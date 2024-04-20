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Казанский «Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»

16:13, 20.04.2024
Казанский «Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»
Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 25‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл в первом тайме на 37-й минуте полузащитник «Рубина» Валентин Вада. «Локомотив» ответил голом Дмитрия Баринова на 58-й минуте.

На 29-й минуте травму получил защитник «Локомотива» Лукас Фассон, его заменил Наир Тикнизян. Во втором тайме, на 76-й минуте, красную карточку получил защитник «Рубина» Рустам Ашурматов.

После матча «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице, имея 33 очка.

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Анастасия Фартыгина
СпортФутбол Татарстан

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