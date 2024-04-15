Команды Татарстана привезли пять медалей с чемпионата России по брейкингу

В Москве с 12 по 14 апреля прошел чемпионат России по брейкингу, собравший более 800 талантливых спортсменов со всей страны. Команды из Республики Татарстан показали отличные результаты и завоевали пять медалей.

Среди отличившихся — команды «Колхозный рынок» и Original People. Они заняли второе место в номинации «юноши и девушки 10—15 лет».

В составе «Колхозного рынка» выступали Урал Уразаев, Андрей Лапшинов и Амир Закиров. предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Original People представили Павел Мухин, Евгений Первушкин и Назип Миникаев. Назип завоевал две медали: серебро в командной номинации и индивидуальную серебряную медаль в категории «мужчины 19 лет и старше».

Особо стоит отметить двух спортсменов из Казани. Урал Уразаев (bboy Урал) занял второе место в номинации «Юноши 10—12 лет», а Андрей Лапшинов (bboy UNDR) получил бронзовую медаль в этой же категории.

Напомним, вчера в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Петрова альметьевский «Нефтяник» обыграл на выезде тюменский «Рубин» со счетом 3:2. Таким образом, сибиряки уступили в серии до четырех побед (3—4) и завершили сезон.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева