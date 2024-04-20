УНИКС сыграет в четвертьфинале Единой лиги ВТБ с «Самарой»
В заключительном матче плей-ин Единой лиги ВТБ «Самара» обыграла московский МБА со счетом 85:77. Благодаря этой победе «Самара» заняла 8-е место в турнирной таблице. В четвертьфинале команда сыграет с УНИКСом, который впервые выиграл регулярный чемпионат на прошлой неделе.
С «Самарой» по ходу сезона УНИКС встречался два раза. В ноябре казанцы проиграли 93:104. Стоит отметить, что самарский клуб в этом сезоне впервые вышел в плей-офф.
Серия матчей до трех побед пройдет с 23 апреля по 3 мая.
- Первый матч состоится в «Баскет-холле» 23 апреля (19:00);
- Второй — 25 апреля (19:00);
- Третья игра пройдет в Самаре 28 апреля;
- Если потребуется, четвертый матч запланирован на 30 апреля;
- Пятый — на 3 мая.
В плей-офф также вышли:
- «Локомотив-Кубань», что в четвертьфинале сыграет с пермским клубом «Парма»;
- «Зенит» выступит в качестве противника для «Уралмаша» — новичка турнира в этом сезоне;
- ЦСКА, который недавно уволил главного тренера клуба, выступит против «Енисея».
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