Татарстан признали лучшим спортивным регионом России

Фото: Динар Фатыхов

В Москве прошла премия СБК (Sport Business Awards), на которой были отмечены достижения регионов России в популяризации спорта.



Татарстан получил высокую оценку своей работы в этой сфере. Также на мероприятии отметили казанский экстрим-парк «УРАМ», который стал обладателем премии в области спортивного бизнеса и управления.

Премия СБК является одной из ведущих наград в области спортивного бизнеса, маркетинга и менеджмента. Она отмечает лучшие проекты и инициативы в спортивной индустрии.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина