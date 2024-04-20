Команда Татарстана стартовала на Всероссийском фестивале чемпионов «Игры ГТО»

Накануне в Сочи стартовал IV Всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО». Мероприятие проходит на базе федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Более 300 физкультурников из 38 регионов страны собрались на базе спортивного центра ФГБУ «ЮГ Спорт». Татарстан представляет сильная команда спортсменов: Андрей Модин, Алина Лошадкина, Анастасия Назарова, Наталья Майорова (все — Казань), Булат Фатихов (Набережные Челны), Виктор Коновалов (Бугульма) и Юрий Булат (Казань, личный участник).

В первый соревновательный день спортсмены начали борьбу за медали в командных соревнованиях, а также в индивидуальном зачете среди «любителей» и «профессионалов».

По итогам дня в командном зачете Республика Татарстан идет на 8 месте, уступая ХМАО-Югра, Белгородской области, Республике Крым, Алтайскому краю, Ямало-Ненецкому АО, Санкт-Петербургу и Липецкой области.

Юрий Булат показал 8 результат в беге на 800 м, 7 результат в беге на 400 м и стал третьим в силовой эстафете. Он планирует догнать своих конкурентов в следующих испытаниях и сделать все возможное, чтобы попасть в тройку призеров Игр. Юрий также отметил, что рассчитывает улучшить результаты команды за счет других дисциплин.

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Сегодгня, 20 апреля, на стадионе стартует второй отборочный день. В командных соревнованиях участников ждет парная гонка и эстафета челночный бег. В индивидуальном зачете спортсмены выполнят упражнения 3 и 4 комплекса.

Артем Гафаров