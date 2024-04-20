Казанский спортсмен взял медаль в чемпионате России по плаванию

Фото: Максим Платонов

В Казани состоялся чемпионат России по плаванию. Николай Зуев, выступавший в составе сборной Республики Татарстан, пополнил копилку бронзовой медалью.



Николай Зуев участвовал в мужской комбинированной эстафете 4х100м вместе с другими спортсменами из Татарстана — Андреем Минаковым, Эдуардом Валиахметовым и Алексеем Мерзляковым. Их результат — 3.36,09 сек. Они заняли третье место, уступив лишь командам из Санкт-Петербурга (3.29,59) и Москвы (3.34,29).

Таким образом, по итогам чемпионата России — 2024 в активе Николая Зуева две награды. Ранее во второй день соревнований он одержал победу в смешанной комбинированной эстафете 4х100м.

Стоит отметить, что Николай является спортсменом клуба водных видов спорта «Синтез», у которых одна из команд «КОС-Синтез» сегодня выступает на чемпионате России по водному поло. Соперником казанцев выступит волгоградский «Спартак».

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Анастасия Фартыгина