухах на прошлой неделе, началась бесплатная раздача Civilization VI. Акция продлится неделю — до 18 часов по московскому времени 28 мая. В игре предлагается множество новых способов взаимодействия с игровым миром. Симулятор создания цивилизации позволяет объявлять войны, вести дипломатические переговоры, развивать культуру. Обычно игра стоит 2 тысячи рублей, премьера ее состоялась в октябре 2016 года.

А вот игра GTA V, бесплатная раздача которой осуществлялась на Epic Games на прошлой неделе, стала самой популярной игрой в магазине, обойдя Fortnite. На бесплатную раздачу было много жалоб: в частности, активизировались многочисленные читтеры, которые не боялись потерять аккаунт, поскольку можно легко получить новый.

Улучшение графики GTA V и подробности о переиздании Mafia

Для GTA V, кстати, в ближайшее время появится новый графический мод — NaturalVision Evolved. Он должен выйти в 2020 году, это будет третья версия NaturalVision. В новой версии были переработаны все погодные условия, улучшено освещение внутри помещений, добавлен лунный свет, отредактированы модели зданий и сделаны правильные отражения окон.



Для похожей серии игр — Mafia — появились подробности о планируемом переиздании. Ремейк первой части выйдет 28 августа. Игра была воссоздана с нуля на движке Mafia III, были введены дополнительные особенности геймплея и элементы сюжета. Город существенно увеличили, появились новые виды транспорта — например, мотоциклы. Известно, что ремейк полностью переведут на русский язык. Ремастер второй части Mafia уже доступен — в игру добавили поддержку 4K и HDR, переработали графику и анимацию. Уже доступно и переиздание Mafia III — в расширенную версию вошли все DLC.

Отметим, что почти сразу же после этого стало известно, что из-за ошибки в малайзийском PS Store появилась возможность бесплатно скачать Mafia II: Definitive Edition, которую выпустили 19 мая. Сейчас она там продается уже за деньги.

Serious Sam 4 на компьютерах ждут в августе, Nintendo Switch на втором месте по продажам игр

Serious Sam 4, приквел серии Serious Sam, выйдет для ПК и облачного игрового потокового сервиса Google Stadia в начале августа. Уже стартовал и предзаказ — стандартное издание стоит 725 рублей. Однако, как пишет 3dnews, игру выпустят и на приставках Playstation 4 и Xbox One. Состоится премьера на них позже — в 2021 году. Связано это с тем, что в первое время игра должна стать эксклюзивом сервиса Google Stadia, запущенного в ноябре 2019 года.

Еще одна интересная новость из сферы компьютерных игр — Nintendo Switch оказалась на втором месте среди консолей по количеству игр, купленных на нее в январе — апреле 2020 года. Об этом сообщает dtf со ссылкой на отчет «М.Видео-Эльдорадо». Первое место с 80% всех проданных игр по-прежнему занимает PS4. Всего за четыре месяца россияне купили около 650 тысяч копий игр для консолей общей стоимостью примерно 1,35 млрд рублей.