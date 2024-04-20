УНИКС сыграет в четвертьфинале Единой лиги ВТБ с «Самарой»

Фото: Роман Хасаев

В заключительном матче плей-ин Единой лиги ВТБ «Самара» обыграла московский МБА со счетом 85:77. Благодаря этой победе «Самара» заняла 8-е место в турнирной таблице. В четвертьфинале команда сыграет с УНИКСом, который впервые выиграл регулярный чемпионат на прошлой неделе.

С «Самарой» по ходу сезона УНИКС встречался два раза. В ноябре казанцы проиграли 93:104. Стоит отметить, что самарский клуб в этом сезоне впервые вышел в плей-офф.

Серия матчей до трех побед пройдет с 23 апреля по 3 мая.

Первый матч состоится в «Баскет-холле» 23 апреля (19:00);

Второй — 25 апреля (19:00);

Третья игра пройдет в Самаре 28 апреля;

Если потребуется, четвертый матч запланирован на 30 апреля;

Пятый — на 3 мая.

В плей-офф также вышли:

«Локомотив-Кубань», что в четвертьфинале сыграет с пермским клубом «Парма»;

«Зенит» выступит в качестве противника для «Уралмаша» — новичка турнира в этом сезоне;

ЦСКА, который недавно уволил главного тренера клуба, выступит против «Енисея».

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Анастасия Фартыгина